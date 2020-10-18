Помер колишній бранець терористів Кім Дуванов, якого в грудні звільнили під час обміну. ФОТО

Старший солдат 53-ї бригади Кім Дуванов був у полоні бойовиків незаконного формування "ДНР" із травня до грудня 2019 року. Тепер його не стало через проблеми із серцем. У Кіма залишилися дружина і двоє дітей.

Про смерть Дуванова повідомила журналістка і волонтерка Моніка Андрушевська, інформує Цензор.НЕТ.

"Полон вбиває навіть тих, хто з нього повернувся. Друзі, сьогодні помер Кім Дуванов - солдат Збройних сил України, який повернувся з полону під час обміну полоненими наприкінці 2019 року. Його серце не витримало", - написала Андрушевська.

Кім Дуванов служив у Збройних силах України з 2017 року. Він потрапив у полон в 2019 році на Донеччині, коли вісім українських військовослужбовців на вантажівці збилися з маршруту поблизу Новотроїцького та заїхали на тимчасово окуповану територію.

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Вдова Кіма Дуванова Олена залишилася сама з двома синами. Допомогти родині можна, переказавши гроші на картку 5168 7573 9462 4912 (Олена Дуванова).









