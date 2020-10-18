На агітації написали "Будемо стріляти", кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством. ФОТО

Кандидатка "Слуги народу" до Київради Юлія Палійчук заявляє про погрози вбивством: на її агітаційному кубі написали "Будемо стріляти". Політик стверджує, що її агітаційні куби регулярно вночі шматують невідомі.

Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Кандидатка в депутати Київради від партії "Слуга народу" Юлія Палійчук (№1 в списку партії в Дніпровському району) сьогодні вранці отримала погрозу вбивством. Написи з погрозами були нанесені на агітаційні куби кандидатки, розташовані в Києві біля будинків за номерами 1 і 9 на вулиці Раїси Окіпної", - сказано в повідомленні.

У партії стверджують, що такий напис був нанесена вперше, але до цього невідомі регулярно знищували ночами агітацію Палійчук. За останні 10 днів було знищено 52 рекламні банери.

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"Кожну ніч, приблизно в один і той же час, до наших кубів приходять двоє людей, один з яких ріже агітаційні матеріали, інший - фотографує і відсилає замовнику. Іноді це одна людина, який і ріже, і фотографує", - цитує пресслужба партії слова Палійчук.

Куби систематично псують в одних і тих же районах, на одних і тих же місцях - Русанівка, Березняки, проспект Соборності, вулиця Раїси Окіпної, додали в партії.

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