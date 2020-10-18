На агітації написали "Будемо стріляти", кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством. ФОТО
Кандидатка "Слуги народу" до Київради Юлія Палійчук заявляє про погрози вбивством: на її агітаційному кубі написали "Будемо стріляти". Політик стверджує, що її агітаційні куби регулярно вночі шматують невідомі.
Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.
"Кандидатка в депутати Київради від партії "Слуга народу" Юлія Палійчук (№1 в списку партії в Дніпровському району) сьогодні вранці отримала погрозу вбивством. Написи з погрозами були нанесені на агітаційні куби кандидатки, розташовані в Києві біля будинків за номерами 1 і 9 на вулиці Раїси Окіпної", - сказано в повідомленні.
У партії стверджують, що такий напис був нанесена вперше, але до цього невідомі регулярно знищували ночами агітацію Палійчук. За останні 10 днів було знищено 52 рекламні банери.
"Кожну ніч, приблизно в один і той же час, до наших кубів приходять двоє людей, один з яких ріже агітаційні матеріали, інший - фотографує і відсилає замовнику. Іноді це одна людина, який і ріже, і фотографує", - цитує пресслужба партії слова Палійчук.
Куби систематично псують в одних і тих же районах, на одних і тих же місцях - Русанівка, Березняки, проспект Соборності, вулиця Раїси Окіпної, додали в партії.
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Цирк продолжается
Буду резать, буду бить -
С кем останешься дружить?
Не трать деньги и время, Вова !
Беги !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На останньому етапі важливо додати ложку соди - і негайно зняти піну, щоб очистити кінцевий продукт від небажаних домішок.
Або: "Неудачей закончился эксперимент на МКС по выращиванию конопли в условиях невесомости - глупо хихикая, астронавты, сообщили, что ничего не выросло"
- Конечно, приготовила. Я уже поела, очень вкусно - я твою приправу в суп бросила!
- К-какую приправу?
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Патроны на фронте нужны, а веревка - многоразовая.
на ПРИслуг жалко пули-только на каштаны развешивать
У Харкові агітатор партії "Слуга народу" з ножем здійснив напад на активіста "Європейської Солідарності"
и так зелеными соплями все заляпали...
А у нас уже "неуловимые мстители" с баллончиками краски.
Правильно кажеш, Алкс. От і бійся, Алкс.
Давить на жалість.
Пригадуєте Наталію Баласинович, яку в БПП вели на вибори до ВР минулого року, але через всі https://t.me/baldtrue/1134 твої фотографії по гробам Васильківщини будуть лежати () виключили зі списку
Баласинович хоче стати мером Василькова
Пішла дворами засипати ями
Щоб кожен знав, хто ремонтує - повісила великий банер
На питання, навіщо на комунальну техніку вішати агітацію, сказала, що ремонтує за власні гроші.
Додала, що підкупу немає - бо асфальт по руках не роздає
А як так можна, власноруч приїжджати щось засипати? Чи є проект? Хто відповідатиме, коли той асфальт з першим дощем потече з водою? На це пані не відповіла
Виклику поліції, вона обурилася, адже "заважають робити добрі справи"
5 років ти депутатат районної ради, заступник голови адміністрації, а потім і голова районної ради - і за тиждень до виборів берешся засипати ями власним коштом. Кращої відповіді на питання чим вона займалася всі ці 5 років і не знайти
Лиса правда by Kuksin (https://t.me/baldtrue)
Стрелять в тебя вряд ли будут. В Верещучку - да. Хотя я ограничился бьі ей битой по ее бестолковке. Чтобьі та хабалка навеки заткнула свой поганьій рот.
А вообще сообщи в полицию и будь осторожна чтобьі в процессе расследования они на твоих соратников не вьішли
Тут - Україна ...
А тут - лжедемократія ..., хто більше зала(О)тить