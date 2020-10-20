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Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
... і тут Зе!презедента понесло...
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Парахаботи, астанавітєсь!
Це справді страшно...
Короткий зміст щорічного послання до Ради
Затверджено форму урни для проведення опитування президента
Уточнююче запитання
Щеплення "русского мира"
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Топ коментарі
+61 18c49ed2
показати весь коментар21.10.2020 01:22
+55 Прощай немытая раССея
показати весь коментар20.10.2020 23:54
+48 Scorpman Y
показати весь коментар21.10.2020 01:10
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.э...э..э.ээ..
Без найвищих у світі тарифів нам економіку не підняти. Олігархи піднімають нашу економіку. Тому нам Ахметову треба дякувати, що він купив у Лондоні королевський палац за мільярд. Він - молодець, а ми у нього Криворіжсталь забираємо... Нехай ще таріфи піднімає, ми потерпимо
В параше две беды - дураки и дороги.
Мабуть, щось пішло не так...
"я подарю вам всем подарок, его пока не открывай - пока я не захлопну двери и не уеду из страны." - Зелупин
Над штабом по боротьбі з ковідОм сміялась в голос. Хоча мені теж страшно, як і геніальним фотожаберам.
А вам, Максим Перепелиця, дам одну гривню. Ви ж продажний троль? А гривня на дорозі не валяється
___________
Що можу сказати пану "анатолію"? Дякую за визнання
Якщо з країною щось станеться лихе , наприклад - реванш візмуть справжні риги і вона повернеться в кацапське стойло , я ,таких як ти з сулімою - абинепорошенківців , буду вважати за ворога ( нарівні з кацапами і сепарами ) , якого треба фізично знищувати . .
Пишу це - від душі , а не просто ради красивих слів ..
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