Заборона книги "Справа Василя Стуса": кияни організували "читання при свічках" під Печерським райсудом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері 20 жовтня під Печерським райсудом Києва на Володимирській вулиці відбулася акція.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, учасники розташувалися на карематах, запалили свічки і читали уривки з книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".
Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.
19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.
Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".
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Посмотрим, что ты в состоянии осилить.
Может для тебя и народно-кацапский "Колобок" - "Роза Мира" Андреева
Бу-га-га
А України , для них , цікава лише , як транзитер кацапського газу на Захід - і все .
І ніякі вони нам не союзники - толку від них = 0 ... лише "постійна стурбованість" ...
П.С - ми , взагалі то в центрі Європи , але ти маєш рацію - для них ми , як ЦАР , десь далеко ...
Власне, книга Дмитра Чобота Нарцис про мертвечука (яку той теж намагався заборонити) зараз викладена онлайн і кум х@йла вже нічого не зробить!
220,0,доставка б/платно, приедет 03,11
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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нові з америк не приїхали.
и шарики, шарики нужны разноцветные...