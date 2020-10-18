"Не заздри, лоху", - "слуга народу" Дубінський відповів тим, хто критикував його за неправильну парковку. ФОТО
Глава осередку СН Київської області Олександр Дубінський припаркував автомобіль із порушенням, машину забрав евакуатор. Обговорення того, що сталося, швидко вихлюпнулося в інтернет-простір.
На неправильно припаркований автомобіль Дубінського звернув увагу журналіст проєкту Bihus.info Максим Опанасенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Хтось запаркувався, як рогуль. Хто б це міг бути?.. М-м-м... Олександре Дубінський, не знаєте, чиє?" - написав журналіст.
Дубінський у коментарях підтвердив, що автомобіль належить йому.
"Машина моя. Штраф сплачено. Не заздри, лоху", - написав він.
"Я не заздрю людям, які не можуть запам'ятати елементарних правил. Мені їх шкода. Лохи", - відповів Опанасенко.
Дубінський не вперше помічений у пікіровці зі співробітниками Bihus.info в соціальних мережах. Зокрема, раніше він обзивав керівника проєкту Дениса Бігуса "рогулем".
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Припиняй рентв дивитись)
Навіщо піарите ує#анця дубінскаго?
Дубинський
Дебільний
Дегенерат