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Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності". ФОТОрепортаж

Проблема забезпечення водою в окупованому Криму загострюється.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, слідом за Сімферопольським, Бахчисарайським районами й Алуштою графік водопостачання запровадили в Білогірську, а Севастополь переведено в "режим підвищеної готовності" через дефіцит води. Російська влада стверджує, що запасів води в місті не вистачить і на три місяці.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов повідомив, що Сімферополь до кінця січня наступного року додатково отримає 30 тисяч куб. м води із свердловин. Водночас на півострові продовжують перекидати воду з Тайганського в Сімферопольське водосховище. Також влада Криму планує опріснювати морську воду, але це відбудеться не раніше, ніж через кілька років.

Водосховища продовжують міліти попри обмеження щодо подачі води.

Читайте також: У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму

Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у режим підвищеної готовності 01
Такий вигляд має обміліле через посуху Бахчисарайське водосховище (озеро Егіз-Оба)Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у режим підвищеної готовності 02
А це частина 60-кілометрового трубопроводу між двома водосховищами в Криму
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у режим підвищеної готовності 03
Воду з Тайганського водосховища продовжують перекидати в Сімферопольське
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у режим підвищеної готовності 04
Через обміління водосховищ у Сімферополі і двох районах Криму знижено подачу води до 100 тисяч кубометрів на добу
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у режим підвищеної готовності 05
Попри запроваджені заходи кількість води у водосховищі Сімферополя продовжує зменшуватися
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у режим підвищеної готовності 06

Читайте також: У водосховищах окупованих Криму і Севастополя запаси води не перевищують 15%, - ЗМІ

Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у режим підвищеної готовності 07
Бахчисарайське водосховище
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у режим підвищеної готовності 08
Такий вигляд має Сімферопольське водосховище

Читайте також: Окупанти розраховують, що Сімферополю вистачить води до січня, якщо подаватимуть за графіком

Автор: 

Крим (14143) водопостачання (832) вода (1178)


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Топ коментарі
+113
Готовы уже мочу пить? Это хорошо.
Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" - Цензор.НЕТ 3457
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18.10.2020 19:00
+86
Проблемы с водой в оккупированном Крыму: Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" - Цензор.НЕТ 4811

..
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18.10.2020 19:01
+74
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 3622
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18.10.2020 19:47
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Избавление от проблем начнется, когда ватники будут друг дружку убивать за глоток живительной влаги и менять камни с неба на булылку обычной воды.
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18.10.2020 21:01 Відповісти
"Севастополь перешел в "режим повышенной готовности" это значит

"Южные крысы напряглись, шерсть встала дыбом"
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18.10.2020 21:02 Відповісти
Надеюсь наши заранее предустматривают возможность захвата плотины в Херсонской области
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18.10.2020 21:03 Відповісти
Этого мало - плотину захватить. После шестилетнего неиспользования Северокрымского канала он пришел в полнейшую негодность.
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18.10.2020 21:07 Відповісти
"негодность" это если качать по снипам , экономно и цивилизованно, посему кацапам пох эта "негодность", они насосы поставят передвижные на каждую станцию подъёма (опуска) и будут качать и в такой канал, лишь бы было что
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18.10.2020 21:39 Відповісти
В связи с тем, что военные корабли НАТО уже видно с набережной Ялты невооруженным глазом, а Черное море посинело от обилия синих флагов этого военного блока, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Православных Сил РФ господин Владимир Путин подписал Указ о призыве находящихся в запасе граждан (партизан) с целью наращивания военного присутствия в оккупированном Крыму. Как говорит пословица: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не какало». Как военная ядерная база, Крым Москву не спасет от неприятностей. Время подлета американских «Томагавков» с базы НАТО в Бердянске и в Очакове к Кремлю - несколько минут.
Чего опасалась Москва - стало реальностью. Американское военно-морское присутствие в Черном море возросло до 120 дней в году.
80 суток в прошедшем году гостями одесситов были американские, турецкие, румынские, испанские, итальянские и германские ракетные эсминцы с управляемым ракетным вооружением. Количество «Томагавков» на борту ракетного эсминца ВМС США «Donald Cook» мы не можем сообщить, но их значительно больше, чем во всём Черноморском флоте РФ устаревших «Гранитов» и новейших «Калибров». Как курорт, на котором после купания в Черном море нет пресного душа, чтобы смыть с тела соль - крымский анклав европейских туристов не интересует
Если говорить о прибылях, то Крым стал «чёрной дырой» (как и оккупированный Московией Донбасс) и пробил серьезную брешь в экономике РФ. Расширение Империи за счёт аннексированных земель Украины ценой невероятных усилий - произошло, но без днепровской воды пахотные земли и виноградники Крыма зачахнут и превратятся в солончаки.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Естественно, что никто из бизнесменов не будет инвестировать свои средства в область рискованного земледелия. Оккупационные власти Крыма подсчитали ущерб, причиненный крымским аграриям весенней засухой в 2019 году. Около 100 тысяч гектаров практически выгорело. В основном, это зерновые культуры.
По предварительным данным, эта сумма превысила 1 миллиард рублей. Об этом сообщил гауляйтер острова Крыма, дважды судимый господин Сергей Аксенов.
Як сказала одна українська дівчина про воду в Крим: «Нас в дитинстві вчили, що коли йдуть з дому, світло та воду треба виключати».
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19.10.2020 19:27 Відповісти
апять путєн фсех переіграл
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18.10.2020 21:08 Відповісти
Якщо у крані немає води , значить воду випили..............
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18.10.2020 21:36 Відповісти
Фуйло, хочешь большой, но чистой воды, звиздуй в Сибирь лаптеголовый.
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18.10.2020 22:20 Відповісти
Режим повышенной готовности к чему? К камням с неба? Их еще не было выходит ...
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18.10.2020 21:39 Відповісти
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 8230
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18.10.2020 21:46 Відповісти
Вывесили трехцветную тряпку и пропала вода... Кто бы мог подумать...
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18.10.2020 22:00 Відповісти
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 8105
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18.10.2020 22:20 Відповісти
А что Росстух с импортным пивом делает-то? У него импортозамещенное должно быть!
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18.10.2020 23:12 Відповісти
От переливания с пустого в порожнее вода не появится, а испарится под жаркими лучами украденного крымского солнца.
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18.10.2020 22:10 Відповісти
Будут скоро вонять своим "русским духом" на 10 км в диаметре
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18.10.2020 22:26 Відповісти
Перешел в режим повышенной готовности к чему? К пизнецу?
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18.10.2020 22:47 Відповісти
К осеннему дождю. Все выставляют на крыши ведра и тазики. Запасают впрок чтоб на всю зиму хватило.
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18.10.2020 23:11 Відповісти
Говорят, что климат меняется, зим со снегом в Украине уже не будет, зимой только дожди, а лето будет 6 месяцев, и очень жарким, что превратит юг Украины в пустыню
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18.10.2020 23:19 Відповісти
тут ирригация. какая пустыня?
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19.10.2020 07:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tkOsgXHUGs0&feature=emb_logo&ab_channel=truly https://www.youtube.com/watch?v=tkOsgXHUGs0&feature=emb_logo&ab_channel=truly Та не пропадуть..до всього люди звикають .
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18.10.2020 23:48 Відповісти
до верблюжої колючки ?
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18.10.2020 23:52 Відповісти
коров тоже надо предварительно напоить, иначе и лепешки не вылезут
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19.10.2020 07:56 Відповісти
Ниха себе, там на видео Сивохо мочу пьёт, наверное в знак солидарности со страдающими от любви ***** крысчанами.
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19.10.2020 17:30 Відповісти
мы вам воду а вы нам весь свой ядерный арсенал,так не гуманно?
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19.10.2020 02:03 Відповісти
не їм, а в Крим, воду в Крим, а вони нам його назд, без кацапів, отак гуманно.
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20.10.2020 08:07 Відповісти
Будем выращивать зебр на мясо и кожаные куртки.
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19.10.2020 02:13 Відповісти
ГЛАВНОЕ ДО ДЕОККУПАЦИИ ВОДУ НЕ ДАВАТЬ !!!
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19.10.2020 03:03 Відповісти
- станьте лицом на восток и повторяйте мантру "ПУТЕН ПУТЕН ПУТЕН ПУТЕН ...
и вода воздастся...
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19.10.2020 04:31 Відповісти
В Краснодаре тоже нет воды, водохранилище пересохло, ближайший источник Днепр, потом Дон.
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19.10.2020 08:10 Відповісти
А Днепр через Краснодар течет?
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19.10.2020 12:59 Відповісти
Через Иссык-Куль!
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19.10.2020 13:53 Відповісти
а краснодарцы к Днепру с ведрами за водой пешком ходють ?
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20.10.2020 11:19 Відповісти
После аннексии Крымского полуострова и перекрытия дамбы Северо-Крымского канала, Украина получила свой небольшой бонус - днепровскую воду, которую стали активно использовать на засушливом юге.
По мере того как оккупированный Крым умирает, юг Украины расцветает.
«Крымская» вода стала настоящим спасением для украинского юга.
Аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи.
В 2020 году урожай грецких орехов на Херсонщине обещает побить все рекорды, не отстают и производители риса, которые рассчитывают выбиться в лидеры Украины по выращиванию этой культуры.
По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.
«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он.
Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации в регионе.
Вследствие увеличения стока днепровской воды в Днепровский лиман, уменьшилась его соленость и начали возрождаться осетровые рыбы. Кто забыл: В составе питательного мяса осетра входят незаменимые аминокислоты, витамины, полезные полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, минералы, фосфор и калий. Его плоть имеет практически мясной вкус из-за присутствия в рыбе глутаминовой кислоты - природного усилителя вкуса. Осетрина полезна для мозга и сердечно-сосудистой системы, рекомендуется для людей, страдающих атеросклерозом или другими заболеваниями, связанными с высоким уровнем холестерина, потому что жирные кислоты способны расщеплять его и способствовать выведению из организма.
А от опресненной воды, которой хотят снабжать оккупированный Крым, выпадают зубы, рано лысеют и вообще цепляются всякие болезни.
Днепровская вода вернется в Крым только с Украиной, а пока послужит сельскому хозяйству Украины, народу Украины.
Так, что большой привет крымским оккупантам.
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19.10.2020 09:08 Відповісти
Херсонские помидоры каждый сезон продаются в Беларуси. Вкусные, сочные и сладкие! Всегда их покупаем!
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19.10.2020 11:54 Відповісти
Режим повышенной готовности к чему? К камням с неба?
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19.10.2020 11:28 Відповісти
Воду можно получить из камней с неба! Или подключить водную трубу к телевизору с кремлепропагандой!
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19.10.2020 11:53 Відповісти
Україну не повинно хвилювати проблеми з водою в окупованому Криму
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19.10.2020 12:02 Відповісти
Перекуём мечи на орала... Там это, ***** атомные лодки пригнало в Крым, пускай используют реактора для опреснения воды. Но лучше крымчане гоните этих паразитов и возвращайтесь в Украину и в правовое международное поле с признанием, туристами, водой и достатком.
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19.10.2020 12:12 Відповісти
кримчаном в Україну повертатись не треба, вони тут нафіг не потрібні, за винятком невеликого відсотка українців, вони нехай повертаються туди звідки понавезли/понаїхали - підарасію, а Україні повернуть територію.
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20.10.2020 08:12 Відповісти
Вони мріють за ті часи коли були з Україною, наросії вони вже спробували.
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20.10.2020 08:17 Відповісти
нехай мріють, Україні вони не потрібні, вони ж будуть верещати про автономію, про якийсь кримський нарот, рузге ізик, якісь права їм, преференції, і таке інше, вже було, досить. Тільки територія з повною зачисткою від кацапні і іншої чорної мразоти туди понаїхавшою, з т.з. кримськими татарами окрема розмова - ніяких автономій, і взагалі Кримська область, а краще дві.
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20.10.2020 08:23 Відповісти
Я думаю, що їх запал вже застиг, будуть любити не *****, а волю та свободи.
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20.10.2020 08:35 Відповісти
кацапи на підсвідомому рівні ненавидять Україну, українців, вони мали свободу, а захотіли сцаря, вони ж не можуть без сцаря, та й нафіг непотрібне воно нам, у них хє своя родіна, мокшанські болота, от туди нехай повертаються, або баранів пасти.
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20.10.2020 09:45 Відповісти
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 8182
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19.10.2020 12:17 Відповісти
,,Должок!,,©
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19.10.2020 14:24 Відповісти
Кримські щурі, як вам там живеться? А як ви нас хаяли, як ненавиділи і не думали, як буде нам житися.Мріяли за високі кацакпські зарплати і дешеві наші продукти. То пішли ви в тріщину кобили. Для нас ви вороги і зрадники. Скоро ще той металобрухт, що завезли кацапи буде вибухати, буде протікати, буде розсипатися. Хай вам щурі щастить. Чекайте каміння з неба.
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19.10.2020 13:17 Відповісти
Эй, крысчане позорные!
Хренло Обнуленное вам разрешило использовать природные воды вторично.
Хлебайте на здоровье! Предателям Родины - даешь воды журчащей из рева Белого Друга!
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 8527
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19.10.2020 13:38 Відповісти
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 6822
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19.10.2020 13:40 Відповісти
Крысчане, трудности не означают невозможности! Решительней пейте то, что есть!
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 3151
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19.10.2020 13:44 Відповісти
И экономьте воду, крысчани!
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 7117
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19.10.2020 13:46 Відповісти
Бахатая Кацапія не може воду з моря опрісняти... Лідер Світу...😂😂😂
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19.10.2020 14:23 Відповісти
По идее, все проблемы можно решить - питьевую воду использовать только для питья, техническую (очищенные стоки) - для канализации, питьевую воду получать с помощью установок обратного осмоса или атомных опреснителей из морской и т.д.Все это очень недешево,но, похоже, орда не желает ничего вкладывать в Крым, кроме денег на строительство военных баз.Сразу было понятно, для чего ордынцы лезут в Крым, а для вояк питьевую воду можно и танкерами возить.
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19.10.2020 16:14 Відповісти
так знають, що доведеься віддати, тому і не вкладають, заселяють всяким непотребом, так як вірмени з Карабахом
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20.10.2020 08:20 Відповісти
Проблеми з водою в окупованому Криму: Севастополь переведено у "режим підвищеної готовності" - Цензор.НЕТ 764
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20.10.2020 08:09 Відповісти
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