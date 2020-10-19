Злочинну групу, що утримувала людей у трудовому рабстві, ліквідовано на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили злочинну групу, яка тримала людей у трудовому рабстві. Працівники працювали на полях в Апостолівському районі, не мали можливості вільно покинути місце роботи і були змушені майже задарма виконувати "чорну" роботу.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
У повідомленні наголошується: "Слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі співробітниками управління боротьби з торгівлею людьми встановили, що злочинна група складалася з шести осіб, мешканців м. Апостолове Дніпропетровської області.
Упродовж 2019-2020 років зловмисники вербували людей із вразливих груп населення, обіцяючи проживання, харчування та гідну оплату. Натомість заробітчани проживали у бараках і тяжко працювали на польових роботах.
В рамках розслідування за місцями мешкання фігурантів відбулися санкціоновані обшуки, в результаті яких поліцейські вилучили речові докази незаконної діяльності – майже 300 тис. гривень, 650 л спирту, понад тисячі пачок цигарок, чорнові записи та комп’ютерну техніку. Також слідчі опитали потерпілих та свідків, які підтверджують факт трудової експлуатації.
Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Їм загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про вручення трьом фігурантам повідомлення про підозру. Проводяться подальші слідчі дії".
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