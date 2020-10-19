17-річний хлопець у Запорізькій області викрав урну для голосування, щоб вирощувати равликів, - Нацполіція. ФОТО

17-річний хлопець з приміщення виборчої комісії в Запорізькій області вкрав урну. Він пояснив, що хотів пристосувати урну для розведення равликів. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

18 жовтня близько 18:20 у Кам'янсько-Дніпровське відділення поліції надійшло повідомлення від голови виборчої комісії про те, що з приміщення виборчої дільниці невідомий викрав урну для голосування.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції на чолі з керівництвом. Співробітники поліції встановили, що крадіжка була скоєна впродовж останньої доби. Всього на виборчій дільниці було 5 порожніх урн для голосування, одну з яких було викрадено.

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Особу порушника було встановлено співробітниками місцевої поліції вранці 19 жовтня. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець. Коли правоохоронці з’явилися на його подвір’ї, хлопець одразу зізнався у скоєному.

Юнак пояснив, що збирався використати урну, як інкубатор для вирощування і розведення равликів. Проте, дії молодика мають ознаки кримінального правопорушення.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.



