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На агітації написали "Будемо стріляти", кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством. ФОТО

Кандидатка "Слуги народу" до Київради Юлія Палійчук заявляє про погрози вбивством: на її агітаційному кубі написали "Будемо стріляти". Політик стверджує, що її агітаційні куби регулярно вночі шматують невідомі.

Про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу", інформує Цензор.НЕТ.

"Кандидатка в депутати Київради від партії "Слуга народу" Юлія Палійчук (№1 в списку партії в Дніпровському району) сьогодні вранці отримала погрозу вбивством. Написи з погрозами були нанесені на агітаційні куби кандидатки, розташовані в Києві біля будинків за номерами 1 і 9 на вулиці Раїси Окіпної", - сказано в повідомленні.

У партії стверджують, що такий напис був нанесена вперше, але до цього невідомі регулярно знищували ночами агітацію Палійчук. За останні 10 днів було знищено 52 рекламні банери.

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"Кожну ніч, приблизно в один і той же час, до наших кубів приходять двоє людей, один з яких ріже агітаційні матеріали, інший - фотографує і відсилає замовнику. Іноді це одна людина, який і ріже, і фотографує", - цитує пресслужба партії слова Палійчук.

Куби систематично псують в одних і тих же районах, на одних і тих же місцях - Русанівка, Березняки, проспект Соборності, вулиця Раїси Окіпної, додали в партії.

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На агітації написали Будемо стріляти, кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством 01
На агітації написали Будемо стріляти, кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством 02
На агітації написали Будемо стріляти, кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством 03
На агітації написали Будемо стріляти, кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством 04
На агітації написали Будемо стріляти, кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством 05
На агітації написали Будемо стріляти, кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством 06

Автор: 

Київ (19463) місцеві вибори (1366) погрози (488) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+42
На агітації написали "Будемо стріляти", кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством - Цензор.НЕТ 1749
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18.10.2020 14:12
+31
Дешевий піар для тупого лохторату. Го всі голосовать за бідняжку!
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18.10.2020 13:36
+26
Не бойся,палийчук. Будешь сасат.
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18.10.2020 13:35
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Не бойся,палийчук. Будешь сасат.
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18.10.2020 13:35 Відповісти
Сами написали сами порвали а потом заявили что им угрожали
Цирк продолжается
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18.10.2020 14:43 Відповісти


Буду резать, буду бить -

С кем останешься дружить?
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18.10.2020 13:35 Відповісти
Вова, народ уже досрочно отвечает на твои вопросы.
Не трать деньги и время, Вова !

Беги !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.10.2020 13:56 Відповісти
"Вова, народ уже досрочно отвечает на твои вопросы." Краще не скажеш.
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18.10.2020 13:59 Відповісти
І саме це обговорюють на кухнях. А не "чуєш, жінко, а чи не зробити вільну економічну зону в Лугандоні"...
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18.10.2020 14:07 Відповісти
На агітації написали "Будемо стріляти", кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством - Цензор.НЕТ 1749
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18.10.2020 14:12 Відповісти
только за!! зебарена в первую очередь.
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18.10.2020 14:25 Відповісти
А я "думаю" що ж мені в борщ докласти щавлю чи коноплі?
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18.10.2020 14:21 Відповісти
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18.10.2020 14:32 Відповісти
У такому випадку спочатку коноплі треба довго і цілеспрямовано відварювати у молоці. А вже потім на відварі можна готувати борщ... Але краще цього не робити (гидота вийде), а просто пити заздалегідь підсолоджений чимось відвар.
На останньому етапі важливо додати ложку соди - і негайно зняти піну, щоб очистити кінцевий продукт від небажаних домішок.
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18.10.2020 14:38 Відповісти
Щоб не зварити "веселої гидоти" утримаюсь. )))
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18.10.2020 14:52 Відповісти
"Агрономы скрестили вишню с коноплёй. Варенье получилось вкусное и смешное".
Або: "Неудачей закончился эксперимент на МКС по выращиванию конопли в условиях невесомости - глупо хихикая, астронавты, сообщили, что ничего не выросло"
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18.10.2020 17:17 Відповісти
- Мам, ты мне поесть что-нибудь приготовила?
- Конечно, приготовила. Я уже поела, очень вкусно - я твою приправу в суп бросила!
- К-какую приправу?
- Ну, как какую? Которая у тебя в спичечной коробке была! Гыыы... В коробке-моробке... Бугагагага!!! Приправа-миправа в коробке-моробке!!!..
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18.10.2020 17:21 Відповісти
Тим більше ніхто не знає що саме розуміють ляльководи зеленського під лугандоном.
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18.10.2020 15:12 Відповісти
Надо просто перестать стрылять
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18.10.2020 14:20 Відповісти
Дешевий піар для тупого лохторату. Го всі голосовать за бідняжку!
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18.10.2020 13:36 Відповісти
Самопиар. Сама режет ночью и заявляет шо это враги. Зебизы...
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18.10.2020 13:36 Відповісти
Не вижу никакой угрозы убийством. Шо стрилять будут - вижу, что конкретно по этой корабельной сосне - не вижу.
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18.10.2020 13:38 Відповісти
Ну, стрелять слуг це вже занадто. Так, дать пургену и по сраке надавать этим бородатым фрикам в штанишках по щиколотку. А вот насчет опазажопистов я бы даже не сомневался.
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18.10.2020 13:38 Відповісти
Закономірно,зрозуміло,обгрунтовано!
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18.10.2020 13:38 Відповісти
а ты не ходи ,где стреляют
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18.10.2020 13:41 Відповісти
тебя стрелять только с рогатки, так что не сцы.
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18.10.2020 13:44 Відповісти
Дама вроде симпатичная. Может под словами стрилять имелось ввиду не совсем с винтовки, а с другого ружжа в нее выстрелить?
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18.10.2020 13:44 Відповісти
Влаштувати "тонельну атаку зі шкіряним автоматом в умовах підвищеної вологості"
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18.10.2020 13:49 Відповісти
с нескольких сторон.
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18.10.2020 14:22 Відповісти
Зря он взволновался.
Патроны на фронте нужны, а веревка - многоразовая.
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18.10.2020 13:46 Відповісти
та нет-это шутка..
на ПРИслуг жалко пули-только на каштаны развешивать
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18.10.2020 13:48 Відповісти
каштаны тоже жалко только столбы
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18.10.2020 15:32 Відповісти
Палійчук сама найняла хлопців. Тепер про неї будуть говорити, сюжет покажуть по ТБ. Інакше хто б знав про якусь задрипану слугу?
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18.10.2020 13:49 Відповісти
Старые типа профессионалы сели на все телеканалы и сделали свое черное дело - натравили малолетних зомби на типа кухарок из Зекоманды.
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18.10.2020 13:55 Відповісти
На банері написали? "Жах який".
У Харкові агітатор партії "Слуга народу" з ножем здійснив напад на активіста "Європейської Солідарності"
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18.10.2020 13:58 Відповісти
гарне рішення намет відпрацював двічі ! але навіть це не допоможе слугам урода їх програш це справа часу . хіба що вчителі подякують за 4000 !
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18.10.2020 13:58 Відповісти
Стрелять так стрелять, допросились гниды?, теперь не нойте.
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18.10.2020 14:00 Відповісти
ну вот когда стрельнут, тогда приходи...так жеж в ментовке говорят ? не? )))))
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18.10.2020 14:00 Відповісти
Вася, смотри, чтобы рикошетом не зацепило.
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18.10.2020 14:03 Відповісти
так смотрю... и поправку на ветер учитываю )))
и так зелеными соплями все заляпали...
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18.10.2020 14:07 Відповісти
Твоими?
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18.10.2020 14:18 Відповісти
абы ж то...(мои меня не так беспокоят)))... чужими...мерзкими...
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18.10.2020 14:21 Відповісти
В Белоруси хоть с цветами ходят.
А у нас уже "неуловимые мстители" с баллончиками краски.
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18.10.2020 14:02 Відповісти
зесрань, даже не мечтай о цветах)
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18.10.2020 14:12 Відповісти
"Волай" дальше.
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18.10.2020 14:35 Відповісти
Зима прийде - стріляти будемо.

На агітації написали "Будемо стріляти", кандидатка СН до Київради Палійчук заявляє про погрози вбивством - Цензор.НЕТ 8969
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18.10.2020 14:05 Відповісти
Підстилки не мішені! Вони для іншого створені.
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18.10.2020 14:05 Відповісти
шЫколадные во всей красе......, отморозки!
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18.10.2020 14:07 Відповісти
"Отморозки", кажеш, Алкс?
Правильно кажеш, Алкс. От і бійся, Алкс.
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18.10.2020 14:09 Відповісти
Шо, неужто шЫколадом обплюёшь? Ой боюсь, боюсь, боюсь.....
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18.10.2020 14:19 Відповісти
Дело рук красных дьяволят. Хуже, если б мёртвые с косами возле палаток стояли б. И канабиса не надо б было.
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18.10.2020 14:09 Відповісти
PR... чорний піар...
Давить на жалість.
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18.10.2020 14:09 Відповісти
Респект "неизвестным". Все правильно делают.
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18.10.2020 14:23 Відповісти
А говнокомандуючий каже ністрілять. Тоді будете висіти на гілляках, як альтернатива.
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18.10.2020 14:24 Відповісти
прикиньте, какая "любовь" к зеленым олигофренам . кто то там вякал про 25 % поддержку зебаранов?доверить зебаранам власть на местном уровне , это как пустить себе пулю в голову.
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18.10.2020 14:29 Відповісти
вони такі довбні! Це зараз люди пишуть що будуть стріляти, а потім нє. Вже писати не будуть!
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18.10.2020 15:11 Відповісти
А чого Вона сциться? Вже ж була весна, коли "саджати будемо" і не одна... Що, не виконали обіцянок? То тепер обсцикайтеся!
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18.10.2020 15:20 Відповісти
🤦 Тільки заради таких кадрів варто проводити місцеві вибори
Пригадуєте Наталію Баласинович, яку в БПП вели на вибори до ВР минулого року, але через всі https://t.me/baldtrue/1134 твої фотографії по гробам Васильківщини будуть лежати () виключили зі списку

Баласинович хоче стати мером Василькова
Пішла дворами засипати ями
Щоб кожен знав, хто ремонтує - повісила великий банер
На питання, навіщо на комунальну техніку вішати агітацію, сказала, що ремонтує за власні гроші.
Додала, що підкупу немає - бо асфальт по руках не роздає
А як так можна, власноруч приїжджати щось засипати? Чи є проект? Хто відповідатиме, коли той асфальт з першим дощем потече з водою? На це пані не відповіла
Виклику поліції, вона обурилася, адже "заважають робити добрі справи"


5 років ти депутатат районної ради, заступник голови адміністрації, а потім і голова районної ради - і за тиждень до виборів берешся засипати ями власним коштом. Кращої відповіді на питання чим вона займалася всі ці 5 років і не знайти
Лиса правда by Kuksin (https://t.me/baldtrue)
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18.10.2020 15:25 Відповісти
"мудрий нарід", дай 200 грн, і за чорта лисого проголосує!!!
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18.10.2020 16:34 Відповісти
Читаю коменти і дивуюся! Ну нічим багато наших "грамотіЇв" не відрізняється від ординців,а може ви ними і є?Основна Їх риса - образити і принизити! Бидло тай годі!!!
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18.10.2020 16:00 Відповісти
Образити і принизити Зе скот це нормально і передбачувано. Скоро від принижень люди перейдуть до більш рішучих дій.
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18.10.2020 17:19 Відповісти
Чому вони всі такі перелякані, починаючи з блаЗЄ? Маєте всю владу в руках, чому не шукаєте "погрожувачів_убивством"?
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18.10.2020 16:16 Відповісти
Палийчук, то что будут стрелять - будет вполне закономерньім финалом попьітки зеленого шобла сфальсифицировать в свою пользу вьіборьі. Но.
Стрелять в тебя вряд ли будут. В Верещучку - да. Хотя я ограничился бьі ей битой по ее бестолковке. Чтобьі та хабалка навеки заткнула свой поганьій рот.
А вообще сообщи в полицию и будь осторожна чтобьі в процессе расследования они на твоих соратников не вьішли
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18.10.2020 16:26 Відповісти
сколько не хотел порезать агитационный куб, ну хоть один, все уже порезаные стоят, слуги урода и опзж. думаю, они сами их и режут, чтобы списать на нетолерантных украинцев, типа слуга урода - маланская партия, а опжз - кацапская, ну и типа украинцы их притесняют по национальному признаку
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18.10.2020 16:41 Відповісти
Самі розмістили, самі написали. Фішечка слуг. На Лісовому, ніби обкидали фарбою бігборд зі слугою. Бігборд далеко від пішохідного руху ніхто не піде, бо є ближче. І від дороги деличенько, зате добре видно. Складається враження, що "слуги" зазнають переслідувань...
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18.10.2020 19:48 Відповісти
Как много дерьма вылилось в комментариях. Чтобы вы писали оказавшись на их месте?
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18.10.2020 20:16 Відповісти
Дик тут вам не Білорусія з перехідними процесами ...
Тут - Україна ...
А тут - лжедемократія ..., хто більше зала(О)тить
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18.10.2020 21:07 Відповісти
при Янукавичу, дійсно стріляли самі у себе щоби депутатом стати, а що СН слабо.
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18.10.2020 21:42 Відповісти
 
 