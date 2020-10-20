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Новини Фото Революція в Білорусі
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Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив у Білорусі владу, розпорядився, щоб силовики більше не затримували 73-річну жительку Мінська Ніну Багінську. Пенсіонерка регулярно виходить на мітинги, сума виписаних їй штрафів перевищує $17 тис.

Своє розпорядження не затримувати більше Багінську Лукашенко озвучив на нараді з кадрових питань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Пул Першого".

"Ну, молодець. Вона переконана людина, ну що тут скажеш. Вона переконана. Так, її погляди кардинально розходяться з нашими. Це переконана людина, її у жодному разі не можна забирати з вулиці", - сказав Лукашенко.

Багінська бере участь в акціях протесту з 1988 року. Весь світ заговорив про неї після того, як на відео потрапив момент, коли омонівці намагалися зупинити пенсіонерку з біло-червоно-білим прапором. Багінська відповіла: "Я гуляю".

Після цього жінці почали присвячувати малюнки, а її фразу - масово використовувати на протестах.

Багінську багато разів затримували під час демонстрацій і відбирали у неї біло-червоно-білі прапори. Втім, вона не боїться і продовжує виходити на протести з новими прапорами. Сума виписаних їй штрафів становить понад 17 000 доларів.

Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську 01Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську 02Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську 03Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську 04Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську 05
Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську 06
Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську 07

Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську 08
Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську 09
Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську 10
Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську 11

Автор: 

Білорусь (7930) Лукашенко Олександр (2655) пенсіонери (888) протест (2398)


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Топ коментарі
+24
Знакове фото !...
...Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую - Цензор.НЕТ 9501...
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20.10.2020 21:05
+20
Здоровья Нине Багинской и долголетия.
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20.10.2020 21:14
+14
таких бы пару десятков тысяч..., и пипец рЭжиму тАракана...
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20.10.2020 21:07
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в таракана залишилися крихітки совкової поваги до старих людей, хоча я не правий! Це в совку залишилися (невідомим чином, хоча чому невідомим - вибити з людей все найкраще досить тяжко) крихти поваги жо старшого покоління.
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20.10.2020 21:17 Відповісти
таких бы пару десятков тысяч..., и пипец рЭжиму тАракана...
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20.10.2020 21:07 Відповісти
Профессионалка. Еще Горбачева свергала.
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20.10.2020 21:05 Відповісти
І вам комунякам не довго лишилось.
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20.10.2020 21:08 Відповісти
Да она при Ленине родилась. Гены.
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20.10.2020 21:19 Відповісти
Вона народилась при леніну, а душить вас ленінців без квітів.І перемога буде за нею бо ви навіть її вже злякались
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20.10.2020 21:22 Відповісти
Знакове фото !...
...Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую - Цензор.НЕТ 9501...
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20.10.2020 21:05 Відповісти
пани Багинская - явно полька или еврейка: её смелое и упорное отторжение тупой совковой несвободы и ублюдочного насилия имеет ярко выраженное генетическое происхождение.
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20.10.2020 21:18 Відповісти
так тАракан признал что он диктует "Закону"....- когда он на "Ростов"...
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20.10.2020 21:06 Відповісти
Лукашенко распорядился больше не задерживать пенсионерку с флагом Багинскую - Цензор.НЕТ 9307
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20.10.2020 21:08 Відповісти
На привеликий жаль, людей розумних та приципових, стає все менше і менше.
Є ймовірність, що бабуся не при повному розумі, але вона на стільки мала, що хочеться побажати жінці здоров"я, довголіття, та виконання мрій.
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20.10.2020 21:11 Відповісти
Очень достойная оппозиционерка, чистенькая, аккуратная. Камнями -бутылками не бросается(всем бы так). Ну и бюджет пополняет не слабо.
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20.10.2020 21:13 Відповісти
ви про поповнювати бюджет?
тоді я не з вами. в іншому згоден.
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20.10.2020 21:19 Відповісти
Ну, как бы я из бюджета пенсию получаю. Так что вы должны меня понимать.
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20.10.2020 21:26 Відповісти
вона теж на пенсії, я працюючий пенсіонер, тому, для чого ви акцентували поповнення бюджету білорусі штрафами старої, але принципової жінки?
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20.10.2020 21:34 Відповісти
Я не работаю, тк пенсия устраивает, а это зависит от наполнения бюджета.
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20.10.2020 21:40 Відповісти
ну мене 700 зелених не приваблюють
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20.10.2020 21:49 Відповісти
ваша пенсія звісно більша
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20.10.2020 21:51 Відповісти
Меньше. Но отдых(заслуженный) полезней для здоровья.
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20.10.2020 21:55 Відповісти
Мой сосед подполковник, но он до 65 лет работал. Заканчивал как и многие пенсионеры сторожем. А мог бы безбедно тунеядствовать, как ты...
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20.10.2020 22:01 Відповісти
Это каждый сам решает, как ему поступить(согласно конституции). У меня еще подсобное хозяйство, может тоже сторожа найму.
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20.10.2020 22:07 Відповісти
Скоро у каждого ябатьки будет свой бесплатный сторож, представленный ему государством. Ну и харчи и кров над головой на халяву.
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20.10.2020 22:20 Відповісти
А ведь есть такая штука-карма.За все накажут тебя или твоих близких людей.Задумайся.Запомни мой пост.
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20.10.2020 22:23 Відповісти
Думаешь, пенсию убавят? Вполне возможно. Говорят, через 15 лет их вообще не будет.
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20.10.2020 22:29 Відповісти
Лукашистов отправят в трудовые лагеря. И это будет не через 15 лет, а совсем скоро. Хоть на старости лет с тебя минимальный толк будет.
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20.10.2020 22:44 Відповісти
Запомни мои слова,хорошо запомни.
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20.10.2020 23:29 Відповісти
Ну не будешь ты на этом сайте нормально писать😂🌷
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20.10.2020 22:05 Відповісти
То если 'силовик' в отставке, у них приличные пенсии. В 45 лет на пенсию с 50% от последнего месячного оклада. 800-1000 рублей пенсии это как зарплата большинства белорусов. У обычных работяг пенсия 300-500 рублей. В 63 года, у женщин в 58 начало выплат трудовых пенсий.
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20.10.2020 21:59 Відповісти
Эта падаль лайкала 5 лет назад в новостях про смерть украинских солдат.Есть еще вопросы?
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20.10.2020 22:08 Відповісти
так а чо ты ник такой узяу. литвин и лукашист так не бывает! все литвины бчбэшники. ты значит провакатор.
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20.10.2020 21:29 Відповісти
Так и есть. Косит под дурачка-ябатьку.
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20.10.2020 22:21 Відповісти
Я так понимаю, что бюджет пока не сильно пополняет. Сомневаюсь, что она прямо бросилась платить более 17 штук вечнозеленых.
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20.10.2020 21:29 Відповісти
вот так маленькая птичка-невеличка может выклевать мозг... удоду
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20.10.2020 21:14 Відповісти
Здоровья Нине Багинской и долголетия.
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20.10.2020 21:14 Відповісти
Склеила бабка ласты диктатору)
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20.10.2020 21:18 Відповісти
А не добавить ли к к фамилии "Лукашенко" приставку "милосердный? Ну есть же "***** таврический". Почему нет?
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20.10.2020 21:22 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Мазок на ковид

Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську - Цензор.НЕТ 9556
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20.10.2020 21:25 Відповісти
Tam bolsinstve molodioz jest s takimi vzgliadami i protv sssr rezima samoznanca.U nix drugoje poniatije sovsem na oborot cem u rezima kak nado zit.
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20.10.2020 21:37 Відповісти
kto tut besilsia za ruski ezik? esli takie patrioni to perehodite na latinitsu i zakanchivaiте s katsapogramotoi, ne?
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20.10.2020 21:44 Відповісти
Лукашенко нет аналога даже в советское время. Он из более ранних эпох. В 18 веке Екатерина дарила придворным поместья с крепостными. В этом уникальность Лукашенко. Реинкарнация самое позднее именно 18 века. Что то вроде ИГИЛ в Европе. Уже в 19 веке отношения между людьми и властью в рамки демократии утвердились.

https://dni-ru.turbopages.org/dni.ru/s/polit/2020/10/5/461127.html

Лукашенко относится как к прислуге не только к сотрудникам своей администрации, но и к собственному народу. У Батьки отсутствует понимание того, что от него устали.
Недавно взаимоотношения Лукашенко с властью сравнили с разводящимися супругами. Батьку назвали отвергнутым мужем, который не может принять то, что ему нужно уйти.
Политолог Леонид Гозман убежден, что Александр Лукашенко живет в раннем феодализме. Дело в том, что президент Белоруссии считает себя господином, чья воля стоит на первом месте.
Эксперт отметил, что советское наследие не помешало белорусам превратиться в свободолюбивый народ, который не приемлет амбиции Лукашенко. Народ хочет жить в современной прогрессивной стране, а не в Средневековье.Гозман подчеркнул, что подобные Лукашенко диктаторы приписывают себе право "казнить" и "миловать" всех, кого захотят. Хоть Батька и вынужден на словах демонстрировать подобие легитимности и законности, но на деле он видит в своих руках безграничную власть. "Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных", - резюмировал эксперт.
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20.10.2020 21:44 Відповісти
Обязанности начальника, руководство подчиненными.Он не обязан с ними водку пить.
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20.10.2020 21:59 Відповісти
Законы должен соблюдать, а он людей своей собственностью считает и ни в какую в отставку. Лукашенко проиграл выборы и сфальсифицировал их!
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20.10.2020 22:03 Відповісти
Проигравшие(даже в лото) всегда плачут.
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20.10.2020 22:14 Відповісти
А некоторые пробуют с автоматами без рожка бегать с выпученными глазами.
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20.10.2020 22:23 Відповісти
Ваши президенты тоже из всяких орудий стреляли, даже на самолетах летали.
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20.10.2020 22:31 Відповісти
Ну этот явно бегал с желанием отстреляться по своим же согражданам, которые его на буй послали на выборах. Вот только никто не посоветовал малохольному рожок пристегнуть сперва к автомату.
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20.10.2020 22:38 Відповісти
Если бы ты послужил в армии, то знал, когда рожок пристегивают, когда отстегивают.
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20.10.2020 23:06 Відповісти
Вот ты послужил и тебя в ябатьку скорчило.
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20.10.2020 23:12 Відповісти
слышчь, ябатька пи№здуй к себе на приусадьбу с пензией сваей и не лезь сюда провоцировать нас.. пока нормално жив и доволен...
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21.10.2020 01:24 Відповісти
С Багинской у Луки цугцванг случился. Она не платит штрафы - прекрасный пример для беларусов в стратегии мирных протестов и других актах гражданского неповиновения. Арестовать Нину или ее имущество - во сто крат усилить массовость акций, патриотических граффити, партизанских акций.
Лука становится обузой для "элиток" - нерукопожатность грозит лишением западной медицины, увеселительных поездок, бизнеса и т.д.
Скоро на стороне упыря останутся только самые отмороженные садисты, которым в силу тяжести преступлений нет пути назад.
Круг для упыря неумолимо сужается...
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20.10.2020 21:55 Відповісти
Старушка достойна уважения..несоизмеримо больше чем "мужчины" стоящие в кольце женщин - типа мирный протест
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20.10.2020 21:57 Відповісти
Вот этой милой даме и надо вручить Нобелевскую премию мира. Потому , что эта женщина- настоящая патриотка своей страны .
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20.10.2020 22:38 Відповісти
Скоро на всех экранах - Житіє и благіъ дєяния Бацьки Мінскаго.
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20.10.2020 23:43 Відповісти
Бабуля-кремень...в отличии от сцыкотных чайников в шлемах!
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20.10.2020 23:46 Відповісти
Еще тот кремень. Ей и прокацапская оппозиция в подметки не годится... Там видно как великавозрастные бивни в белых кросах фотают-сэлфятся, но никто за бабуську не подвязывается.
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21.10.2020 00:37 Відповісти
И Д И О Т !!!
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21.10.2020 05:31 Відповісти
Очень яркая личность . Умная женщина, в отличие от тех же крымских наших бабушек, задурманенных телевизором и звавшим путена. Символ свободной Беларуси
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21.10.2020 06:23 Відповісти
Бабка троль
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21.10.2020 07:53 Відповісти
 
 