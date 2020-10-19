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На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція. ФОТОрепортаж

У Львівській області підпалили автомобіль кандидата на пост глави об'єднаної територіальної громади Дрогобича Андрія Веселого.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 19 жовтня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 47-річного мешканця міста Дрогобич, кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ, про те, що близько дев’ятої години ранку невідомий чоловік підпалив його автомобіль "Мерседес", який він залишив на вулиці Грінченка у Дрогобичі", - йдеться в повідомленні.

На Львівщині спалили Мерседес кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція 01

Нині правоохоронці встановлюють обставини, а також проводять заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину. Проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Про підпал автомобіля кандидат на голову ОТГ Андрій Веселий повідомив у Facebook.

"Щойно невідомий скоїв підпал мого автомобіля - кинув пляшку із займистою рідиною. На щастя, ніхто з людей не постраждав - лише майно. Але я не можу бути впевненим, що зловмисники не підуть далі!" - написав він.

Кандидат пов'язує напад зі своєю політичною діяльністю. "Раніше невідомі знищували мою агітацію, а нещодавно я отримав погрози у смс з вимогою зняти свою кандидатуру", - додав він.

На Львівщині спалили Мерседес кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція 02
На Львівщині спалили Мерседес кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція 03
На Львівщині спалили Мерседес кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція 04
На Львівщині спалили Мерседес кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція 05

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Автор: 

Дрогобич (49) місцеві вибори (1366)


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Топ коментарі
+2
Теперь он Грустный...
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19.10.2020 14:22
+2
Т.е. допустимость методов зависит от принадлежности к партии?
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19.10.2020 14:45
+2
Вот такое авто должно быть у кандидата!
На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція - Цензор.НЕТ 2835
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19.10.2020 17:22
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Теперь он Грустный...
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19.10.2020 14:22 Відповісти
Вот такое авто должно быть у кандидата!
На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція - Цензор.НЕТ 2835
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19.10.2020 17:22 Відповісти
да ну...На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція - Цензор.НЕТ 7612На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція - Цензор.НЕТ 7612На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція - Цензор.НЕТ 7612
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19.10.2020 23:19 Відповісти
"Очкарика" спалили. Не дожив бідака до "шрота"
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19.10.2020 14:23 Відповісти
Номера "модные"...не сиротские...местные мутные разборки....
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19.10.2020 14:34 Відповісти
Мабуть він з Клуба Вісьолих і Находчівих
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19.10.2020 14:26 Відповісти
Отакі в нас люди, темна ніченька - червоного півні під стріху і шукай вітра в полі.
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19.10.2020 14:29 Відповісти
9-та ранку це для вас темна ніченька?
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19.10.2020 14:36 Відповісти
На Западе поздно светлеет.
Где-то к обеду.
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19.10.2020 14:40 Відповісти
К обіду наступного дня?
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19.10.2020 14:41 Відповісти
Примерно так...
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19.10.2020 14:43 Відповісти
))))
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19.10.2020 14:45 Відповісти
Непогана реклама на всю країну. А що там насправді відбулося ми навряд чи дізнаємося.
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19.10.2020 14:35 Відповісти
Он пишет, что грязные методы борьбы перешли все границы.
Значит, борьба идёт жесткая.
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19.10.2020 14:43 Відповісти
Я теж ту пишу, і що?
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19.10.2020 14:44 Відповісти
Понял...
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19.10.2020 14:46 Відповісти
Та вроді бізнсмен цей Веселий справжній, а з якою політичною силою співпрацює - не сказано.
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19.10.2020 14:41 Відповісти
Т.е. допустимость методов зависит от принадлежности к партии?
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19.10.2020 14:45 Відповісти
На Дрогобиччині 2 реальні кандидати на голову ОТГ: Веселий Андрій (підприємець, директор ТЗОВ "Брати") і Задорожний Михайло ( голова райспоживспілки, діючий депутат обласної Ради). Решта ілюзорні кандидати з нульовим рейтингом, навіть теперішній міський голова Тарас Кучма, який потонув у скандалах, бійках, а його оточення у корупційних гучних затриманнях. На початку каденції Кучма Т.( для правди- учасник АТО) насправді подавав надію для Дрогобичан, але щось пішло не так, злі радники (чи то радниця) задумали навіть вільну економічну зону упровадити на Дрогобиччині, ледь не накоїли біди. А далі...., далі цілий центр відгородив від містян, за 2 км до центру знаків понавішував, в т.ч. на деревах і електроопорах, водіїв нагло тупі інспектори від благоустрою штрафують, голова міста на справедливі скарги не реагує. Хіба за такого хтось тепер проголосує.
Шкода Андрія, ніби прогресивний чоловік , але така наша реальність, коли немає аргументів, то шукають як спалити машину чи заподіяти іншу біду... , бо такі наші люди.
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19.10.2020 15:18 Відповісти
А їздив би на "Таврії" - побрезгували б.
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19.10.2020 16:22 Відповісти
я вот смотрю на всю эту срань с затрапезными местными выборами и офигиваю.
представляю, что будет на президентских и парламентских выборах, когда земразь буде прорываться опять к корыту .100% веселуха будет еще та.
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19.10.2020 19:10 Відповісти
 
 