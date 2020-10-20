УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8330 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 736 24

Нардепка "Голосу" Устінова надрукувала своє запитання до Зеленського на футболці: "Навесні якого року будемо саджати?". ФОТО

Народна депутатка фракції "Голос" Олександра Устінова вирішила надрукувати своє запитання до президента Володимира Зеленського на футболці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Устінової у Facebook, нардепка прийшла у футболці з написом "Весною якого року будемо саджати?" на засідання Верховної Ради 20 жовтня, коли виступав Зеленський зі щорічним посланням.

"Моє запитання сьогодні до Президента", - прокоментувала нардепка свою фотографію.

Нардепка Голосу Устінова надрукувала своє запитання до Зеленського на футболці: Навесні якого року будемо саджати? 01

Нагадаємо, взимку і навесні 2019 року країну заполонили білборди і сіті-лайти від команди на той час кандидата в президенти Володимира Зеленського зі словами "Весна покаже, хто де вкрав", "Прийде весна - саджати будемо", які натякали на те, що після виборів президент Зеленський садитиме корупціонерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виступ президента додасть до рейтингу СН в областях 5%, - "слуга народу" Дубінський

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Голос партія (512) Устінова Олександра (113)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 543
показати весь коментар
20.10.2020 14:23
+19
Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 3423
показати весь коментар
20.10.2020 14:25
+15
12 вопросов к Зеленскому...
Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 244
показати весь коментар
20.10.2020 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 543
показати весь коментар
20.10.2020 14:23 Відповісти
Добпвить - И кого?
показати весь коментар
20.10.2020 14:24 Відповісти
Я не фанат зели , но это дёшево . Запомните , сажать - табу .
показати весь коментар
20.10.2020 14:25 Відповісти
Про табу там другая история...
Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 1838
показати весь коментар
20.10.2020 14:35 Відповісти
12 вопросов к Зеленскому...
Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 244
показати весь коментар
20.10.2020 14:25 Відповісти
А ще я б хотів знати, хто такі "бариґи".
показати весь коментар
20.10.2020 15:24 Відповісти
чому відпустили абрамявічюсів?...ситуація в укроборонпромі кричуща, літаки падають і відповідальних немає
показати весь коментар
20.10.2020 15:49 Відповісти
Нардеп "Голоса" Устинова напечатала свой вопрос к Зеленскому на футболке: "Весной какого года будем сажать?" - Цензор.НЕТ 3423
показати весь коментар
20.10.2020 14:25 Відповісти
Ух-ты, Зеля читать умеет!
показати весь коментар
20.10.2020 14:48 Відповісти
А на піаніно кака іграєт!
показати весь коментар
20.10.2020 14:50 Відповісти
Просто не каждый из 73 % зебилов умеет читать
показати весь коментар
20.10.2020 14:56 Відповісти
Ну, не зря же их в Трускавце по картинкам учили...
показати весь коментар
20.10.2020 14:57 Відповісти
..просто сажать, из надписи и её выступлений понятно, что ей пофиг - абы когось - это тупо, разве чтобы перехватить у Зели потеряного зебила-протрирота из прошлогоднего лохотрона..
а вот сажать реально виновных и не сажать невиновных - это уже прогресс.. в Украине пока что всё наоборот(
показати весь коментар
20.10.2020 15:26 Відповісти
А должно быть написано ,,КОГО?"
показати весь коментар
20.10.2020 15:47 Відповісти
Будуть "саджати" того року, коли "голос" у "пінчука" проріжеться Як кажуть, хто б говорив
показати весь коментар
20.10.2020 15:47 Відповісти
Слабенько )
показати весь коментар
20.10.2020 16:04 Відповісти
Голос действительно туповатая партия. Задай сейчас зебилам вопрос Должен ли Зеленский сесть в тюрьму, если подтвердится коррупция Офиса Президента и лично Президента 73% ответят ДА
показати весь коментар
20.10.2020 19:28 Відповісти
 
 