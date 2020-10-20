Роспропагандист Корчевніков, який називав українців фашистами, приїхав до Києва для зйомок за участю дружини Медведчука, - Стерненко. ФОТО
В Україну знову пустили російського пропагандиста Бориса Корчевнікова.
Про це написав у фейсбуці блогер Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.
"Нагадаю, це той самий окупант, який брав інтерв‘ю у Мотороли, казав на ефірах що українці фашисти та вбивають мирних мешканців, підтримував та закликав до ведення агресивної війни проти України та неодноразово відвідував окупований Крим, де і знімав частину своїх передач", - написав Стерненко, додавши, що Корчевніков вже бував у Києві минулого року.
За його словами, він звертався в СБУ і ДПСУ з вимогою заборонити Корчевнікову в'їзд в Україну, але служби не відреагували.
"Також я через суд змусив СБУ відкрити і кримінальне провадження проти Корчєвнікова. Але СБУ дуже швидко провадження закрила із формулюванням "нема складу злочину"", - повідомив Стерненко.
За словами Стерненко, Корчевніков приїхав на "зйомки за участю Оксани Марченко".
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ХавайТе.
"Корчєвніков вже бував у Києві минулого року. Після того я звертався до СБУ та ДПСУ з вимогою заборонити йому в'їзд в Україну.
Але служби не відреагували.
Також я через суд змусив СБУ відкрити і кримінальне провадження проти Корчєвнікова.
Але СБУ дуже швидко провадження закрила із формулюванням «нема складу злочину».
Ну бо це ж не мене переслідувати.
І ось вже сьогодні Корчєвніков постить фото біля Києва та літає країною на вертольоті Медведчука."
Хавай.
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
ЦЬОМУ СКРЄПНОМУ П*ДАРАСУ ГОЛОВУ НЕ ВІДІРВУТЬ В КИЇВІ ?
ДЕ АВАКОВСЬКІ ПОТЄШНІ ПОЛКИ І ПАТРІОТИ ПО НАКАЗУ
Це дно.