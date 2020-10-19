У штабі ООС анонсували на 10 листопада запуск нового КПВВ "Щастя". ФОТОрепортаж
На Луганщині тривають роботи з будівництва додаткового пункту пропуску через лінію розмежування в місті Щастя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Рішення про створення нового КПВВ було ухвалено 22 липня 2020 року під час зустрічі Тристоронньої контактної групи. До будівництва пішохідного сполучення залучено представників військово-цивільних адміністрацій Луганської області, робітників Попаснянського районного водоканалу та регіональної служби автомобільних доріг", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за підтримки міжнародних гуманітарних організацій на новому пункті будуть облаштовані санітарні зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, пункт обігріву та намети для відпочинку осіб, які перетинають КПВВ.
Відкриття КПВВ "Щастя" заплановане на 10 листопада 2020 року. Його очікувана пропускна спроможність в’їзду-виїзду – 10-15 тисяч осіб за добу.
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Навіщо гатити гроші у новий КПВВ, якщо діючи тільки зачинили з приводу погіршення епідситуації на окупованій території?!
Невже не можна було їх витратити, наприклад, для допомоги тим родинам, що постраждали нещодавна при пожежах на тій самій Луганщині?!
Нехай одразу к Зеленському їдуть, якщо він так за ними скучив.
Пушилін з березня місця закрив усі блокпости у Донецький області з боку ДНР, чомусь ніхто, ні Медведчук, ні ОПЗЖ, ніхто цим не переймається.
Але тільки вони починають вимагати чергове відведення військ, або чергове КПВВ "зелена" влада наввипередки старається виконати.