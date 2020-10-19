Главу однієї із сільрад Хмельниччини затримано на хабарі в $15 тис., - Нацполіція. ФОТО

Чиновник вимагав і отримав вказані кошти від місцевого жителя за надання дозволу на виготовлення технічної документації про передачу в приватну власність земельної ділянки площею 10 га.

Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 19 жовтня, слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з колегами із управління стратегічних розслідувань на Ізяславщині затримали сільського голову, який вимагав від місцевого жителя 15 тисяч доларів США за надання дозволу на виготовлення технічної документації про передачу у приватну власність земельної ділянки площею 10 га", - йдеться в повідомленні.

Затримали посадовця у приміщенні сільської ради під час отримання ним зазначеної суми.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.



