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Роспропагандист Корчевніков, який називав українців фашистами, приїхав до Києва для зйомок за участю дружини Медведчука, - Стерненко. ФОТО

В Україну знову пустили російського пропагандиста Бориса Корчевнікова.

Про це написав у фейсбуці блогер Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, це той самий окупант, який брав інтерв‘ю у Мотороли, казав на ефірах що українці фашисти та вбивають мирних мешканців, підтримував та закликав до ведення агресивної війни проти України та неодноразово відвідував окупований Крим, де і знімав частину своїх передач", - написав Стерненко, додавши, що Корчевніков вже бував у Києві минулого року.

За його словами, він звертався в СБУ і ДПСУ з вимогою заборонити Корчевнікову в'їзд в Україну, але служби не відреагували.

"Також я через суд змусив СБУ відкрити і кримінальне провадження проти Корчєвнікова. Але СБУ дуже швидко провадження закрила із формулюванням "нема складу злочину"", - повідомив Стерненко.

Роспропагандист Корчевніков, який називав українців фашистами, приїхав до Києва для зйомок за участю дружини Медведчука, - Стерненко 01

Дивіться також: "Рoзмінуй укрaїнський інфoпростір", - Нaцкopпyc пікетує канали Медведчука. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За словами Стерненко, Корчевніков приїхав на "зйомки за участю Оксани Марченко".

Роспропагандист Корчевніков, який називав українців фашистами, приїхав до Києва для зйомок за участю дружини Медведчука, - Стерненко 02

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) пропаганда (2802) росія (65162) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+109
при клоуне и киселя могут пригласить
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20.10.2020 16:25
+65
І всім пох... ментам , сбу, прокуратурі , депутатам , нацкорпусу , правому сектору , всім пох...
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20.10.2020 16:28
+59
когда вошь квартальную раздавят
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20.10.2020 16:30
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при клоуне и киселя могут пригласить
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20.10.2020 16:25 Відповісти
а чому не в Раду вже відразу?! зелені вилупки стаханівськими темпами зливають Україну *****! поки не повернемо Пороха назад у Президентське крісло, у України немає майбутнього!
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20.10.2020 18:55 Відповісти
А такой грозный был, когда требовал наказать виновных за сдачу Крыма...
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20.10.2020 17:00 Відповісти
Роспропагандист Корчевніков, який називав українців фашистами, приїхав до Києва для зйомок за участю дружини Медведчука, - Стерненко - Цензор.НЕТ 5994
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20.10.2020 17:57 Відповісти
Аякже, він професійний лицедій.
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20.10.2020 20:32 Відповісти
партнеры...
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20.10.2020 16:25 Відповісти
Коли це пліадство закінчиться ??
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20.10.2020 16:27 Відповісти
когда вошь квартальную раздавят
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20.10.2020 16:30 Відповісти
Коли у влади будуть ...УКРАЇНЦІ !
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20.10.2020 17:49 Відповісти
Українці вже були при владі. Але ти, мразото, гадив їх безперевно роками і привів до влади чужинців. Колись тобі за це воздасться і ніхто за тебе не вступиться.
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20.10.2020 19:49 Відповісти
забавно, тупая плять слила украинскую власть, а сейчас блеет про мечту
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20.10.2020 20:26 Відповісти
Сліпий народ, якщо Президента-патріота кинув, повіривши ворожим провокаторам. З таким народом в цій країні ніколи не буде хорошо.
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20.10.2020 20:44 Відповісти
Нада была исчё адин сейнир пакрасить и спалить, тада бы ьошно выпоролили.
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20.10.2020 22:43 Відповісти
на ножа мразь
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20.10.2020 16:27 Відповісти
І всім пох... ментам , сбу, прокуратурі , депутатам , нацкорпусу , правому сектору , всім пох...
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20.10.2020 16:28 Відповісти
а главное что народу пох... поговорят и проглотят,ничем не отличаемся от русни, такие же терпилы
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20.10.2020 18:05 Відповісти
Згоден, але в першу чергу структури що я написав вони зобов,язані реагувати і діяти (!) в таких випадках , інакше нах вони взагалі потрібні?
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20.10.2020 18:39 Відповісти
Программа Зеленскага и ее реализация.
ХавайТе.
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20.10.2020 16:29 Відповісти
Стерненко про торгаша-баригу Баканова :

"Корчєвніков вже бував у Києві минулого року. Після того я звертався до СБУ та ДПСУ з вимогою заборонити йому в'їзд в Україну.

Але служби не відреагували.

Також я через суд змусив СБУ відкрити і кримінальне провадження проти Корчєвнікова.
Але СБУ дуже швидко провадження закрила із формулюванням «нема складу злочину».

Ну бо це ж не мене переслідувати.

І ось вже сьогодні Корчєвніков постить фото біля Києва та літає країною на вертольоті Медведчука."
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20.10.2020 16:44 Відповісти
Называвший украинцев фашистами роспропагандист Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены Медведчука, - Стерненко - Цензор.НЕТ 1199
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20.10.2020 17:07 Відповісти
Та нє, тепер зе звертається до терпіл на ти. Так що ніяких "те".
Хавай.
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20.10.2020 18:17 Відповісти
А шо ? Пересидент еще не наградил пропагандона орденом Я. Мутного ?
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20.10.2020 16:31 Відповісти
А где же нац. жены? Былецкий ау!!! Или только за бабло патриоты?
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20.10.2020 16:31 Відповісти
"Національні Дружини"? Так їх же заснував і фінансував С. Коротких, единорос що 14-го прилетів з раші і через "Азов" легалізувався, через рік громадянство, квартира, купа грошей ще й реактивний літак (читай вікіпедію). То чия ця приватна армія молокососів, щоправда, вони вже підросли і іграшками не жбурлятимуться, як на Пороха свинками.
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20.10.2020 20:57 Відповісти
Мертветчук уже командует в Украине как президент.
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20.10.2020 16:31 Відповісти
"Зеленые человечки" агента Зеленского пришли с одной целью - уничтожить Украину а потом и украинцев. Сценарий 1918-1933 почти 1 в 1.
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20.10.2020 16:32 Відповісти
на костер и зарезать его
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20.10.2020 16:36 Відповісти
Зачем так жестоко Просто распять в трусиках
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20.10.2020 16:40 Відповісти
Можно не раз пять, а все сто и без трусов.
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20.10.2020 18:48 Відповісти
Тут головне щоб, про Стуса ні слова.
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20.10.2020 16:38 Відповісти
ничего удивительного, Бубочка же любит всякую мразоту в Украину пускать.
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20.10.2020 16:41 Відповісти
Шо вовчик уже всех кремлевских плюгавых фашистов амнестировал, это уже наши дружбаны, или они вовчика кореша?
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20.10.2020 16:41 Відповісти
Если это не вытирание ног об Украину,то что это тогда?
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20.10.2020 16:41 Відповісти
Вороги не сплять, в армії усіх командирів поміняли, щоб не було військового перевороту, і щоб справно відступали.
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20.10.2020 21:02 Відповісти
сегодня матч динамо-ювентус-может попадет на наших фанатов утырок- они ему расскажут как Украину любить-
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20.10.2020 16:46 Відповісти
Этот русский был в оккупированном Крыму, т.е., его смело, по закону, можно арестовывать. Рюкзакян, АГОООВ!
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20.10.2020 16:47 Відповісти
Называвший украинцев фашистами роспропагандист Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены Медведчука, - Стерненко - Цензор.НЕТ 472
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20.10.2020 16:52 Відповісти
Москали фашисты и враги украинцев, лезут сюда со своим наглым рылом и варнякают про один народ. Монголы ваш один народ.
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20.10.2020 17:02 Відповісти
буряты, буряты...
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20.10.2020 23:15 Відповісти
У русских нет своего государства, бездомные нам не братья,у вас много своей земли ,стройтесь и не лезьте на чужое
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20.10.2020 17:06 Відповісти
зато вЯликия


Роспропагандист Корчевніков, який називав українців фашистами, приїхав до Києва для зйомок за участю дружини Медведчука, - Стерненко - Цензор.НЕТ 8301
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20.10.2020 21:06 Відповісти
Вони мають "Заветьі Ленина" -- построить коммунизм во всем мире. Пролетарии всех стран соединяйтесь! Іншими словами, підкорити весь світ, русифікувати і перетворити на концтабір.
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20.10.2020 21:10 Відповісти
Мы ни когда не были братьями,а тем более единым народом и после всего того что вы москали сотворили в нашей стране вы будете нашими врагами на долгие времена.
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21.10.2020 17:03 Відповісти
Кто же мешал ввести визовый режим с рашей еще 6 лет назад чтобы разные пропагандисты из за поребрика не шлялись у нас ? Может 95 квартал мешал ?
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20.10.2020 16:57 Відповісти
Согласен, это большая ошибка и упущение Пороха. За это его надо посадить.
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20.10.2020 17:04 Відповісти
Нет это просто ,,небольшая " такая его оплошность .Пускай кацапы и ихние кроты ездят без виз и дальше .Комик тоже не возражает .Он вообще за все хорошее против всего плохого
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20.10.2020 17:24 Відповісти
В опитанні зеленського перше питання повинно бути чому в Україну пускають живого ворога?
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20.10.2020 16:57 Відповісти
У нього інші вороги, патріоти, а терористів він відпускає на волю.
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20.10.2020 21:14 Відповісти
Дыбилы! Ви зробили це разом !!!
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20.10.2020 16:58 Відповісти
Если такое происходит, то СБУ захватил спецназ ФСБ ,а у власти 58% представителей Москвы.
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20.10.2020 17:04 Відповісти
Называвший украинцев фашистами роспропагандист Корчевников приехал в Киев для съемок с участием жены Медведчука, - Стерненко - Цензор.НЕТ 8659
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20.10.2020 17:09 Відповісти
Гнать обратно его с Украины и чем быстрее,тем лучше,циник и негодяй!!!
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20.10.2020 17:19 Відповісти
Таких корчевниковых-надо выкорчёвывать из Украины.
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20.10.2020 17:22 Відповісти
І що? Нема кому закидати його рожевими свинками? Закінчилися?
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20.10.2020 17:32 Відповісти
может, его пугнуть?
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20.10.2020 17:41 Відповісти
Я **** дорогая редакция...
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20.10.2020 17:44 Відповісти
Ну і де ці всі пацріоти із свинками які за Порохом вслід ходили навіть з унітаза виглядали ? Де мужній Сцемен Насіння чи поросюк ногатий ? А страшний пацріот і націоналіст білий вошь Білецький ? Корч із сволотою ? Чого цей мудак іще не піжжений ?
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20.10.2020 17:49 Відповісти
А сам чого дупу від дивана не піднімеш !?
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20.10.2020 17:51 Відповісти
Перепис зебілів - оголошується відкритим - перший зебаран https://censor.net/ru/user/34570 пішов ...
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20.10.2020 17:53 Відповісти
А ти сам де?!
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20.10.2020 21:32 Відповісти
при Зеле всё говно возвращается в зелёный зад, рай для протухших микробов
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20.10.2020 17:59 Відповісти
73% дебілів не бажаєте з ним сфоткатися? Це ваш кумир?
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20.10.2020 18:08 Відповісти
Не злякався газенвагенів, "концтаборів" для росіян і українського "гестапо".
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20.10.2020 18:11 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.10.2020 18:15 Відповісти
Ну то знайдіть його цього сепара! Що вам Зеленський буде бігати за кожним мудаком,де громадянські корпуси Азову, ПС? Задовбали вже своЇм скигленням у всьому у вас през винен!!!
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20.10.2020 18:18 Відповісти
А ви всі ж робили винним Порошенко, навіть коли ваш унітаз не працював. Винний в усьому зеленський ,бо на всіх посадах його 100% люди.
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20.10.2020 18:25 Відповісти
алє космос, які нах Азов і ПС ,цим сбУ та інші держ.служби повинні займатись які ПІДПОРЯДКОВАНІ скиглію зендону...
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20.10.2020 18:50 Відповісти
Це наслідки того, що керувати Україною вибрали інородця.. Хавайте своє лайно коли неможете думати головою,а думаєте дупою.
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20.10.2020 18:22 Відповісти
Где же хунта. Срочно распять мальчика. Можно раз десять и без трусиков.
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20.10.2020 19:27 Відповісти
И что ? Некому ему набить пятак?
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20.10.2020 19:53 Відповісти
зеЛЮ и его банду зеленую нужно на ростов гнать!
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20.10.2020 20:02 Відповісти
Українці самі це хотіли.
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20.10.2020 20:47 Відповісти
я б в даному коменті слово українці взяв у лапки.
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21.10.2020 11:29 Відповісти
срані "братья".
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20.10.2020 21:30 Відповісти
А тому голосуйте за українців-націоналістів, а не а всіляке анти-неукраїнське лайно!
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20.10.2020 21:31 Відповісти
При этом зеля там что то с трибуны вещает, пока враги в центре страны и некому тварь пристрелить даже...
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20.10.2020 23:14 Відповісти
так это ж харашо, шо пустили- только вот шо,- некому там в столице с ним по-базарить= приглашаю этот организм до днепра)))
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20.10.2020 23:44 Відповісти
може даже без инвалидности отъедет...(((
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20.10.2020 23:45 Відповісти
чогось при Пороху вся ця гидота в Україну не їхала. А тепер, диви, зелене світло їм..
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21.10.2020 11:28 Відповісти
А Порошенко эту курву не пустил бы осквернять столицу своим плебейским духом! Хотя, что мы равняем х** с пальцем!
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21.10.2020 13:24 Відповісти
У Порошенко были другие задачи. Он подписал Минские договорняки и Особый статус Донбассу. А шмакле задача была "Земля олигархам" и Капитуляция.
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21.10.2020 14:18 Відповісти
росіске лайно женеш копняками в двері, а воно у вікно рогами лізе..
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21.10.2020 14:45 Відповісти
Напомню, это тот самый оккупант, который брал интервью у Моторолы, говорил в эфирах что украинцы фашисты и убивают мирных жителей, поддерживал и призывал к ведению агрессивной войны против Украины и неоднократно посещал оккупированный Крым, где и снимал часть своих передач", - написал Стерненко, добавив, что Корчевников уже бывал в Киеве в прошлом году. Источник: https://censor.net/ru/p3225881

ЦЬОМУ СКРЄПНОМУ П*ДАРАСУ ГОЛОВУ НЕ ВІДІРВУТЬ В КИЇВІ ?
ДЕ АВАКОВСЬКІ ПОТЄШНІ ПОЛКИ І ПАТРІОТИ ПО НАКАЗУ

Це дно.
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21.10.2020 15:12 Відповісти
Ну так с зелёной причёской отправится назад. Или кирпич на голову случайно упадёт...
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21.10.2020 16:58 Відповісти
какие цензурные слова применить к тому ,что в нашей стране шляется всякая шваль из московии ну и времена настали.
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21.10.2020 17:07 Відповісти
 
 