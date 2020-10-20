Нардепка "Голосу" Устінова надрукувала своє запитання до Зеленського на футболці: "Навесні якого року будемо саджати?". ФОТО

Народна депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова вирішила надрукувати своє запитання до президента Володимира Зеленського на футболці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Устінової у Facebook, нардепка прийшла у футболці з написом "Весною якого року будемо саджати?" на засідання Верховної Ради 20 жовтня, коли виступав Зеленський зі щорічним посланням.

"Моє запитання сьогодні до Президента", - прокоментувала нардепка свою фотографію.

Нагадаємо, взимку і навесні 2019 року країну заполонили білборди і сіті-лайти від команди на той час кандидата в президенти Володимира Зеленського зі словами "Весна покаже, хто де вкрав", "Прийде весна - саджати будемо", які натякали на те, що після виборів президент Зеленський садитиме корупціонерів.

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