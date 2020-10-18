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Новини Фото Місцеві вибори-2020
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Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом "5 запитань від президента", - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

З'явилися нові деталі про формат проведення опитування президента України Володимира Зеленського в день виборів 25 жовтня.

Про це LB.ua стало відомо з власних джерел, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, 25 жовтня біля виборчої дільниці стоятиме волонтер і проводитиме опитування виборців, які виходять із дільниці. Водночас не допускається жодної агітації, а відповідати респонденти можуть лише за бажанням. Виборець отримає анкету, яку має заповнити та опустити в коробку для опитування. Волонтерів можна буде впізнати за накидкою з логотипом і назвою опитування.

Структура мережі опитування, крім волонтерів, включатиме обласних і регіональних координаторів.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Водночас у ЦВК заявили, що нічого не знають про всеукраїнське опитування Зеленського. В "Голосі" заявили: "Опитування Зеленського" - потенційна загроза національним інтересам України.

У заяві Офісу Президента йдеться, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

Раніше Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.

Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом 5 запитань від президента, - ЗМІ 01
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом 5 запитань від президента, - ЗМІ 02
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом 5 запитань від президента, - ЗМІ 03
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом 5 запитань від президента, - ЗМІ 04

Читайте також: В'ятрович направив звернення до глави Нацполіції з приводу "опитування Зеленського", щоб припинити спроби незаконного впливу на виборців

Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом 5 запитань від президента, - ЗМІ 05
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом 5 запитань від президента, - ЗМІ 06
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом 5 запитань від президента, - ЗМІ 07
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом 5 запитань від президента, - ЗМІ 08
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом 5 запитань від президента, - ЗМІ 09

Дивіться також: Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський. ВIДЕО

Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом 5 запитань від президента, - ЗМІ 10
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом 5 запитань від президента, - ЗМІ 11

Нагадаємо, 13 жовтня Володимир Зеленський записав звернення до українців. У ньому він закликав громадян прийти на вибори і анонсував 5 "важливих запитань" до кожного.

Читайте також: Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) місцеві вибори (1366) опитування (1935)


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Топ коментарі
+57
Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в накидках с надписью "5 вопросов от президента", - СМИ - Цензор.НЕТ 201
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18.10.2020 21:35
+52


Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом "5 запитань від президента", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3410
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18.10.2020 21:46
+41
А зачем ящичек то пломбировать? Опросники не номерные...напечатанное количество их никому не ведомо...выдаются они по желанию и от балды...нигде сее не регистрируется...наблюдателей независимых нет...
Для чего цирк с пломбами??
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18.10.2020 21:43
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А наблюдатели от разных партий и ОБСЕ тоже будут участвовать в подсчёте бюллетеней с ответами этих дурацких вопросов. Ясно точно то что за эти 5 вопросов "проголосуют" в несколько раз больше чем за самих продажных ЗЕбилов ворюг и капитулянтов на местных выборах, где то так под 100%.
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19.10.2020 00:21 Відповісти
В Україні держави немає!...
Будь-яка бізнесова гнида, яка дорветься до поста президента, може безперешкодно діяти всупереч Конституції України, законам України та її національним інтересам!
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19.10.2020 00:36 Відповісти
Ойц! Припиніть! Для вас це порушення закону, а Зебілки вже починають готуватись до цього опросніка, роблять манікюр, зачіски, обирають вбрання. Для них це свято, вони будуть відповідати на будь які питання, тому що вони розумововідсталі. Вони не розуміють, що відбувається і які наслідки від цього можуть бути.
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19.10.2020 01:04 Відповісти
це найпідступниша зрада всіх часів у всьому Всесвіті.
уууу, ненавиджу-ненавиджу.
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19.10.2020 01:15 Відповісти
пыню?
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19.10.2020 01:53 Відповісти
ненавиджу-ненавиджу всех конкурентов светлейшего, мудрейшего, сывочолейшего.
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19.10.2020 02:34 Відповісти
Тю, бояры фуфырик (на грудь) попустит.
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19.10.2020 02:46 Відповісти
молодец, давай,выпей ещё один бояры фуфырик (на грудь) попустит.
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21.10.2020 03:17 Відповісти
Шо бы вы не решили , но не откажитесь сфотать лицо "ЗЕвоолонтеров" , дл я протокола, если шо.
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19.10.2020 01:51 Відповісти
Бейджики хотелось бы видеть на этих волонтерах что бы знать эту сволочь . Может когда нибудь придется с ними еще раз встретиться . Ну и выложить в интернет их фото с бейджиками . Своего рода сайт , типа Миротворец , что бы появился - хорошо бы было . Идентифицировать этих людей просто необходимо , хотя бы для будущих судебных решений .
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19.10.2020 02:03 Відповісти
Вы правы. наверное, вдогонку, нужно фотать и плебс без бэйджика, кто будет опОросничать... SURE, вскрывшаяся консерва обнаружится, вместе с сепарней. Ловко Зебик затеял спалить контору. А всего-то, где-нить рядом будет скрытая камера.
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19.10.2020 04:12 Відповісти
те , кто позарится поОпоросничать.выдадут себя, мол, за кого проголосовал на официальных выборах. Здесь зебика как бы нужно и поблагодарить за это, но это не значит, шо он уйдет от ответственности за попирание( в такий кшталт) прав человека , совершающего таинство при голосовании.
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19.10.2020 04:43 Відповісти
Опрос во время местных выборов будут проводить волонтеры в саванах с надписью "5 вопросов от президента"
...
fixed
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19.10.2020 04:38 Відповісти
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19.10.2020 04:44 Відповісти
І всіх Зе-волонтерів, загиблих під час оп(о)росу, вважати хасідами...
чи шахідами?..
(а какая разница)
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19.10.2020 04:56 Відповісти
а какая разница - издержки производства... Но бубочке не легче будет... мало того , шо впаяют ему за нарушение закона о выборах(скрытая агитация) , еще и за пiдбурювання к гражданскому противостоянию
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19.10.2020 05:04 Відповісти
А хто оплачує накидки,папір,друк тих анкет ?
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19.10.2020 06:51 Відповісти
Эти опросники с самого начала не имеют ни малейшей юридической силы! Если Перзиндент попробует принять какое-то решение на основе якобы пожеланий неустановленной группы лиц то это уже весомый повод привлечь его в дальнейшем, а может и не очень, будущем к ответственности за злоупотребление, мошенничество в государственных размерах или попытку узурпации власти... Хотя выпускник Криворожского юмористического факультета об этом не догадывается. У меня вопрос - он шо, верит шо ему Шофер и Ермак будут передачи у туръму носить? А ведь должен знать, что любые революционные изменения серъезно нарушают чьи-то сильноденежные интересы и тут горе побежденным и гильотина проигравшим. А с его вдруг сильно импотентным рэйтингом о победе думать смешно, как на концерте Дизель Шоу. Мой совет нежелающему слушать советы перзинденту - Вова, получи авансом зарплату президентскую за пять лет и съедь отдохнуть куди нить на Оман, пока тут будут мордобойки после тебя... Пока твои дружки приведут к тебе в ОП и не познакомят тебя с Цугундером! Заместо убывшего Фокина...
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19.10.2020 07:10 Відповісти
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом "5 запитань від президента", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4217
Всі п'ять питань для цього опитування, як і для вже наступного і швидкого всеукраїнського референдуму. Так вибачайте за них, адже тему цих питань мені підказують мої строгі володарі.
Ваш улюблений на вже трохи не 73% .... резидент ЗЕбіл - капітулянт.
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19.10.2020 07:14 Відповісти
Какой-то правовой песпредел!
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19.10.2020 07:30 Відповісти
Чому я повинен давати відповіді на питання зеленого олігофрена?
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19.10.2020 07:50 Відповісти
Чому населення має хвилювати впровадження МЕДИЧНОГО каннабісу? Буде виписуватися на спецбланках і для важких онкохворих. І зараз є медичні опіати, ніхто ж не голосував. Не голосуємо за таргетну, наприклад, терапію. (ну, може є недобросовісні медики, але там складно, печатки, підписи, рожевий бланк...цей канал мізерний). Чому мислять: медичний каннабіс продаватиметься в гастрономі!
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19.10.2020 08:06 Відповісти
Опрос - это просто смешно!
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом "5 запитань від президента", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8475
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19.10.2020 08:27 Відповісти
Саме для Зебілок - це радість.
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19.10.2020 09:57 Відповісти
накидка с надписью *5 дябилов от дябила*
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19.10.2020 09:00 Відповісти
Интересно, как они после 18.00 в темноте опрашивать будут на улице ?
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19.10.2020 09:14 Відповісти
До 18.00 їх вже повбивають чи вони повтікають.
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19.10.2020 09:59 Відповісти
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом "5 запитань від президента", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7108
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19.10.2020 10:03 Відповісти
Опитування під час місцевих виборів будуть проводити волонтери в накидках із написом "5 запитань від президента", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 176
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19.10.2020 10:10 Відповісти
за чей счет банкет?
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19.10.2020 12:10 Відповісти
будут отволонтёрены и даже покажу ближайший путь
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19.10.2020 12:39 Відповісти
Не. Надо было писАть: "поле чудес".
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19.10.2020 14:10 Відповісти
А непогано придумано! Цікаво було б побачити реакцію зелепухи, коли б на всіх "анкетах" було б вписане від руки: Чи вважаєте Ви що Зеленський має бути засуджений до довічного ув'язнення?
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19.10.2020 20:57 Відповісти
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