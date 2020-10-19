СБУ затримала на хабарі $4 тис. слідчого одного з відділень Нацполіції на Київщині. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили на корупції слідчого одного з відділень Ірпінського відділу поліції ГУ НП у Київській області.

За даними досудового слідства, слідчий разом зі спільником, оперуповноваженим карного розшуку, організували схему незаконного збагачення за ненаправлення до суду обвинувальних актів, які передбачали позбавлення волі фігурантів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління СБУ Київщини.

Оперативники спецслужби задокументували, що в одного з місцевих мешканців зловмисники вимагали 4 000 доларів США за "м’якший" обвинувальний акт у справі про крадіжку, який не передбачатиме строк ув’язнення.

Правоохоронці задокументували одержання поліцейськими першої частини хабаря у 400 доларів кількома днями раніше в одному із закладів громадського харчування.

Під час одержання решти суми, 3,6 тисячі американських доларів, працівники спецслужби затримали одного зі зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Проходять обшуки, вирішується питання щодо повідомлення затриманому та його спільнику про підозру", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ діяли спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

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