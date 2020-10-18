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"Слуга народу" Качура: Керівником осередку медведчуківського "Українського вибору" я став без мого відома. ДОКУМЕНТ

Народний депутат СН Олександр Качура розповів, як у 2012 році разом із прихильниками Медведчука роздавав презервативи студентам КПІ. Після цього його ім'я опинилося в реєстрах як керівника осередку "Українського вибору".

Про це Качура розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Прізвище Качури, згідно з даними ресурсу YouControl і офіційною відповіддю Міністерства юстиції України, в державних реєстрах вказується біля позначки "керівник відокремленого підрозділу №800896 Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" у Солом'янському районі Києва".

Слуга народу Качура: Керівником осередку медведчуківського Українського вибору я став без мого відома 01Слуга народу Качура: Керівником осередку медведчуківського Українського вибору я став без мого відома 02

За словами Качури, у 2012 році разом із представниками створеної ним молодіжної організації він провів спільну акцію з молодіжним крилом "Українського вибору"​, яка була присвячена боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІД. Під час цього заходу студентам роздавали презервативи. Водночас ідеологічний вектор самої партії для Качури важливим не був.

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"Коли мені було 20 із чимось років чи навіть менше, то ніхто взагалі не знав, хто такий Медведчук і що це за організація насправді... Тоді ще не було окупації Криму, всіх відомих подій на Донбасі, коли Російська Федерація напала на нашу країну... Мені було тоді 20 із чимось років, коли ця акція відбувалась, і я не бачив нічого поганого в цьому. І я зараз не бачу нічого поганого"​, - пояснює Качура.

Слуга народу Качура: Керівником осередку медведчуківського Українського вибору я став без мого відома 03

Політик стверджує, що в керівники осередку "Українського вибору" його записали без його відома.

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"Я думаю, що в той момент, коли реєстрували якісь осередки, у такий спосіб були просто записані люди якісь, можливо, які були учасниками акції. Знаєте, як у Партію регіонів записували просто всіх, а люди не знали, і записали в цей осередок мене, зокрема", - сказав Качура.

Качура каже, що ініціював із цього приводу судовий позов і звернувся за роз'ясненнями до Мін'юсту, а зараз ще і планує звернутися до представників "Українського вибору".

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"Перша відповідь, яка є, що жодних немає протоколів. Якщо, наприклад, відокремлений підрозділ реєструється, збирається конференція, і тоді ті, хто обираються, підписують протоколи. Таких протоколів наразі немає в реєстраційній справі і ніколи не було таких протоколів", - стверджує Качура.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+36
"Слуга народа" Качура: руководителем ячейки медведчуковского "Украинского выбора" я стал без моего ведома - Цензор.НЕТ 5328
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18.10.2020 17:13
+34
"Слуга народа" Качура: руководителем ячейки медведчуковского "Украинского выбора" я стал без моего ведома - Цензор.НЕТ 8757
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18.10.2020 17:14
+32
Презерватив раздавал презервативы. Какой хитрый ход!
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18.10.2020 17:11
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https://bihus.info/goncharenko-khochu-kolis-stati-prezidentom/
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18.10.2020 18:27 Відповісти
какой ты неразвитый ))) по 2014 это 2013 включительно))) зебила сразу видно
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18.10.2020 18:47 Відповісти
Для порохоботов - даю отдельную ссылку:
https://korrespondent.net/ukraine/politics/3307930-pervyi-zamhlavy-odesskoho-oblsoveta-aleksei-honcharenko-slozhyl-************-y-vyshel-yz-pr Первый замглавы Одесского облсовета Алексей Гончаренко сложил полномочия и вышел из ПР
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18.10.2020 18:52 Відповісти
А до 2005 р.в якій він був партіі??)))
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18.10.2020 21:08 Відповісти
зебил, читай что ни будь по серьезней)))
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19.10.2020 19:33 Відповісти
А з початком війни Гончаренко Олексій підтримує Україну. У чому проблема тоді?
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18.10.2020 18:18 Відповісти
Він вийшов з партії на початку 2014, коли риги почали стріляти в людей і не було зрозуміло чим це закінчиться. Особливо в Одесі. Мужній поступок.
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18.10.2020 18:26 Відповісти
Манипулировать бесполезно - документы не горят!

Февраль 2014 года - это не начало года!
https://korrespondent.net/ukraine/politics/3307930-pervyi-zamhlavy-odesskoho-oblsoveta-aleksei-honcharenko-slozhyl-************-y-vyshel-yz-pr Первый замглавы Одесского облсовета Алексей Гончаренко сложил полномочия и вышел из ПР
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18.10.2020 18:42 Відповісти
Ти читати вмієш: коли почали стріляти в людей. Лютий -це кінець року?
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18.10.2020 18:54 Відповісти
Вовремя предать это не предать, а предвидеть. Леша молодец, с Петра пример взял.
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18.10.2020 19:13 Відповісти
значить, ти вважаєш, що Гончаренко зрадив ригів. Тобто, в т.ч. тебе особисто.
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18.10.2020 19:26 Відповісти
"Не верь единожды обманувшему"(с) Козьма Прутков.
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18.10.2020 19:43 Відповісти
"Вчасно" було в червні 2014. А в лютому Гончаренко сильно рискував в Одесі. Та і зараз в Одесі повно вати і рашистів.
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19.10.2020 12:31 Відповісти
А гекльмінт мімікрувати та мігрувати з одного кубла до іншого !!))
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18.10.2020 18:08 Відповісти
*гельмінт* -перепрошую ,очепятка !!)))
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18.10.2020 18:09 Відповісти
Без меня, меня женили.
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18.10.2020 17:56 Відповісти
Я уже много дней хожу по Харькову и собираю газетную макулатуру от разных партий для хозяйственных нужд.Самая дорогая и увесистая у Успешного Харькова Гепы. На вощёной и толстой бумаге.Такую трудно применять в сортире.Самая малюсенькая -у Слуги народа.Даже Удар Кличка прописался в Харькове.Большинство раздающих эту макулатуру -студенты!.Они принимают на себя наибольший шквал критики от граждан Украины.Моё искреннее сочуствие молодым разносчикам макулатуры и Ковида за весьма небольшую зарплату.Качура был тоже на подработке презервативами.Видно и себе и друзьям неплохо помог с этим дорогим,но очень востребованным реманентом.Не исключено,что он их прокалывал.И это надо проверить!
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18.10.2020 17:57 Відповісти
Оправдание типа ... против Украины не воевал, я только на блок-посту стоял...
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18.10.2020 17:58 Відповісти
Качура таки тупой ботинок.
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18.10.2020 18:06 Відповісти
Біда Касапії в Україні, що не усі прокрем@лядські політични скотини так хитро сдєлані ,як Разумков
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18.10.2020 18:10 Відповісти
Оце ліг спати, а зранку в штани хтось гімна накидав.
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18.10.2020 18:19 Відповісти
Це не перший зашквар Качури. Молодий, а вата ватою.
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18.10.2020 18:29 Відповісти
Этому недоноску все равно с кем и за что, главное поближе к кормушке.
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18.10.2020 18:29 Відповісти
Кіно!!!! Я пам*ятаю як він з кожи ліз пепеконував,що ніколи НЕ БУВ в ніякій ячейці!!! Повний отстой!! Короче я так думаю,наближається на Україну страшенна біда,розпалюють ненависть в середині всі канали Медведчука,тягнуть за все що є ВЗАД до рашки і все кацапське СТАДО,яке прижилось в нас,РАДІЄ цьому по повній,показують всілякі інтервью з Донеччини,зобіжених на нас,бо ми вбили їх дітей,а хто НАШИХ ВБИВ,ви тварі ,привели в мій дім **руський мір** і ще й хавло відкриває
те!!!!! БОЖЕ!!! ЗБЕТЕЖИ І ЗАХИСТИ УКРАЇНУ!!!! Вам все---як-би не Порох,а хто---Пуйло
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18.10.2020 18:46 Відповісти
Цікаво, цікаво. А інвестором цієї програми, тобто боротьби зі ВІЧ/СНІДом був іноземний інвестор. І програма була розгорнута по всім регіонам, включаючи Луганську і Донецьку області. Так? Хто в курсі, напишіть
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18.10.2020 19:05 Відповісти
ФУФЛОміцин, який служка не українського народу Качура хотів нав'язати українцям, не допоміг Медведчуку.

"Вакцина Путина" не помогла: Медведчук заразился коронавирусом.
Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь", нардеп Виктор Медведчук заразился коронавирусом."
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18.10.2020 19:58 Відповісти
не знашим щастям
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18.10.2020 22:36 Відповісти
Вже ніби закликає молитись за нього.
Нехай його гебнявий бох допоможе йому, як і Васі Ломаченку. 😏
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18.10.2020 23:00 Відповісти
Зашморг на його шиї допоможе йому найкраще
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18.10.2020 20:30 Відповісти
Зашморг на його шиї допоможе йому найкраще
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18.10.2020 20:31 Відповісти
детский лепет - как всегда у слуг
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18.10.2020 20:35 Відповісти
"Ган**н" раздавал презервативы... Как символично.
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18.10.2020 20:39 Відповісти
Пьяная качура п-де не хозяйка
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18.10.2020 21:12 Відповісти
этого nuзgюкa надо было еще тогда отбуцать
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18.10.2020 21:57 Відповісти
Ага, нівінаватая я, он сам прішол...
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18.10.2020 22:01 Відповісти
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