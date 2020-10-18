Помер колишній бранець терористів Кім Дуванов, якого в грудні звільнили під час обміну. ФОТО
Старший солдат 53-ї бригади Кім Дуванов був у полоні бойовиків незаконного формування "ДНР" із травня до грудня 2019 року. Тепер його не стало через проблеми із серцем. У Кіма залишилися дружина і двоє дітей.
Про смерть Дуванова повідомила журналістка і волонтерка Моніка Андрушевська, інформує Цензор.НЕТ.
"Полон вбиває навіть тих, хто з нього повернувся. Друзі, сьогодні помер Кім Дуванов - солдат Збройних сил України, який повернувся з полону під час обміну полоненими наприкінці 2019 року. Його серце не витримало", - написала Андрушевська.
Кім Дуванов служив у Збройних силах України з 2017 року. Він потрапив у полон в 2019 році на Донеччині, коли вісім українських військовослужбовців на вантажівці збилися з маршруту поблизу Новотроїцького та заїхали на тимчасово окуповану територію.
Вдова Кіма Дуванова Олена залишилася сама з двома синами. Допомогти родині можна, переказавши гроші на картку 5168 7573 9462 4912 (Олена Дуванова).
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Вечная память.
Напомним, на днях освобожденный из лугандонского плена Станислав Асеев снова обратил внимание украинского общества на то, что палачи с «подвалов» ДНР Кусков, Бражников и Иваненко, которые зверски пытали узников оккупантов, сейчас благополучно живут в Украине, в частности в Киеве.
Станислав Асеев уже писал об этом заявления в СБУ, общался о проблеме лично с президентом Владимиром Зеленским, однако палачи и душегубы по-прежнему пребывают на свободе. Станислав Асеев уже не верит в справедливость: «Хочу обратиться ко всем военным преступникам и боевикам, которым дали пожизненные сроки в родных «республиках» - не бойтесь возвращаться через обмен в Украину. Эта страна себя не уважает, вам здесь ничего не грозит».
Напомним, оккупанты умышленно впихивали в списки на обмен кого-угодно, при этом не выдавая многих украинских патриотов. В Киеве ради политических дивидендов соглашались на обмены, после которых никак не могли объяснить, почему отпускают террористов взамен случайных людей. Но это, оказывается, еще не самое страшное - Кусков, Бражников и Иваненко также получили свободу по обмену…
Схиляю голову....