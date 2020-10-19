На Львівщині спалили "Мерседес" кандидата на пост глави ОТГ Веселого, - поліція. ФОТОрепортаж

У Львівській області підпалили автомобіль кандидата на пост глави об'єднаної територіальної громади Дрогобича Андрія Веселого.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 19 жовтня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 47-річного мешканця міста Дрогобич, кандидата на посаду голови Дрогобицької ОТГ, про те, що близько дев’ятої години ранку невідомий чоловік підпалив його автомобіль "Мерседес", який він залишив на вулиці Грінченка у Дрогобичі", - йдеться в повідомленні.

Нині правоохоронці встановлюють обставини, а також проводять заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину. Проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Про підпал автомобіля кандидат на голову ОТГ Андрій Веселий повідомив у Facebook.

"Щойно невідомий скоїв підпал мого автомобіля - кинув пляшку із займистою рідиною. На щастя, ніхто з людей не постраждав - лише майно. Але я не можу бути впевненим, що зловмисники не підуть далі!" - написав він.

Кандидат пов'язує напад зі своєю політичною діяльністю. "Раніше невідомі знищували мою агітацію, а нещодавно я отримав погрози у смс з вимогою зняти свою кандидатуру", - додав він.









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