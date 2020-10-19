УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5116 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
1 887 6

СБУ провела на Луганщині навчання з нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України провела в Луганській області тактико-спеціальні навчання з запобігання диверсіям і терактам на об'єктах критичної інфраструктури регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У дводенних тренуваннях взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної поліції та Державної прикордонної служби.

За сценарієм навчань, умовна "диверсійно-розвідувальна група" намагалася вчинити низку диверсійно-терористичних актів на промислових об’єктах у Лисичанську.

Силовики відпрацювали алгоритм спільних дій щодо виявлення та нейтралізації умовних "зловмисників". На завершальному етапі тренувань співробітники Центру спеціальних операцій "А" СБУ спільно з іншими учасниками зборів провели операцію із залученням військової авіації щодо блокування і знешкодження "терористів".

СБУ провела на Луганщині навчання з нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп 01

Організатори навчань проаналізували кожну їх фазу, відзначивши високий рівень готовності підрозділів силових структур до виконання завдань за призначенням. Також учасникам тренувань було надано додаткові рекомендації щодо вдосконалення алгоритму міжвідомчої взаємодії з попередження відповідних загроз.

Також дивіться: СБУ спільно з посольством Ізраїлю провели антитерористичні навчання в центрі Києва. ФОТОрепортаж

СБУ провела на Луганщині навчання з нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп 02

Заходи проводились Координаційною групою Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

СБУ провела на Луганщині навчання з нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп 03
СБУ провела на Луганщині навчання з нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп 04
СБУ провела на Луганщині навчання з нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп 05
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12818) силовики (2514) військові навчання (2775) ДСНС (5105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо провести примерно такую как в карабахе...
показати весь коментар
19.10.2020 13:21 Відповісти
Контртеррористические операции надо в ВР,КС,ОГП и ОП проводить
показати весь коментар
19.10.2020 13:22 Відповісти
І все ще з калашами бігають..А де ж вінницькк Форти ??
показати весь коментар
19.10.2020 13:24 Відповісти
Який гарний песик на останньому фото, якщо не помиляюсь, то це бельгійська вівчарка <3
показати весь коментар
19.10.2020 13:33 Відповісти
Там і "хатинка" , де проходили навчання теж бельгійська...
показати весь коментар
19.10.2020 14:26 Відповісти
Я пам*ятаю, як провододили такі навчання і в Донецьку і в Луганську, в Криму і в Києві у 2012-2013 роках. А як прийшлося захищатися від рашимстів, то пішов дядя Петя і тьотя Валя з палицями, якими пасли корів. Ні одного СБУ-шника не знайшлося і їх хвальоні спецождежа і спецзброя. Правда деякі за допомогою нових технологій, яких їх навчили за наші клошти, проводили ворога а аєропорт, в банки і інші заклади, щоб пограбувати і захопити, а також відкривати банкомати, щоб забрати гроші.
показати весь коментар
19.10.2020 14:15 Відповісти
 
 