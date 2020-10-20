Завтра в Ізюмі попрощаються з померлим колишнім полоненим найманців РФ Кімом Дувановим. ФОТО
Завтра, 21 жовтня, у місті Ізюм Харківської області о 10:00 відбудеться церемонія прощання з Кімом Володимировичем Дувановим, 25.11.1971 року народження, старшим солдатом 43-го окремого мотопіхотного батальйону 54-ї окремої механізованої бригади, який потрапив у полон у травні минулого року, а наприкінці грудня 2019 року повернувся під час обміну полоненими. Помер 18.10.2020 року в санаторії міста Одеса від хвороби серця.
Про це із посиланням на начальника регіонального відділу інформагентства Міноборони ArmiaInform у Харківській області Віталія Саранцева повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
У нього залишилися дружина і двоє синів.
Кім Дуванов служив у Збройних силах України з 2017 року. Він потрапив у полон у 2019 році на Донеччині, коли вісім українських військових на вантажівці збилися з маршруту поблизу Новотроїцького та заїхали на тимчасово окуповану територію.
Допомогти родині можна, переказавши гроші на картку 5168 7573 9462 4912 (Олена Дуванова).
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