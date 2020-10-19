УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4526 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 688 20

Чоловік погрожував підірвати держустанову, якщо ірпінська поліція не розшукає його кохану. ФОТО

Від 34-річного жителя Ірпеня пішла кохана. Спочатку він заявив у поліцію про зникнення дівчини, а пізнвше став погрожувати, що якщо її не повернуть, підірве держустанову. Тепер він може сісти на 6 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

І про зникнення коханої, і про те, що він збирається влаштувати вибух, чоловік повідомляв просто зателефонувавши на "102".

"Поліцейські швидко встановили особу заявника. Ним виявився 34-річний місцевий житель. З'ясувалося, що таким чином чоловік вирішив повернути жінку. Однак співмешканка нікуди не зникала, а просто забрала речі і вирішила розірвати з ним стосунки", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Прикордонник підкинув дівчині наркотики, щоб зробити пропозицію руки і серця. ВІДЕО

Псевдомінера затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 2 до 6 років.

"До обрання запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання", - зазначили в поліції.

Чоловік погрожував підірвати держустанову, якщо ірпінська поліція не розшукає його кохану 01

Автор: 

Київська область (4025) кохання (9) мінування (1218) Нацполіція (15168)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Я спросил полицию
Где моя любимая?
показати весь коментар
19.10.2020 21:33
+2
ну вот, ещё один жертва поверившии байке - она никуда не денеться
показати весь коментар
19.10.2020 21:35
+2
Опер скрылся в бобике,
Не ответил мне.
показати весь коментар
19.10.2020 21:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я бы его отпустил - он и так больной. Додуматься же
показати весь коментар
19.10.2020 21:31 Відповісти
Может он до нее был девственником...
показати весь коментар
19.10.2020 22:39 Відповісти
Я спросил полицию
Где моя любимая?
показати весь коментар
19.10.2020 21:33 Відповісти
Опер скрылся в бобике,
Не ответил мне.
показати весь коментар
19.10.2020 21:45 Відповісти
Я спросил у бобика,
Где моя любимая?
Долго опер слезы лил,
В бобике моем.... )
показати весь коментар
19.10.2020 23:05 Відповісти
Следак ответил искренний,
Адвокат ответил преданный
Была твоя любимая
А в зоне будешь ты
показати весь коментар
19.10.2020 23:17 Відповісти
ну вот, ещё один жертва поверившии байке - она никуда не денеться
показати весь коментар
19.10.2020 21:35 Відповісти
а рожу зачем залепили? тайный агент?
показати весь коментар
19.10.2020 22:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3xdmO4kjWO0 Но ты ушла в своём оранжевом плаще, ну даёшь ваще, ну ты даёшь ваще, блин! (с)
показати весь коментар
19.10.2020 21:40 Відповісти
Вот она, сила настоящих чувств, способная взорвать не только мозг... а целое госучреждение
показати весь коментар
19.10.2020 21:58 Відповісти
Ой дурак!!! Не даром его сожительница бросила.
показати весь коментар
19.10.2020 22:17 Відповісти
Характерные костяшки пальцев - любит подраться
показати весь коментар
19.10.2020 22:51 Відповісти
Ну и дебил, надо-же до такого додуматься, молодец сожительница, что ушла от дурака, а то неизвестно, чтоб он ещё натворил.
показати весь коментар
19.10.2020 22:58 Відповісти
Ну а любимую таки нашли?
показати весь коментар
19.10.2020 23:17 Відповісти
Такого парня бросила дура.
показати весь коментар
19.10.2020 23:20 Відповісти
Я спросил у Яндекса, где моя любимая.
Яндекс не ответил мне, на Яхуу послал.
показати весь коментар
20.10.2020 01:17 Відповісти
Можна собі тільки уявити яка там коханна, як що такий штрих.
показати весь коментар
20.10.2020 06:58 Відповісти
Руки строителя Беломорканала
показати весь коментар
20.10.2020 11:15 Відповісти
 
 