"Слуга народу" Качура: Керівником осередку медведчуківського "Українського вибору" я став без мого відома. ДОКУМЕНТ

Народний депутат СН Олександр Качура розповів, як у 2012 році разом із прихильниками Медведчука роздавав презервативи студентам КПІ. Після цього його ім'я опинилося в реєстрах як керівника осередку "Українського вибору".

Про це Качура розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Прізвище Качури, згідно з даними ресурсу YouControl і офіційною відповіддю Міністерства юстиції України, в державних реєстрах вказується біля позначки "керівник відокремленого підрозділу №800896 Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" у Солом'янському районі Києва".

За словами Качури, у 2012 році разом із представниками створеної ним молодіжної організації він провів спільну акцію з молодіжним крилом "Українського вибору"​, яка була присвячена боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІД. Під час цього заходу студентам роздавали презервативи. Водночас ідеологічний вектор самої партії для Качури важливим не був.

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"Коли мені було 20 із чимось років чи навіть менше, то ніхто взагалі не знав, хто такий Медведчук і що це за організація насправді... Тоді ще не було окупації Криму, всіх відомих подій на Донбасі, коли Російська Федерація напала на нашу країну... Мені було тоді 20 із чимось років, коли ця акція відбувалась, і я не бачив нічого поганого в цьому. І я зараз не бачу нічого поганого"​, - пояснює Качура.

Політик стверджує, що в керівники осередку "Українського вибору" його записали без його відома.

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"Я думаю, що в той момент, коли реєстрували якісь осередки, у такий спосіб були просто записані люди якісь, можливо, які були учасниками акції. Знаєте, як у Партію регіонів записували просто всіх, а люди не знали, і записали в цей осередок мене, зокрема", - сказав Качура.

Качура каже, що ініціював із цього приводу судовий позов і звернувся за роз'ясненнями до Мін'юсту, а зараз ще і планує звернутися до представників "Українського вибору".

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"Перша відповідь, яка є, що жодних немає протоколів. Якщо, наприклад, відокремлений підрозділ реєструється, збирається конференція, і тоді ті, хто обираються, підписують протоколи. Таких протоколів наразі немає в реєстраційній справі і ніколи не було таких протоколів", - стверджує Качура.