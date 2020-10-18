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Новини Фото Силовики
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У Херсонській області невідомі увірвалися на засідання осередку ОПЗЖ, вкрали ноутбук і облили присутніх зеленкою, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Херсонщини встановлюють осіб, які вчинили розбійний напад на квартиру кандидата в мери міста Берислав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

"Вчора близько 21:00 до квартири одного з жителів міста Берислав увірвалися 5 зловмисників і викрали ноутбук у одного з гостей господаря квартири. Поліція встановлює особи зловмисників, розслідування перебуває на контролі у керівництва поліції області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що господар квартири - кандидат у мери міста Берислав і кандидат у депутати облради. У його квартирі відбувалось засідання представників однієї з політичних партій. На ньому були присутні ще троє гостей, всі кандидати в депутати районних або міських рад. У цей час до незамкненої квартири зайшли 5 зловмисників у масках. Погрожуючи битою, один із злочинців забрав у 49-річної гості ноутбук. Інший зловмисник облив всіх присутніх зеленкою, після чого невідомі покинули квартиру і зникли в невідомому напрямку.

Дивіться також: Зловмисники розбили машину і напали на кандидата в депутати Львівської міськради Калічака та його батька, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

У Херсонській області невідомі увірвалися на засідання осередку ОПЗЖ, вкрали ноутбук і облили присутніх зеленкою, - поліція 01
Фото: facebook.com/ustinov.egor
У Херсонській області невідомі увірвалися на засідання осередку ОПЗЖ, вкрали ноутбук і облили присутніх зеленкою, - поліція 02
Фото: facebook.com/ustinov.egor
У Херсонській області невідомі увірвалися на засідання осередку ОПЗЖ, вкрали ноутбук і облили присутніх зеленкою, - поліція 03
Фото: facebook.com/ustinov.egor
У Херсонській області невідомі увірвалися на засідання осередку ОПЗЖ, вкрали ноутбук і облили присутніх зеленкою, - поліція 04
Фото: facebook.com/ustinov.egor

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Автор: 

місцеві вибори (1366) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) розбій (206) силовики (2514) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+45
шкода що не сірчаною кислотою !
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18.10.2020 21:05
+37
Вы - мой единомышленник! Я тоже считаю, что канистра с бензином могла бы благополучно покончить с антиукраинской деятельностью херсонской ОПЗЖопной ячейки.... И так по всей стране...До последнего пропутинского гнуса и опарыша...
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18.10.2020 21:26
+27
Лищнехромосомное ***** тебе товарищ!
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18.10.2020 21:13
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На другій світлині ОПЖоповець з таким гарним черевцем. Я аж облизався - мабуть з нього дуже смачний шашлик можна зробити...
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18.10.2020 22:16 Відповісти
Сомневаюсь, что это было в квартире - мебель из сельского клуба.
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18.10.2020 22:23 Відповісти
Добре, що хоч не обпісяли.
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18.10.2020 22:34 Відповісти
Що ж тут доброго?
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18.10.2020 23:37 Відповісти
Треба було не зеленкою їх помітити, а фукарцином. Зеленка - для зебілів (бо вона зелена); червоний фукарцин - для кремлядей.
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18.10.2020 22:37 Відповісти
Лучше говном , два в одном и цвет и вонь
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18.10.2020 23:47 Відповісти
До гадалки не ходи, примитивно сработанный пиар тупой свиноты, иначе хоть кому то рыло начистили, слегка чем то облили старое тряпье и позирует грустный бухарик, смех и горе.
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18.10.2020 22:40 Відповісти
оно кончно круто
надо было еще пернуть и заколотить форточки и двери
😂😂😂
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18.10.2020 22:59 Відповісти
Ну и бомжатник а не квартира! Жаль что еще им кизды не накидали!
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18.10.2020 23:01 Відповісти
Якщо країна захворіла ЗаЖОПою, зєльонка допомагає лише на ранніх стадіях.
А у випадку запущеної ЗаЖОПи необхідно проведення хірургічної ампутації хворого тіла.
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18.10.2020 23:01 Відповісти
Там у сепарюги пузяра,як гарбузище.
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18.10.2020 23:38 Відповісти
Не одобряю. Подводить под заурядный гоп-стоп патриотическую базу а-ля большевики в 1917 -- не делает чести патриотам Украины.
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18.10.2020 23:05 Відповісти
Коли патріотів-українців вбивають в Україні---це їм "дєлає честь"?
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18.10.2020 23:40 Відповісти
Как это оправдывает бериславских патриотов, которые конкретно в данном случае своим патриотизмом прикрыли обычное ограбление?
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18.10.2020 23:44 Відповісти
Єсє б єта було аграблєніє(абичьнає), то забрали б ці козаки не лише єдиний н-бук,а й готівкові тиньгє,карточки,телефони і (ймовірно) кокс чи дешевше лайно.Можливо,на тім н-буці були ригівські таємниці.
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18.10.2020 23:55 Відповісти
А кто кроме тебя подводит под это патриотическую базу?
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18.10.2020 23:43 Відповісти
99% комментаторов под этой новостью, очевидно же.
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18.10.2020 23:44 Відповісти
Это их частное мнение.
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18.10.2020 23:47 Відповісти
Мелкое хулиганство, лучше фиксировать личные данные Медведчуковского сброда и после смены власти лишать их гражданства, если Европе не понравится выразить им глубокую обеспокоенность
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19.10.2020 18:54 Відповісти
опзж это вообще перебор. он коммунистов запретили, и нормалёк. запусти их сейчас на выборы - может и украдут у опзж полпроцента. то же нужно сделать с опзж
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18.10.2020 23:10 Відповісти
Зе-влада гірша за опзж. Бо останні декларують свої наміри відкрито!
Ненавидять Путіна. "Білогвардійська" церква будує грандіозний кремль під Києвом | "Стоп реванш"
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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18.10.2020 23:16 Відповісти
Неправильно назвали статью, нужно было так: «У чувака, который раннее бомбанул пару строенных откидных кресел из ленинской комнаты сельского клуба, неизвестные увели ноутик» возможно работники того самого клуба сельской молодежи, не исключено что это криминальные разборки бывшей советской номенклатуры. А применение зелёнки может свидетельствовать об участии в нападении медработника или фармацевта.
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18.10.2020 23:21 Відповісти
Там кімната не чьЛєньєнская,а ще Сральєнская.
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18.10.2020 23:41 Відповісти
Это ужос! Это просто ужос! Хулиганы почти зрения лишили. Прям чернилом по табуретке. столу!!
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18.10.2020 23:30 Відповісти
Інфа з ноутбука гадаю скоро стане відома загалу або проукраїнській частині СБУ
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18.10.2020 23:38 Відповісти
Последние проукраинские сотрудники СБУ были оттуда изгнаны пр бз*донецкой диктатуре Свинохряка. Показатель "проукраинского" качества СБУшников 100% предательство управления СБУ по республике крым в 2014 году.
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19.10.2020 10:21 Відповісти
ліпше викласти до інтернету списочки той "ячєйкі" та хто і скільки грошенят отримував, це буде надійніше, ніж до сбушників здавати
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19.10.2020 13:13 Відповісти
Весь порноархив? Йомайо!
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19.10.2020 16:38 Відповісти
Это прекрасно.
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18.10.2020 23:41 Відповісти
Чувак на фото похож на Швондера : это позор какой то .
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18.10.2020 23:50 Відповісти
Швондер в кожанке .А этот дрыщ секнд-хендовский.
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18.10.2020 23:56 Відповісти
Рабинович всё подстроил ,а исполнитель Кива и Медведчук ,это ж всем и так понятно.
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18.10.2020 23:56 Відповісти
Совсем стыд потеляли. Обливать зеленкой беременного мужчину. У него на почве стресса может быть выкидыш.
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19.10.2020 00:31 Відповісти
Выкид дерьма разве что.
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19.10.2020 07:02 Відповісти
це найславетніша перемога всіх часів у всьому Всесвіті.
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19.10.2020 01:17 Відповісти
що аж у кондрашова почалась кондрашка
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19.10.2020 22:29 Відповісти
все сочувствуют, что у тебя, кондрашова, кондрашка почалась.
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21.10.2020 03:09 Відповісти
кондрашов какашка і у нього кондрашка
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21.10.2020 08:43 Відповісти
точно. именно и лично ты "кондрашов какашка і у нього кондрашка"
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25.10.2020 18:19 Відповісти
у кондрашова какашки приступ кондрашки.
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25.10.2020 18:31 Відповісти
ты просто интеллектуал. и да, лишь ты и именно ты " у кондрашова какашки приступ кондрашки."
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26.10.2020 02:50 Відповісти
у кондрашова приступ кондракшки, у нього в голові какашки
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26.10.2020 07:23 Відповісти
да. лишь ты и именно ты "у кондрашова приступ кондракшки, у нього в голові какашки"
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26.10.2020 07:57 Відповісти
кондрашова вхопила кондрашка бо він какашка
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26.10.2020 09:52 Відповісти
да. лишь ты и именно ты "кондрашова вхопила кондрашка бо він какашка"
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26.10.2020 12:05 Відповісти
кондрашов какашка, тому його вхопила кондрашка.
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26.10.2020 12:17 Відповісти
ты победил, интеллектуал. в смысле, ты олигофрен.
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26.10.2020 12:26 Відповісти
у олігофрена кондрашова кондрашка, і живе як какашка.
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26.10.2020 12:49 Відповісти
да. ты снова победил. лично и тоьлко ты "у олігофрена кондрашова кондрашка, і живе як какашка."
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26.10.2020 12:56 Відповісти
кондрашов в приступі кондрашки кидає какашки
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26.10.2020 13:18 Відповісти
да. ты снова победил. лично и тоьлко ты "кондрашов в приступі кондрашки кидає какашки"
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26.10.2020 13:25 Відповісти
кондрашов лайняшка, в приступі кондрашки
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26.10.2020 13:40 Відповісти
да. лично и только ты "кондрашов лайняшка, в приступі кондрашки."
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26.10.2020 13:44 Відповісти
у кондрашова кондрашка, бо він лайняшка
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26.10.2020 16:04 Відповісти
да. лично и только ты "у кондрашова кондрашка, бо він лайняшка"
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26.10.2020 17:11 Відповісти
кондрашов живе як лайняшка, тому у нього кондрашка
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26.10.2020 17:29 Відповісти
да. лично и только ты "кондрашов живе як лайняшка, тому у нього кондрашка"
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26.10.2020 17:38 Відповісти
кодрашов жре лайняшки, тому у нього приступи кондрашки
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26.10.2020 19:18 Відповісти
да. лично и только ты "кодрашов жре лайняшки, тому у нього приступи кондрашки"
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27.10.2020 02:40 Відповісти
у кондрашова від коментарів кондрашка і він зі злості жре лайняшки.
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27.10.2020 10:08 Відповісти
да, олигореник. лично и только ты "у кондрашова від коментарів кондрашка і він зі злості жре лайняшки."
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27.10.2020 12:20 Відповісти
у олігофрена кондрашова кондрашка, з рота лізуть какашки.
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27.10.2020 12:39 Відповісти
да, олигореник. лично и только ты "у олігофрена кондрашова кондрашка, з рота лізуть какашки"
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27.10.2020 12:49 Відповісти
у какашки кондрашова черговий приступ кондрашки, бо він олігофрен і в голові какашки.
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27.10.2020 13:14 Відповісти
да, олигореник. лично и только ты "у какашки кондрашова черговий приступ кондрашки, бо він олігофрен і в голові какашки."
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27.10.2020 13:15 Відповісти
кондрашов підарашка, у нього кондрашка
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27.10.2020 13:24 Відповісти
да, олигореник. лично и только ты "кондрашов підарашка, у нього кондрашка"
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27.10.2020 13:34 Відповісти
кондрашов гавняшка, у ного приступ кондрашки
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27.10.2020 13:43 Відповісти
да, олигореник. лично и только ты "кондрашов гавняшка, у ного приступ кондрашки"
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27.10.2020 13:46 Відповісти
Как говаривали латыняне? "Смотри, кому выгодно?" Очевидно, что эта агитационно-"террористическая" акция выгодна исключительно мертвечуковско-рабиновичской ватной кодле, именуемой ОПЗЖД.
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19.10.2020 10:17 Відповісти
Вот почему в США запрещен ввоз, продажа и использование зеленки.
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19.10.2020 10:24 Відповісти
Ну хоть так.
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19.10.2020 10:39 Відповісти
Слава Украине! Героям слава!
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19.10.2020 11:43 Відповісти
суровые годы уходють
в борьбе за свободу страны.
за ними другие приходють...
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19.10.2020 11:56 Відповісти
Подякуйте краще хлопцям, що не спалили вашу "ячєйку" опзжопи, бо вона того вартує
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19.10.2020 13:09 Відповісти
РИГІВ МОЖНА - ТЕ ЩО ВОНИ ПОСІЯЛИ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО НИХ
РИГИ ПРИНЕСЛИ ВІЙНУ В УКРАЇНУ.
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19.10.2020 16:25 Відповісти
Отличная новость!! ЧЖаль только, что пилюлей ещё в добавок не получили!! Козлы российские!!
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19.10.2020 18:00 Відповісти
они по моему так уже 100 раз сами с своими офисами делали...это тупая кремлевская заготовка....но и
они от выборов к выборам это всё равно делавют по тем же желтым от старости методичкам))):

"СМИ СООБЩИЛИ О ВЗРЫВЕ ВОЗЛЕ ОФИСА МЕДВЕДЧУКА 23.05.2020
Полиция открыла производство по факту поджога офиса партии Шария в Херсоне 23.01.2020

Взрыв в офисе ОПзЖ в Полтаве 03.07.2020

В Краматорске облили красной краской офис «ОПЗЖ» 29.06.2020

26 августа неизвестные повредили фасад офиса городской организации пророссийской политпартии "ОПЗЖ", открытый накануне.

савпадение?)) не думаю)))
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20.10.2020 09:55 Відповісти
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