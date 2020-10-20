Роспропагандист Корчевніков, який називав українців фашистами, приїхав до Києва для зйомок за участю дружини Медведчука, - Стерненко. ФОТО

В Україну знову пустили російського пропагандиста Бориса Корчевнікова.

Про це написав у фейсбуці блогер Сергій Стерненко, передає Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, це той самий окупант, який брав інтерв‘ю у Мотороли, казав на ефірах що українці фашисти та вбивають мирних мешканців, підтримував та закликав до ведення агресивної війни проти України та неодноразово відвідував окупований Крим, де і знімав частину своїх передач", - написав Стерненко, додавши, що Корчевніков вже бував у Києві минулого року.

За його словами, він звертався в СБУ і ДПСУ з вимогою заборонити Корчевнікову в'їзд в Україну, але служби не відреагували.

"Також я через суд змусив СБУ відкрити і кримінальне провадження проти Корчєвнікова. Але СБУ дуже швидко провадження закрила із формулюванням "нема складу злочину"", - повідомив Стерненко.

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За словами Стерненко, Корчевніков приїхав на "зйомки за участю Оксани Марченко".