У Херсонській області невідомі увірвалися на засідання осередку ОПЗЖ, вкрали ноутбук і облили присутніх зеленкою, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські Херсонщини встановлюють осіб, які вчинили розбійний напад на квартиру кандидата в мери міста Берислав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

"Вчора близько 21:00 до квартири одного з жителів міста Берислав увірвалися 5 зловмисників і викрали ноутбук у одного з гостей господаря квартири. Поліція встановлює особи зловмисників, розслідування перебуває на контролі у керівництва поліції області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що господар квартири - кандидат у мери міста Берислав і кандидат у депутати облради. У його квартирі відбувалось засідання представників однієї з політичних партій. На ньому були присутні ще троє гостей, всі кандидати в депутати районних або міських рад. У цей час до незамкненої квартири зайшли 5 зловмисників у масках. Погрожуючи битою, один із злочинців забрав у 49-річної гості ноутбук. Інший зловмисник облив всіх присутніх зеленкою, після чого невідомі покинули квартиру і зникли в невідомому напрямку.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

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