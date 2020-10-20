Заборона книги "Справа Василя Стуса": кияни організували "читання при свічках" під Печерським райсудом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 20 жовтня під Печерським райсудом Києва на Володимирській вулиці відбулася акція.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, учасники розташувалися на карематах, запалили свічки і читали уривки з книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

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Фото, відео: Олег Богачук

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Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".