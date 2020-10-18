Зловмисники розбили машину і напали на кандидата в депутати Львівської міськради Калічака та його батька, - поліція. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері в поліцію надійшло повідомлення про напад на одного з кандидатів до Львівської міської ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області, зловмисники пошкодили автомобіль кандидата в депутати та влаштували бійку, унаслідок якої постраждав батько чоловіка.

"17 жовтня о 17:20 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення від одного з кандидатів до Львівської міської ради про те, що в селищі Рудно невідомі особи перешкоджали проводити передвиборчу агітацію, влаштували бійку і пошкодили його автомобіль Opel. Правоохоронці встановили особи зловмисників. Це місцеві жителі віком 24 та 31 рік", - йдеться в повідомленні.

За фактом слідчі Залізничного відділу поліції під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до п'яти років позбавлення волі.

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Водночас на фейсбук-сторінці львівського осередку Народного руху України опубліковано інформацію, що в селищі Рудно "після зустрічі кандидата на голову Львівської ОТГ від НРУ Ігоря Кузьмака з громадськістю жорстоко і цинічно побили кандидата в депутати Львівської міської ради Богдана Калічака і його батька".

"Батько перебуває у лікарні, а сам Богдан дає свідчення поліції про злочин. Три людини в нетверезому стані спочатку напали на Богдана та його батька, а потім ломом розбили його машину", - йдеться в повідомленні.

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