Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі. ФОТО

На центральному мосту в Дніпрі 20 жовтня відбулася акція на підтримку книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Дніпровські активісти вивісили банери з цитатами з книги - ті, які, за рішенням Дарницького районного суду Києва 19 жовтня, заборонені до розповсюдження. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Як розповів організатор акції Владислав Мельничук, таким чином вони хочуть привернути увагу до ролі адвоката Віктора Медведчука в процесі над Стусом.

Банери виготовили за рахунок небайдужих городян, збір оголосили в соцмережах. Зібрати вдалося більше, ніж коштують банери, і решту грошей активісти планують витратити на закупівлю книги Кіпіані для бібліотек і шкіл.

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Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".