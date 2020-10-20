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Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі. ФОТО

На центральному мосту в Дніпрі 20 жовтня відбулася акція на підтримку книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Дніпровські активісти вивісили банери з цитатами з книги - ті, які, за рішенням Дарницького районного суду Києва 19 жовтня, заборонені до розповсюдження. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Як розповів організатор акції Владислав Мельничук, таким чином вони хочуть привернути увагу до ролі адвоката Віктора Медведчука в процесі над Стусом.

Банери виготовили за рахунок небайдужих городян, збір оголосили в соцмережах. Зібрати вдалося більше, ніж коштують банери, і решту грошей активісти планують витратити на закупівлю книги Кіпіані для бібліотек і шкіл.

Дивіться також: Заборона книги "Справа Василя Стуса": кияни організували "читання при свічках" під Печерським райсудом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Банери на підтримку книги Справа Василя Стуса вивісили на центральному мосту в Дніпрі 01

Читайте також: Заборону книги про Стуса за позовом Медведчука розглянуть на комітеті ВР з питань свободи слова

Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

Автор: 

Дніпро (3274) Кіпіані Вахтанг (39) Медведчук Віктор (1707) Стус Василь (73)


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Топ коментарі
+21
Баннеры в поддержку книги "Дело Василия Стуса" вывесили на центральном мосту в Днепре - Цензор.НЕТ 671
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20.10.2020 22:02
+13
Медведчук - молодец, хорошую рекламу сделал для книги
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20.10.2020 21:59
+12
ну що ж, Українці....надивились кагал - 95 вдосталь?!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.10.2020 22:29
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Медведчук - молодец, хорошую рекламу сделал для книги
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20.10.2020 21:59 Відповісти
О-оо! Может Днепр не такой уж и пропащий?
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20.10.2020 22:00 Відповісти
да он и не был никогда пропащим. Протасов же, Литовченко. %)
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20.10.2020 22:02 Відповісти
Конечно, нашлось 5 человек на миллион
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20.10.2020 22:03 Відповісти
ой не банери треба підвішувати, дивний ми нарід.......... .
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20.10.2020 23:02 Відповісти
Понимаю что имел ты в виду другое, но подобными заявлениями ты несколько оскорбляешь патриотов Украины в Днепре.
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20.10.2020 22:10 Відповісти
Я не хтив.
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20.10.2020 22:12 Відповісти
А чому знов ті самі граблі-Днепр,чому не Днипро (рос.) !! Топоніми не перекладаються , а пишуться транскрипцією !!)))
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20.10.2020 22:31 Відповісти
Надо-было у мертвечины на воротах повесить
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20.10.2020 22:02 Відповісти
Баннеры в поддержку книги "Дело Василия Стуса" вывесили на центральном мосту в Днепре - Цензор.НЕТ 671
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20.10.2020 22:02 Відповісти
О, слопатоедное только с чеченской бутылки слезло, и давай в ынтырнэтах кукарекать.
Это тебе не "чеченя круто" кричать, свинособака...
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20.10.2020 22:07 Відповісти
уже много книг написано про методы советской пропаганды и про фейки, но вам до сих пор нею юзают)))
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20.10.2020 22:10 Відповісти
причому тут банер ? медведчука треба причепить
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20.10.2020 22:12 Відповісти
А где тушка под баннером.
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20.10.2020 22:12 Відповісти
В каждом городе такой банер должен висеть.
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20.10.2020 22:20 Відповісти
НАЦКОРПУС ГДЕ ВЫ? Пороха свинками закидали каждая стоит 214 грн кстати,и если вы последовательны прийдите под офис этого дьявола Мертвечука и закидайте его игрушками дьявола ато сразу кидается в глаза что поездка в Москву не один раз сошла с рук ноль реакции под судом Антоненко вас никогда не было книги Стуса ноль реакции пропагандона росии приехавший к Мертвечуку также ноль ни пикета ни на сайте нацкорпуса ничего нет только недавно был пикет против рекламы лгбт тц Гуливер ну и в парке Шевченко на гей параде в этом вы мастера а как важное чтото для страны вас и в помине нет Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9876 Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 4030
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20.10.2020 22:23 Відповісти
НАЦКОРПУС ГДЕ ВЫ? -Понабирали в рот гівна і не мукають! грошові трансфери ще не надійшли!
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20.10.2020 22:27 Відповісти
Всі радикали в усьому світі фінансуються кремблем. Аксіома.
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20.10.2020 22:32 Відповісти
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20.10.2020 22:51 Відповісти
Вялись за кума самого *****? А йому до лампочки.
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20.10.2020 22:29 Відповісти
ну що ж, Українці....надивились кагал - 95 вдосталь?!
Давай, п. Пасторе, зупиняй руSSкій мір ВДРУГЕ, а то може бути пізно....
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.10.2020 22:29 Відповісти
Переконати істоту з паранноїдальною маячнею"Русского мира" в голові ,практично не можливо !!)))
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20.10.2020 22:36 Відповісти
руSSкій мір виховує таких "істот" з дитячих садків, не щкодуючи ні грошей, ані зусиль.....
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21.10.2020 00:14 Відповісти
Молодці! Нє то шо грьобані аваківські нацжони!
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20.10.2020 22:36 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/kievlyane-pod-sudom-ustroili-massovoe-chtenie-zapreschennoj-knigi-delo-vasiliya-stusa-foto-i-video.htm Киевляне под судом устроили массовое чтение запрещенной книги "Дело Василия Стуса". нужно ещё чтения продолжить у выборочных штабов ОПЗЖ
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20.10.2020 22:41 Відповісти
На центральном мосту в Днепре 20 октября состоялась акция в поддержку книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". Источник: https://censor.net/ru/p3225961

Підтримую - Медведчук то ВІДРИЖКА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
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20.10.2020 22:49 Відповісти
https://inlviv.in.ua/lviv/podyakujte-poroshenkovi-farion-***********-shho-suddyu-yaka-zasudyla-knygu-pro-stusa-pryznachyv-svoyim-ukazom-p-yatyj-prezydent «Подякуйте Порошенкові» - Фаріон стверджує, що суддю, яка засудила книгу про Стуса, призначив своїм указом п'ятий президент

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Які тут претензії до націоналістів ?! Спочатку ВИ голосуєте за всяких Порошенків - Зеленських - Медведчуків, а потім у всьому звинувачуєте націоналістів ?! Спочатку подивіться на себе у дзеркало !
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20.10.2020 23:36 Відповісти
Метведчук говорит что не против от лица Украины руководить оккупированным российскими войсками Крымом и частью оккупированного юго востока Украины,чтобы помочь чем то народу ,который находиться в оккупации больше шести лет. Он говорит что его любят все украинцы.
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20.10.2020 23:39 Відповісти
Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 2805
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20.10.2020 23:39 Відповісти
Нацкорпус и остальные поцреоты из-за своей тупости не знают даже кто такой Василий Стус.
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21.10.2020 00:29 Відповісти
"Самый глупый из грехов дьявола - тщеславие".
Выиграл, называется, в суде ))))
Теперь все будут знать правду про мертвечука
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21.10.2020 01:23 Відповісти
Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 4944
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21.10.2020 08:54 Відповісти
книгу можно заказать на якобо
доставка 3,11
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21.10.2020 12:41 Відповісти
Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі - Цензор.НЕТ 859
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21.10.2020 14:05 Відповісти
Медведчук неуклонно придерживается своей линии со времен работы со Стусом, книга только укрепляет его дух и веру в победу.
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21.10.2020 19:07 Відповісти
 
 