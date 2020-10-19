Чоловік погрожував підірвати держустанову, якщо ірпінська поліція не розшукає його кохану. ФОТО

Від 34-річного жителя Ірпеня пішла кохана. Спочатку він заявив у поліцію про зникнення дівчини, а пізнвше став погрожувати, що якщо її не повернуть, підірве держустанову. Тепер він може сісти на 6 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

І про зникнення коханої, і про те, що він збирається влаштувати вибух, чоловік повідомляв просто зателефонувавши на "102".

"Поліцейські швидко встановили особу заявника. Ним виявився 34-річний місцевий житель. З'ясувалося, що таким чином чоловік вирішив повернути жінку. Однак співмешканка нікуди не зникала, а просто забрала речі і вирішила розірвати з ним стосунки", - сказано в повідомленні.

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Псевдомінера затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.

"До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання", - зазначили в поліції.