"Жертводорікання", "мережевий черв’як", "порнопомста", - Мінцифри представило "словник термінів з онлайн-безпеки". ДОКУМЕНТ

Міністерство цифрової трансформації розробило "тлумачний словник" термінів і явищ цифрового світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Державна політика має бути зрозумілою українцям, а багато термінів і явищ цифрового світу є новими для громадян. Часто терміни зрозуміліші дітям, аніж їхнім батькам. Тому ми розробили словник, де можна знайти пояснення багатьох термінів – від "діпфейку" і "кібербулінгу" до "секстингу" і "фішингу", - зазначають в Мінцифри.

Також планується публікація в TikTok коротких відео з поясненнями термінів зі словника.

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