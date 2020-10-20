Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив у Білорусі владу, розпорядився, щоб силовики більше не затримували 73-річну жительку Мінська Ніну Багінську. Пенсіонерка регулярно виходить на мітинги, сума виписаних їй штрафів перевищує $17 тис.

Своє розпорядження не затримувати більше Багінську Лукашенко озвучив на нараді з кадрових питань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Пул Першого".

"Ну, молодець. Вона переконана людина, ну що тут скажеш. Вона переконана. Так, її погляди кардинально розходяться з нашими. Це переконана людина, її у жодному разі не можна забирати з вулиці", - сказав Лукашенко.

Багінська бере участь в акціях протесту з 1988 року. Весь світ заговорив про неї після того, як на відео потрапив момент, коли омонівці намагалися зупинити пенсіонерку з біло-червоно-білим прапором. Багінська відповіла: "Я гуляю".

Після цього жінці почали присвячувати малюнки, а її фразу - масово використовувати на протестах.

Багінську багато разів затримували під час демонстрацій і відбирали у неї біло-червоно-білі прапори. Втім, вона не боїться і продовжує виходити на протести з новими прапорами. Сума виписаних їй штрафів становить понад 17 000 доларів.















