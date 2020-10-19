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17-річний хлопець у Запорізькій області викрав урну для голосування, щоб вирощувати равликів, - Нацполіція. ФОТО

17-річний хлопець з приміщення виборчої комісії в Запорізькій області вкрав урну. Він пояснив, що хотів пристосувати урну для розведення равликів. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

18 жовтня близько 18:20 у Кам'янсько-Дніпровське відділення поліції надійшло повідомлення від голови виборчої комісії про те, що з приміщення виборчої дільниці невідомий викрав урну для голосування.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції на чолі з керівництвом. Співробітники поліції встановили, що крадіжка була скоєна впродовж останньої доби. Всього на виборчій дільниці було 5 порожніх урн для голосування, одну з яких було викрадено.

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Особу порушника було встановлено співробітниками місцевої поліції вранці 19 жовтня. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець. Коли правоохоронці з’явилися на його подвір’ї, хлопець одразу зізнався у скоєному.

Юнак пояснив, що збирався використати урну, як інкубатор для вирощування і розведення равликів. Проте, дії молодика мають ознаки кримінального правопорушення.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

17-річний хлопець у Запорізькій області викрав урну для голосування, щоб вирощувати равликів, - Нацполіція 01
17-річний хлопець у Запорізькій області викрав урну для голосування, щоб вирощувати равликів, - Нацполіція 02

Автор: 

злодійство (395) місцеві вибори (1366) Нацполіція (15168) Запорізька область (3605)


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Топ коментарі
+30
Украл урну - посадят. Украл полстраны, сделают депутатом.
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19.10.2020 13:21
+25
Свободу равликам.
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19.10.2020 13:23
+14
Правильно пацан рассудил,что улитки ,выращенные в избирательной урне,будут гораздо умнее,чем избиратели и избранные ими депутаты.
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19.10.2020 13:55
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Украл урну - посадят. Украл полстраны, сделают депутатом.
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19.10.2020 13:21 Відповісти
Правильно пацан рассудил,что улитки ,выращенные в избирательной урне,будут гораздо умнее,чем избиратели и избранные ими депутаты.
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19.10.2020 13:55 Відповісти
Я хз но выращивание улиток в урне это чес.просто сп здил потому что плохо лежало.он бы ещё в ней бройлеров выращивал блд
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19.10.2020 21:34 Відповісти
вСЕ ОДНО -КОРИСТІ БІЛЬШЕ БУЛО Б.
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19.10.2020 22:52 Відповісти
Если стоимость урны меньше 500 грн, то нельзя заводить уголовное дело. Неподсуден.
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19.10.2020 16:20 Відповісти
А не, 121 грн. Или что- то около этого.
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19.10.2020 16:26 Відповісти
Там закупочная цена может оказаться не то что 500 грн, а все 5000 грн...
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19.10.2020 16:47 Відповісти
Правильно сделал 😀, хоть какая-то польза !
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19.10.2020 17:07 Відповісти
Один хрен, от избранных всё равно никакого толку нету, а так пацан в дело её мог бы пустить.
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04.12.2020 18:49 Відповісти
зелёненьким о́н был...
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19.10.2020 13:22 Відповісти
Свободу равликам.
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19.10.2020 13:23 Відповісти
Он объяснил, что хотел приспособить урну для разведения улиток. Открыто уголовное производство.

И это при том, что в таком виде, эта урна больше пользы принесла бы. Через неделю граждане выберут очередных воров.
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19.10.2020 13:23 Відповісти
не говори . Этих тварей с ОПЗЖ, СН, ЗБ сажать нужно!
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19.10.2020 13:30 Відповісти
мозг улитки
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19.10.2020 13:25 Відповісти
Хоч якусь користь від цих урн можна отримати. Молодець!
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19.10.2020 13:26 Відповісти
Хоть один ей полезное место нашел...
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19.10.2020 13:26 Відповісти
Свободу будущим животноводам !!!
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19.10.2020 13:26 Відповісти
викраду урну з ділянки
равликам буде домівка
а голові ЦВК - харакірі
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19.10.2020 13:31 Відповісти
сеппуку...
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19.10.2020 13:48 Відповісти
...буккаке
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19.10.2020 20:35 Відповісти
Камшот
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19.10.2020 21:27 Відповісти
Как-то странно. Есть жеж вроде порог по стоимости украденного, до которого уголовка не наступает. Неужели эта кучка говна и палок стоит хоть сколько-то?
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19.10.2020 13:28 Відповісти
это политическое преступление )))
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19.10.2020 13:29 Відповісти
пятьдесят восьмую чуваку навесить и на Колыму?
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19.10.2020 13:37 Відповісти
колыма в московии осталась. справжним панам она не светит...
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19.10.2020 14:00 Відповісти
Погодите немного. Я верю в этих талантливых зелёных ребят.
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19.10.2020 15:34 Відповісти
***хокку (как бы)))) (навеяло)))
в щель избирательной урны
спичку горящую брошу
песни споём у костра.
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19.10.2020 13:28 Відповісти
викраду урну з ділянки
равликам буде домівка
а голові ЦВК - харакірі 17-летний парень в Запорожской области похитил урну для голосования, чтобы выращивать улиток, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8706
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19.10.2020 13:32 Відповісти
*** або так )))
винесу урну з ділянки
равликам буде домівка
а голові ЦВК головняк
)))
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19.10.2020 13:33 Відповісти
там вище вже видалили))
Адмін не розуміє японської творчості..
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19.10.2020 13:33 Відповісти
так...подумав - закликаю до протидій))))
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19.10.2020 13:34 Відповісти
Святой человек...
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19.10.2020 13:28 Відповісти
Адназначна зебил!!! Хотел сорвать выборы!!!!
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19.10.2020 13:31 Відповісти
Cудя по умственному развитию, - несомненный зебил!
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19.10.2020 13:31 Відповісти
выборы выборами, а выживать надо !
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19.10.2020 13:32 Відповісти
ЛСД ат зєлєнаго пітуха...хіхі хаха
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19.10.2020 13:32 Відповісти
Ни один миллионер не признается как заработал первый миллион.
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19.10.2020 13:38 Відповісти
Трєш !!)))))
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19.10.2020 13:40 Відповісти
...стартап!
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19.10.2020 13:42 Відповісти
Ну так !) Треба ж з чогось починати бізнес )
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19.10.2020 13:45 Відповісти
а ЗЕльоні гівенця на "опросє" в урну збирати ?
то що не бізнес ?
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19.10.2020 13:48 Відповісти
Подаруйте йому 10 урн... МОлодець.
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19.10.2020 13:43 Відповісти
Майбутній успішний бізнесмен. Свободу Юрію Дєточкіну!!!
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19.10.2020 13:49 Відповісти
Самое разумное использование.
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19.10.2020 14:01 Відповісти
Дати штраф,та поставити на облік.Якщо збитків не має не потрібно сурово карати,все життя попереду,можливо і не мав злого умислу, потрібно провести роз'яснювальну роботу що так робити не можна,що за кожну неправомірну діяльність буде покарання.
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19.10.2020 14:25 Відповісти
какой облик что ты несёшь? Отпустить и подарить 10 урн
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19.10.2020 15:15 Відповісти
Сергію,да там за ті урни цінять як за батька рідного.Дешевше вже акваріуми подарувати.А на облік,бо крадіжка це є погано в любому випадку.
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19.10.2020 20:03 Відповісти
Пусть собьет ещё одну урну из фанеры и подарит в комиссию. Вот и восполнит убыток. Или еще парочку.😒
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19.10.2020 16:32 Відповісти
Из фанеры не годится. По закону должна прозрачной быть.
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19.10.2020 19:16 Відповісти
Между прочим улитки - это существенная статья украинского экспорта в страны ЕС. А этот парень явно в теме!

https://biz.liga.net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/eksport-ulitok-iz-ukrainy-v-es-vyros-pochti-v-tri-raza
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19.10.2020 14:39 Відповісти
підтримую start-up. Хлопця внести в списки кандидатів в депутати, може підніме економіку хоч у своєму районі.
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19.10.2020 15:04 Відповісти
Американские ученые нашли в организме морских улиток сильнодействующее наркотическое вещество, которое можно будет использовать как обезболивающее.
Вещество было обнаружено в яде улитки Conus regius. Оно воздействует на сигнальные пути, отвечающие за болевые ощущения. Его соединение при взаимодействии с ацетилхолиновым рецептором может полностью блокировать боль.
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19.10.2020 15:08 Відповісти
Ну и дурик. А голосовать то не за кого - одни олигархи, место которых давно на том свете. Но народ не хочет заканчивать с ними.
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19.10.2020 15:13 Відповісти
Вообще-то выборы местные. То есть не за олигархов голосуют, а за мемтных царьков.
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19.10.2020 16:33 Відповісти
Та ні, коміків хоч греблю гати. 95-й квартал, це якась нескінченність. Сьогодні на Оболоні, на бигбордах скрізь якийсь веселий кандидат від ліги сміху під лозунгом "разом з преЗЕзидентом обнулимо обновимо Оболонь". Нехай обнуляють, посміємось!
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19.10.2020 18:21 Відповісти
Это была бы первая урна, которую в этой стране использовали хоть на что-то толковое.
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19.10.2020 16:58 Відповісти
Тихоходные улитки - природные враги турбовласти. Налицо - подрыв гос. устройства.
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19.10.2020 17:21 Відповісти
Там паском по дупі треба бити, а не судити.
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19.10.2020 18:21 Відповісти
Ой, какой скандал, урну стырил, та пол страны олигархи обокрали и ничего - тишина и молчок...
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04.12.2020 19:02 Відповісти
 
 