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Новини Фото Хабарники
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Главу однієї із сільрад Хмельниччини затримано на хабарі в $15 тис., - Нацполіція. ФОТО

Чиновник вимагав і отримав вказані кошти від місцевого жителя за надання дозволу на виготовлення технічної документації про передачу в приватну власність земельної ділянки площею 10 га.

Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 19 жовтня, слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з колегами із управління стратегічних розслідувань на Ізяславщині затримали сільського голову, який вимагав від місцевого жителя 15 тисяч доларів США за надання дозволу на виготовлення технічної документації про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 10 га", - йдеться в повідомленні.

Затримали посадовця у приміщенні сільської ради під час отримання ним зазначеної суми.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Главу однієї із сільрад Хмельниччини затримано на хабарі в $15 тис., - Нацполіція 01
Главу однієї із сільрад Хмельниччини затримано на хабарі в $15 тис., - Нацполіція 02

Автор: 

хабар (4702) Нацполіція (15168) Хмельниччина (914) сільрада (69)


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Тоже мне гроши 😀😀😀
Власть выгребает бюджет миллиардами уже 30 лет.

А тут бедный голова села попался 😀😀😀
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19.10.2020 15:52 Відповісти
А можно и я буду таких задерживать?? Готов даже половину государству отдавать..
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19.10.2020 16:05 Відповісти
Не можна так... перед самими виборами. Навіщо ви відлякуєте кандидатів, вони туди йдуть, не для того, щоби їх ловили!
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19.10.2020 16:14 Відповісти
не хило так голова села бабло загребает.
жадность фраера голову сгубила. меньше надо было брать.
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19.10.2020 19:32 Відповісти
 
 