Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом "5 запитань від президента", - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

З'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента України Володимира Зеленського в день виборів 25 жовтня.

Про це LB.ua стало відомо з власних джерел, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, 25 жовтня біля виборчої дільниці стоятиме волонтер і проводитиме опитування виборців, які виходять із дільниці. Водночас не допускається жодної агітації, а відповідати респонденти можуть лише за бажанням. Виборець отримає анкету, яку має заповнити та опустити в коробку для опитування. Волонтерів можна буде впізнати за накидкою з логотипом і назвою опитування.

Структура мережі опитування, крім волонтерів, включатиме обласних і регіональних координаторів.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.









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Нагадаємо, 13 жовтня Володимир Зеленський записав звернення до українців. У ньому він закликав громадян прийти на вибори і анонсував 5 "важливих запитань" до кожного.

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