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Новини Фото Операція Об'єднаних сил
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У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ "Щастя". ФОТОрепортаж

На Луганщині тривають роботи з будівництва додаткового пункту пропуску через лінію розмежування в місті Щастя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Рішення про створення нового КПВВ було ухвалено 22 липня 2020 року під час зустрічі Тристоронньої контактної групи. До будівництва пішохідного сполучення залучено представників військово-цивільних адміністрацій Луганської області, робітників Попаснянського районного водоканалу та регіональної служби автомобільних доріг", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за підтримки міжнародних гуманітарних організацій на новому пункті будуть облаштовані санітарні зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, пункт обігріву та намети для відпочинку осіб, які перетинають КПВВ.

У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ Щастя 01

Відкриття КПВВ "Щастя" заплановане на 10 листопада 2020 року. Його очікувана пропускна спроможність в’їзду-виїзду – 10-15 тисяч осіб за добу.

Також читайте: КПВВ "Станиця Луганська" закрили на карантин, пів сотні українців не можуть потрапити додому на окуповану територію

У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ Щастя 02
У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ Щастя 03
У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ Щастя 04
У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ Щастя 05
У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ Щастя 06
У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ Щастя 07
У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ Щастя 08
У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ Щастя 09
Фото: пресцентр ОС

У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ Щастя 10

Автор: 

пункт пропуску (802) операція Об’єднаних сил (6725) КПВВ (330) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+5
Нам. Кармільци і дали будут карміть всю Україну.
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19.10.2020 12:52
+5
Хтось миє руки,а хтось бабло
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19.10.2020 12:53
+4
После КПП "Счастье" нужно будет открыть КПП "Радость","Улыбка" и "Оргазм".Ну,чтоб полностью отобразить настроения электората и очередного Прэзыдэнта мыру
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19.10.2020 13:19
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Счастье ... Кому ?
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19.10.2020 12:44 Відповісти
Нам. Кармільци і дали будут карміть всю Україну.
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19.10.2020 12:52 Відповісти
а про карантин ниче не слышали?
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19.10.2020 12:45 Відповісти
Хтось миє руки,а хтось бабло
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19.10.2020 12:53 Відповісти
ой вей, щось нагадує хуцпате єврейське щастя..
Навіщо гатити гроші у новий КПВВ, якщо діючи тільки зачинили з приводу погіршення епідситуації на окупованій території?!
Невже не можна було їх витратити, наприклад, для допомоги тим родинам, що постраждали нещодавна при пожежах на тій самій Луганщині?!
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19.10.2020 12:54 Відповісти
У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ "Щастя" - Цензор.НЕТ 5534
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19.10.2020 13:00 Відповісти
Какое-такое счастье? Назвали бы, я понимаю, "Амнистия" или "Это же наши люди".
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19.10.2020 13:03 Відповісти
Счастье, это тот город в Луганской области, в котором после освобождения от русни ,по версии москалей, мы вырезали всех жителей мужского пола от 14 лет.
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19.10.2020 13:31 Відповісти
После КПП "Счастье" нужно будет открыть КПП "Радость","Улыбка" и "Оргазм".Ну,чтоб полностью отобразить настроения электората и очередного Прэзыдэнта мыру
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19.10.2020 13:19 Відповісти
КПВВ "Счастье" зеленский вместе с сепарами запланировал открыть еще осенью 2019 года, когда москва начала ремонтировать дорогу от Луганска до моста, а мэрия г. Счастье приперлась к нам на мост и требовала разблокировать мост, разминировать мост, убрать ежи и блоки, освободить автовокзал с общим посылом "ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ, БАНДЕРОВЦЫ, ВАЛИТЕ НАХЕР, МЫ ПОБЕДИЛИ".
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19.10.2020 13:28 Відповісти
А коли відкриють КПВВ "Конча-Заспа"?
Нехай одразу к Зеленському їдуть, якщо він так за ними скучив.
Пушилін з березня місця закрив усі блокпости у Донецький області з боку ДНР, чомусь ніхто, ні Медведчук, ні ОПЗЖ, ніхто цим не переймається.
Але тільки вони починають вимагати чергове відведення військ, або чергове КПВВ "зелена" влада наввипередки старається виконати.
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19.10.2020 14:03 Відповісти
а чому мене не запитали чи згоден з відкриттям нових пунктів ? з відведенням військ ? з викиданням грошей на всяку хрінь ?
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19.10.2020 14:04 Відповісти
Казлятник оборудуют для дамбасов ))))))
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19.10.2020 14:29 Відповісти
ПРИДНЕСРОВЬЕ-2 теперь в Украине. Рашка сделало свое дело.
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19.10.2020 20:26 Відповісти
 
 