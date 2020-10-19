Командиру 1-го батальйону 93-ї ОМБр Дмитруку вручили орден Богдана Хмельницького II ступеня. ФОТОрепортаж

Командир 1-го батальйону 93-й бригади "Холодний Яр" полковник Богдан Дмитрук отримав орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Також нагороди отримали інші бійці-холодноярці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку бригади, високу державну нагороду вручав командир бригади полковник Дмитро Брижинський.

"Для мене честь привітати Богдана Олександровича з черговою державною нагородою. Я нагадаю, що він брав участь у російсько-українській війні спочатку у складі добровольчого батальйону, потім у складі 93 бригади. Він воював за Донецький аеропорт, Авдіївку, Жолобок. Його батальйон завжди демонстрував дуже високі показники під час виконання бойових завдань. Своїм людським відношенням Богдан Олександрович сформував навколо себе колектив, який спроможний виконувати бойові задачі. Особовий склад дуже поважає свого командира. Указом президента України від 21 серпня 2020 року Богдан Олександрович нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня, і він другий кавалер цього ордену двох ступенів у нас в бригаді, - сказав у промові комбриг. - Я бажаю йому здоров’я, натхнення, доброго настрою, і щоб всі задачі виконувалися вчасно та з радістю. Дякую за службу!"

Також командир бригади вручив нагороди та відзнаки іншим бійцям-холодноярцям, що гідно проявили себе під час служби й достойно виконували бойові завдання.

Окрім того, найкращим бійцям свого батальйону Богдан Дмитрук вручив ножі із іменним гравіюванням. Вперше славнозвісні "ножі Дмитрука" бійці отримали не в окопах на передовій, а торжественно, на шикуванні, перед строєм. Вручення цих ножів вже стало доброю традицією 1-го батальйону.

Також у бригаді подякували меценатові, який допоміг реалізувати нагороду.







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