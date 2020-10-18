Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності". ФОТОрепортаж

Проблема забезпечення водою в окупованому Криму загострюється.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, слідом за Сімферопольським, Бахчисарайським районами й Алуштою графік водопостачання запровадили в Білогірську, а Севастополь переведено в "режим підвищеної готовності" через дефіцит води. Російська влада стверджує, що запасів води в місті не вистачить і на три місяці.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що Сімферополь до кінця січня наступного року додатково отримає 30 тисяч куб. м води із свердловин. Водночас на півострові продовжують перекидати воду з Тайганського в Сімферопольське водосховище. Також влада Криму планує опріснювати морську воду, але це відбудеться не раніше, ніж через кілька років.

Водосховища продовжують міліти попри обмеження щодо подачі води.

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Такий вигляд має обміліле через посуху Бахчисарайське водосховище (озеро Егіз-Оба)

А це частина 60-кілометрового трубопроводу між двома водосховищами в Криму



Воду з Тайганського водосховища продовжують перекидати в Сімферопольське



Через обміління водосховищ у Сімферополі і двох районах Криму знижено подачу води до 100 тисяч кубометрів на добу



Попри запроваджені заходи кількість води у водосховищі Сімферополя продовжує зменшуватися



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Бахчисарайське водосховище



Такий вигляд має Сімферопольське водосховище

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