Лукашенко розпорядився більше не затримувати пенсіонерку з прапором Багінську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив у Білорусі владу, розпорядився, щоб силовики більше не затримували 73-річну жительку Мінська Ніну Багінську. Пенсіонерка регулярно виходить на мітинги, сума виписаних їй штрафів перевищує $17 тис.
Своє розпорядження не затримувати більше Багінську Лукашенко озвучив на нараді з кадрових питань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Пул Першого".
"Ну, молодець. Вона переконана людина, ну що тут скажеш. Вона переконана. Так, її погляди кардинально розходяться з нашими. Це переконана людина, її у жодному разі не можна забирати з вулиці", - сказав Лукашенко.
Багінська бере участь в акціях протесту з 1988 року. Весь світ заговорив про неї після того, як на відео потрапив момент, коли омонівці намагалися зупинити пенсіонерку з біло-червоно-білим прапором. Багінська відповіла: "Я гуляю".
Після цього жінці почали присвячувати малюнки, а її фразу - масово використовувати на протестах.
Багінську багато разів затримували під час демонстрацій і відбирали у неї біло-червоно-білі прапори. Втім, вона не боїться і продовжує виходити на протести з новими прапорами. Сума виписаних їй штрафів становить понад 17 000 доларів.
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Є ймовірність, що бабуся не при повному розумі, але вона на стільки мала, що хочеться побажати жінці здоров"я, довголіття, та виконання мрій.
тоді я не з вами. в іншому згоден.
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Мазок на ковид
https://dni-ru.turbopages.org/dni.ru/s/polit/2020/10/5/461127.html
Лукашенко относится как к прислуге не только к сотрудникам своей администрации, но и к собственному народу. У Батьки отсутствует понимание того, что от него устали.
Недавно взаимоотношения Лукашенко с властью сравнили с разводящимися супругами. Батьку назвали отвергнутым мужем, который не может принять то, что ему нужно уйти.
Политолог Леонид Гозман убежден, что Александр Лукашенко живет в раннем феодализме. Дело в том, что президент Белоруссии считает себя господином, чья воля стоит на первом месте.
Эксперт отметил, что советское наследие не помешало белорусам превратиться в свободолюбивый народ, который не приемлет амбиции Лукашенко. Народ хочет жить в современной прогрессивной стране, а не в Средневековье.Гозман подчеркнул, что подобные Лукашенко диктаторы приписывают себе право "казнить" и "миловать" всех, кого захотят. Хоть Батька и вынужден на словах демонстрировать подобие легитимности и законности, но на деле он видит в своих руках безграничную власть. "Лукашенко давно ощущает себя повелителем жизни и смерти своих подданных", - резюмировал эксперт.
Лука становится обузой для "элиток" - нерукопожатность грозит лишением западной медицины, увеселительных поездок, бизнеса и т.д.
Скоро на стороне упыря останутся только самые отмороженные садисты, которым в силу тяжести преступлений нет пути назад.
Круг для упыря неумолимо сужается...