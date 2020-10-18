У Херсонській області невідомі увірвалися на засідання осередку ОПЗЖ, вкрали ноутбук і облили присутніх зеленкою, - поліція. ФОТОрепортаж
Поліцейські Херсонщини встановлюють осіб, які вчинили розбійний напад на квартиру кандидата в мери міста Берислав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.
"Вчора близько 21:00 до квартири одного з жителів міста Берислав увірвалися 5 зловмисників і викрали ноутбук у одного з гостей господаря квартири. Поліція встановлює особи зловмисників, розслідування перебуває на контролі у керівництва поліції області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що господар квартири - кандидат у мери міста Берислав і кандидат у депутати облради. У його квартирі відбувалось засідання представників однієї з політичних партій. На ньому були присутні ще троє гостей, всі кандидати в депутати районних або міських рад. У цей час до незамкненої квартири зайшли 5 зловмисників у масках. Погрожуючи битою, один із злочинців забрав у 49-річної гості ноутбук. Інший зловмисник облив всіх присутніх зеленкою, після чого невідомі покинули квартиру і зникли в невідомому напрямку.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.
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надо было еще пернуть и заколотить форточки и двери
😂😂😂
А у випадку запущеної ЗаЖОПи необхідно проведення хірургічної ампутації хворого тіла.
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https://youtu.be/1sCS07zFNNo
в борьбе за свободу страны.
за ними другие приходють...
РИГИ ПРИНЕСЛИ ВІЙНУ В УКРАЇНУ.
они от выборов к выборам это всё равно делавют по тем же желтым от старости методичкам))):
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савпадение?)) не думаю)))