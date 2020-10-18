Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності". ФОТОрепортаж
Проблема забезпечення водою в окупованому Криму загострюється.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, слідом за Сімферопольським, Бахчисарайським районами й Алуштою графік водопостачання запровадили в Білогірську, а Севастополь переведено в "режим підвищеної готовності" через дефіцит води. Російська влада стверджує, що запасів води в місті не вистачить і на три місяці.
Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що Сімферополь до кінця січня наступного року додатково отримає 30 тисяч куб. м води із свердловин. Водночас на півострові продовжують перекидати воду з Тайганського в Сімферопольське водосховище. Також влада Криму планує опріснювати морську воду, але це відбудеться не раніше, ніж через кілька років.
Водосховища продовжують міліти попри обмеження щодо подачі води.
Такий вигляд має обміліле через посуху Бахчисарайське водосховище (озеро Егіз-Оба)
А це частина 60-кілометрового трубопроводу між двома водосховищами в Криму
Воду з Тайганського водосховища продовжують перекидати в Сімферопольське
Через обміління водосховищ у Сімферополі і двох районах Криму знижено подачу води до 100 тисяч кубометрів на добу
Попри запроваджені заходи кількість води у водосховищі Сімферополя продовжує зменшуватися
Бахчисарайське водосховище
Такий вигляд має Сімферопольське водосховище
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"Южные крысы напряглись, шерсть встала дыбом"
Чего опасалась Москва - стало реальностью. Американское военно-морское присутствие в Черном море возросло до 120 дней в году.
80 суток в прошедшем году гостями одесситов были американские, турецкие, румынские, испанские, итальянские и германские ракетные эсминцы с управляемым ракетным вооружением. Количество «Томагавков» на борту ракетного эсминца ВМС США «Donald Cook» мы не можем сообщить, но их значительно больше, чем во всём Черноморском флоте РФ устаревших «Гранитов» и новейших «Калибров». Как курорт, на котором после купания в Черном море нет пресного душа, чтобы смыть с тела соль - крымский анклав европейских туристов не интересует
Если говорить о прибылях, то Крым стал «чёрной дырой» (как и оккупированный Московией Донбасс) и пробил серьезную брешь в экономике РФ. Расширение Империи за счёт аннексированных земель Украины ценой невероятных усилий - произошло, но без днепровской воды пахотные земли и виноградники Крыма зачахнут и превратятся в солончаки.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Естественно, что никто из бизнесменов не будет инвестировать свои средства в область рискованного земледелия. Оккупационные власти Крыма подсчитали ущерб, причиненный крымским аграриям весенней засухой в 2019 году. Около 100 тысяч гектаров практически выгорело. В основном, это зерновые культуры.
По предварительным данным, эта сумма превысила 1 миллиард рублей. Об этом сообщил гауляйтер острова Крыма, дважды судимый господин Сергей Аксенов.
Як сказала одна українська дівчина про воду в Крим: «Нас в дитинстві вчили, що коли йдуть з дому, світло та воду треба виключати».
и вода воздастся...
По мере того как оккупированный Крым умирает, юг Украины расцветает.
«Крымская» вода стала настоящим спасением для украинского юга.
Аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи.
В 2020 году урожай грецких орехов на Херсонщине обещает побить все рекорды, не отстают и производители риса, которые рассчитывают выбиться в лидеры Украины по выращиванию этой культуры.
По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.
«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он.
Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации в регионе.
Вследствие увеличения стока днепровской воды в Днепровский лиман, уменьшилась его соленость и начали возрождаться осетровые рыбы. Кто забыл: В составе питательного мяса осетра входят незаменимые аминокислоты, витамины, полезные полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, минералы, фосфор и калий. Его плоть имеет практически мясной вкус из-за присутствия в рыбе глутаминовой кислоты - природного усилителя вкуса. Осетрина полезна для мозга и сердечно-сосудистой системы, рекомендуется для людей, страдающих атеросклерозом или другими заболеваниями, связанными с высоким уровнем холестерина, потому что жирные кислоты способны расщеплять его и способствовать выведению из организма.
А от опресненной воды, которой хотят снабжать оккупированный Крым, выпадают зубы, рано лысеют и вообще цепляются всякие болезни.
Днепровская вода вернется в Крым только с Украиной, а пока послужит сельскому хозяйству Украины, народу Украины.
Так, что большой привет крымским оккупантам.
Хренло Обнуленное вам разрешило использовать природные воды вторично.
Хлебайте на здоровье! Предателям Родины - даешь воды журчащей из рева Белого Друга!