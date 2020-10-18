УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10128 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
21 343 23

Помер колишній бранець терористів Кім Дуванов, якого в грудні звільнили під час обміну. ФОТО

Старший солдат 53-ї бригади Кім Дуванов був у полоні бойовиків незаконного формування "ДНР" із травня до грудня 2019 року. Тепер його не стало через проблеми із серцем. У Кіма залишилися дружина і двоє дітей.

Про смерть Дуванова повідомила журналістка і волонтерка Моніка Андрушевська, інформує Цензор.НЕТ.

"Полон вбиває навіть тих, хто з нього повернувся. Друзі, сьогодні помер Кім Дуванов - солдат Збройних сил України, який повернувся з полону під час обміну полоненими наприкінці 2019 року. Його серце не витримало", - написала Андрушевська.

Кім Дуванов служив у Збройних силах України з 2017 року. Він потрапив у полон в 2019 році на Донеччині, коли вісім українських військовослужбовців на вантажівці збилися з маршруту поблизу Новотроїцького та заїхали на тимчасово окуповану територію.

Читайте також: Рахманін про Донбас: Війна буде довгою

Вдова Кіма Дуванова Олена залишилася сама з двома синами. Допомогти родині можна, переказавши гроші на картку 5168 7573 9462 4912 (Олена Дуванова).

Помер колишній бранець терористів Кім Дуванов, якого в грудні звільнили під час обміну 01Помер колишній бранець терористів Кім Дуванов, якого в грудні звільнили під час обміну 02
Помер колишній бранець терористів Кім Дуванов, якого в грудні звільнили під час обміну 03
Помер колишній бранець терористів Кім Дуванов, якого в грудні звільнили під час обміну 04
Помер колишній бранець терористів Кім Дуванов, якого в грудні звільнили під час обміну 05
Помер колишній бранець терористів Кім Дуванов, якого в грудні звільнили під час обміну 06

Автор: 

полон (1561) смерть (6750) Донбас (22356) полонені (2263)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49
Царство Небесне..
показати весь коментар
18.10.2020 19:31
+35
Вечная Память.
показати весь коментар
18.10.2020 19:36
+33
Царство небесне, вічна пам'ять, співчуття його родині.
показати весь коментар
18.10.2020 19:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство Небесне..
показати весь коментар
18.10.2020 19:31 Відповісти
R. I. P.
показати весь коментар
18.10.2020 19:33 Відповісти
Царство Небесное рабу божьему Киму.
показати весь коментар
18.10.2020 19:33 Відповісти
Вечная Память.
показати весь коментар
18.10.2020 19:36 Відповісти
Царство небесне, вічна пам'ять, співчуття його родині.
показати весь коментар
18.10.2020 19:37 Відповісти
_Пленник оккупантов, а не "террористов". Напали на нас оккупанты, с расией воюет за свободу Украина, а не с какими-то "террористами"! Кретины...
показати весь коментар
18.10.2020 19:37 Відповісти
Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену - Цензор.НЕТ 1313
показати весь коментар
18.10.2020 19:39 Відповісти
Пусть земля будет пухом, соболезнование семье и близким. Вечная память!
показати весь коментар
18.10.2020 19:46 Відповісти
сколько хороших настоящих людей погибло и умерло из-за старых совковых .ук, которые захотели похавать колбасы по 2.20 в 2014 году
показати весь коментар
18.10.2020 19:47 Відповісти
Хай з Богом спочиває.
показати весь коментар
18.10.2020 19:56 Відповісти
Умер бывший пленник террористов Ким Дуванов, которого в декабре освободили по обмену - Цензор.НЕТ 6005
показати весь коментар
18.10.2020 19:59 Відповісти
Воїну вічна шана. Гинуть Герої України. Кров за кров.
показати весь коментар
18.10.2020 20:39 Відповісти
Помер колишній бранець терористів Кім Дуванов, якого в грудні звільнили під час обміну - Цензор.НЕТ 8630
показати весь коментар
18.10.2020 20:48 Відповісти
Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
показати весь коментар
18.10.2020 20:54 Відповісти
Человек достойно исполнил свой Долг: не зря прожил, дети могут гордиться их отцом.
Вечная память.
показати весь коментар
19.10.2020 00:19 Відповісти
Царствия Небесного Воину! Но не нужно забывать и о тех, кто пытал наших воинов в плену и кого выменивает зеленая шмаркля в обмен на убийц!
Напомним, на днях освобожденный из лугандонского плена Станислав Асеев снова обратил внимание украинского общества на то, что палачи с «подвалов» ДНР Кусков, Бражников и Иваненко, которые зверски пытали узников оккупантов, сейчас благополучно живут в Украине, в частности в Киеве.
Станислав Асеев уже писал об этом заявления в СБУ, общался о проблеме лично с президентом Владимиром Зеленским, однако палачи и душегубы по-прежнему пребывают на свободе. Станислав Асеев уже не верит в справедливость: «Хочу обратиться ко всем военным преступникам и боевикам, которым дали пожизненные сроки в родных «республиках» - не бойтесь возвращаться через обмен в Украину. Эта страна себя не уважает, вам здесь ничего не грозит».
Напомним, оккупанты умышленно впихивали в списки на обмен кого-угодно, при этом не выдавая многих украинских патриотов. В Киеве ради политических дивидендов соглашались на обмены, после которых никак не могли объяснить, почему отпускают террористов взамен случайных людей. Но это, оказывается, еще не самое страшное - Кусков, Бражников и Иваненко также получили свободу по обмену…
показати весь коментар
18.10.2020 21:00 Відповісти
Помер колишній бранець терористів Кім Дуванов, якого в грудні звільнили під час обміну - Цензор.НЕТ 1555
показати весь коментар
18.10.2020 21:05 Відповісти
перечислил
показати весь коментар
18.10.2020 21:26 Відповісти
Царствие Небесное Герою! Будь проклята кремлёвская крыса путен и вся его гнилая кодла!
показати весь коментар
18.10.2020 23:01 Відповісти
Героям слава!
Схиляю голову....
показати весь коментар
19.10.2020 00:26 Відповісти
перечислил
показати весь коментар
19.10.2020 00:33 Відповісти
Одним карателем меньше. Земля стекловатой.
показати весь коментар
19.10.2020 10:50 Відповісти
 
 