СБУ провела на Луганщині навчання з нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України провела в Луганській області тактико-спеціальні навчання з запобігання диверсіям і терактам на об'єктах критичної інфраструктури регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У дводенних тренуваннях взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Національної поліції та Державної прикордонної служби.

За сценарієм навчань, умовна "диверсійно-розвідувальна група" намагалася вчинити низку диверсійно-терористичних актів на промислових об’єктах у Лисичанську.

Силовики відпрацювали алгоритм спільних дій щодо виявлення та нейтралізації умовних "зловмисників". На завершальному етапі тренувань співробітники Центру спеціальних операцій "А" СБУ спільно з іншими учасниками зборів провели операцію із залученням військової авіації щодо блокування і знешкодження "терористів".

Організатори навчань проаналізували кожну їх фазу, відзначивши високий рівень готовності підрозділів силових структур до виконання завдань за призначенням. Також учасникам тренувань було надано додаткові рекомендації щодо вдосконалення алгоритму міжвідомчої взаємодії з попередження відповідних загроз.

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Заходи проводились Координаційною групою Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.







Фото: сайт СБУ