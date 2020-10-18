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Новини Фото Силовики
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Зловмисники розбили машину і напали на кандидата в депутати Львівської міськради Калічака та його батька, - поліція. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері в поліцію надійшло повідомлення про напад на одного з кандидатів до Львівської міської ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області, зловмисники пошкодили автомобіль кандидата в депутати та влаштували бійку, унаслідок якої постраждав батько чоловіка.

"17 жовтня о 17:20 на оперативну лінію "102" надійшло повідомлення від одного з кандидатів до Львівської міської ради про те, що в селищі Рудно невідомі особи перешкоджали проводити передвиборчу агітацію, влаштували бійку і пошкодили його автомобіль Opel. Правоохоронці встановили особи зловмисників. Це місцеві жителі віком 24 та 31 рік", - йдеться в повідомленні.

За фактом слідчі Залізничного відділу поліції під процесуальним керівництвом Львівської місцевої прокуратури №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 157  (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - до п'яти років позбавлення волі.

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Водночас на фейсбук-сторінці львівського осередку Народного руху України опубліковано інформацію, що в селищі Рудно "після зустрічі кандидата на голову Львівської ОТГ від НРУ Ігоря Кузьмака з громадськістю жорстоко і цинічно побили кандидата в депутати Львівської міської ради Богдана Калічака і його батька".

"Батько перебуває у лікарні, а сам Богдан дає свідчення поліції про злочин. Три людини в нетверезому стані спочатку напали на Богдана та його батька, а потім ломом розбили його машину", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники розбили машину і напали на кандидата в депутати Львівської міськради Калічака та його батька, - поліція 01
Фото: facebook.com/nru.lviv
Зловмисники розбили машину і напали на кандидата в депутати Львівської міськради Калічака та його батька, - поліція 02
Фото: facebook.com/nru.lviv
Зловмисники розбили машину і напали на кандидата в депутати Львівської міськради Калічака та його батька, - поліція 03
Фото: facebook.com/nru.lviv

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Автор: 

місцеві вибори (1366) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+3
Жопоблок и слуг урода переживет.
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18.10.2020 20:23
+3
Это показатель работы полиции - не сраные камеры на дорогах, а что вот так средь бела дня, в центре города могут побить группу депутатов от Народного Руха во Львове
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18.10.2020 23:15
+2
Ніц незрозуміло, бо зустрічався один, а побили іншого.
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18.10.2020 20:09
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Ніц незрозуміло, бо зустрічався один, а побили іншого.
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18.10.2020 20:09 Відповісти
Да им какая разница.
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18.10.2020 21:25 Відповісти
а "Народний рух" ще живий..?
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18.10.2020 20:12 Відповісти
Жопоблок и слуг урода переживет.
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18.10.2020 20:23 Відповісти
?
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18.10.2020 20:24 Відповісти
НРУ, зареєстрована партія, ну маленька, але чи ще жива нікому не відомо.
Може десь на перефірії.
Сайт партії з 2018 року занедбаний.
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18.10.2020 20:35 Відповісти
это без сомнения, простоит до конца кацапо-территорий, может еще немного на толерантности и тупости чисто по-инерции.
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18.10.2020 20:36 Відповісти
Штук 5 этих рухов имеется.
Один шустрей другого.
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18.10.2020 20:33 Відповісти
Така вона політика, брудна і сунуться туди тільки злодюги.
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18.10.2020 20:36 Відповісти
Нe тільки.
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19.10.2020 06:00 Відповісти
победит сильнейший
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18.10.2020 20:43 Відповісти
чумв преследует других
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18.10.2020 20:50 Відповісти
такой страны как УКРАИНА не будет всё гниль медведчуки фирташи ахмедовы выбрали а трудягам осталось только им ходить без туалетной бумаги языки готовы всё сделать..
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18.10.2020 20:56 Відповісти
А нахєр нам СБУ? Скоротити фінансування... Вони і так усі за зебіла.... або за ху-ла
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18.10.2020 21:00 Відповісти
Это они специально на 20-летнем автомобиле приехали на агитацию, чтоб не жалко было разбить?
И если они кандидаты в горсовет - кого они агитировали в поселке?
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18.10.2020 21:21 Відповісти
пешеходов на переходах надо пропускать...
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18.10.2020 21:22 Відповісти
Идет война за депутатство, беспощадная война! На кону местная казна.
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18.10.2020 21:23 Відповісти
Дикари.
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18.10.2020 21:34 Відповісти
От какой бы политсилы не были потерпевшие во Львове, в Николаеве, Харькове и др. местах, где произошли эти преступления, возмущает сам факт происходящего и полное отсутствие действий со стороны полиции аВАКОВА. Зато деньги лихо из бюджета тянет, а за что? За то, что "не замечает" происходящего в стране разгула бандитизма? Везде одна и та же хвастливая болтовня ни о чем!
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18.10.2020 22:47 Відповісти
Это показатель работы полиции - не сраные камеры на дорогах, а что вот так средь бела дня, в центре города могут побить группу депутатов от Народного Руха во Львове
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18.10.2020 23:15 Відповісти
Розпочалась брудна компанія , захоплення влади на місцях.,призом буде роздерібан земелдьних ділянок від смт що увійшли у межу міста.
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19.10.2020 22:32 Відповісти
 
 