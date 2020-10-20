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Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

... і тут Зе!презедента понесло...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я побачила банального піарника і циніка. Коли ми всі стояли на Майданах, він членом грав на роялі, - Сюмар про виступ Зеленського в Раді. ВIДЕО

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

На правах реклами

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса. ДОКУМЕНТ (оновлено)

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Парахаботи, астанавітєсь!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не зможе прикрити Кримом повзучу капітуляцію і власну безпорадність, - Турчинов

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Це справді страшно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада рекомендувала Зеленському створити й очолити Нацштаб із протидії біологічним загрозам

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Короткий зміст щорічного послання до Ради

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Затверджено форму урни для проведення опитування президента

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Уточнююче запитання

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення русского мира. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Щеплення "русского мира"

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

ВР (14974) Зеленський Володимир (23829) Медведчук Віктор (1707) політика (4404) фотожаба (13863)


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Нас нет, а вас?

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9470
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21.10.2020 01:22
+55
Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8955
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20.10.2020 23:54
+48
Чернівці... "патамушта прахвесионали!"))
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1134
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21.10.2020 01:10
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Краткое содержание ежегодного послания к Раде, форма урны для президентского опроса, прививка "русского мира". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8955
показати весь коментар
20.10.2020 23:54 Відповісти
Чернівці... "патамушта прахвесионали!"))
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1134
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21.10.2020 01:10 Відповісти
https://uploads.disquscdn.com/images/92822be5b8fc58c66b6833daa376b958a2f885c4a7841327b5ea228c4f73a8c8.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7f406e6128a51cf8ab9307a46db807af6b134c2d9e647ff7b751e6050cc48fc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5457a09f3e4a5f8f78c0a581165925ae2a1c7b9cffaae867674408928735ba06.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b3d169a36992c409cfb5f8305e16d16de32b977de4cb837a845d5a48d300698d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c826dc53f8cb2a33080b28acc1e88cb5180013c33ddada879dce99ac19afaa6e.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e298d5654e732f5ee5c43aec6ab790b77f88fffd7fc78758163a89d5b457f609.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b3cc9fb84184a6a6742a8d0cfe16db5229d70fc20832703bfc0cb31d90b8c78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/725aa08ba714b3193323b0a5530a3add607a7cddc02fb3ed94a1d4080046a536.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/fdadcf90bd55cb6214e5004b5cf3a917738b2450b29c7897eda08e60bfe21c6c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/affe35a86fe7c8cf95b5efddc269422bfd7614d462a23da1f6b9f195cb747d2f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/905b3ca1361ff3062b4bb7b2df14602615ff28884a1e97a020e9d027b88d9267.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/affe35a86fe7c8cf95b5efddc269422bfd7614d462a23da1f6b9f195cb747d2f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/da9ceaec9b8dd702ff6e0803be48e319748c575bcfb5f5ec2586d0c2b2774a04.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e24e6ad4c1c03454b29c6c07cdcc8b5c4baead612d351df43c607808ca8d86d4.png https://uploads.disquscdn.com/images/e24e6ad4c1c03454b29c6c07cdcc8b5c4baead612d351df43c607808ca8d86d4.png https://uploads.disquscdn.com/images/94ecec91235589e3d09a1c77031dd9d3a489b8653560d624db58c6fd2ecb6663.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5139c856c48ea2763bfa571e20f644f8311634a65bb59bbc7aebfa31288489aa.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5b5d6a57aee5101d2da0b5bee5e6673443e9e2e88a6e030d00195d27bc272513.jpg

.э...э..э.ээ..

.
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21.10.2020 00:00 Відповісти
https://uploads.disquscdn.com/images/92822be5b8fc58c66b6833daa376b958a2f885c4a7841327b5ea228c4f73a8c8.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7f406e6128a51cf8ab9307a46db807af6b134c2d9e647ff7b751e6050cc48fc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5457a09f3e4a5f8f78c0a581165925ae2a1c7b9cffaae867674408928735ba06.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b3d169a36992c409cfb5f8305e16d16de32b977de4cb837a845d5a48d300698d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c826dc53f8cb2a33080b28acc1e88cb5180013c33ddada879dce99ac19afaa6e.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e298d5654e732f5ee5c43aec6ab790b77f88fffd7fc78758163a89d5b457f609.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b3cc9fb84184a6a6742a8d0cfe16db5229d70fc20832703bfc0cb31d90b8c78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/725aa08ba714b3193323b0a5530a3add607a7cddc02fb3ed94a1d4080046a536.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/fdadcf90bd55cb6214e5004b5cf3a917738b2450b29c7897eda08e60bfe21c6c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/affe35a86fe7c8cf95b5efddc269422bfd7614d462a23da1f6b9f195cb747d2f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/905b3ca1361ff3062b4bb7b2df14602615ff28884a1e97a020e9d027b88d9267.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/affe35a86fe7c8cf95b5efddc269422bfd7614d462a23da1f6b9f195cb747d2f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/da9ceaec9b8dd702ff6e0803be48e319748c575bcfb5f5ec2586d0c2b2774a04.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e24e6ad4c1c03454b29c6c07cdcc8b5c4baead612d351df43c607808ca8d86d4.png https://uploads.disquscdn.com/images/e24e6ad4c1c03454b29c6c07cdcc8b5c4baead612d351df43c607808ca8d86d4.png https://uploads.disquscdn.com/images/94ecec91235589e3d09a1c77031dd9d3a489b8653560d624db58c6fd2ecb6663.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5139c856c48ea2763bfa571e20f644f8311634a65bb59bbc7aebfa31288489aa.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5b5d6a57aee5101d2da0b5bee5e6673443e9e2e88a6e030d00195d27bc272513.jpg

.э...э..э.ээ..
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21.10.2020 00:00 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3168
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21.10.2020 00:05 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 124
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21.10.2020 08:52 Відповісти
"кошовий" явно походить не від мавпи, як всі нормальні люди, а від бегемота, мерзопикого й дурнуватого. Яка бридота!
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21.10.2020 09:08 Відповісти
_Судя по зрачкам, ощущение что ********** на послании сегодня в Раде был под какими-то веществами.
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21.10.2020 00:06 Відповісти
И не только сегодня нюхнул "для храбрости". Оно часто такое

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7134
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21.10.2020 00:21 Відповісти
ППЦ... грёбаный наркоман и слуга кремля, другой - уголовник - и слуга кремля. Господи, за что?!
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21.10.2020 00:23 Відповісти
За то, что не ценили и мало поддерживали пятого. А дебилы привели полшестого.
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21.10.2020 00:27 Відповісти
мало пятый вас обкрадывал?
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21.10.2020 01:12 Відповісти
Нас нет, а вас?

Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9470
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21.10.2020 01:22 Відповісти
Просто Зєля краде ще зухваліше і нахабніше, ніж Пєця. Пєцє ж аудит ніхто не проводив.
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21.10.2020 06:57 Відповісти
Зате тобі аудит точно не потрібен. Навіщо обліковувати тирсу в твоїй голові.
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21.10.2020 07:17 Відповісти
Якщо - аудит ніхто не проводив , звідки ти знаєш що Петя крав ?? .
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21.10.2020 08:02 Відповісти
зачем Вы так жестоко с животным? они же разума не имеют и ответить Вам не могут!
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21.10.2020 08:20 Відповісти
Ответить за свои действия действительно не может-привел на трон зе,но обвиняет в этом тех,кто его отродясь не поддерживал и всегда с ним боролся. Л-логика. Самая слабая сторона жулькопоклонников.
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21.10.2020 08:37 Відповісти
Чому не крав? А мільярд до "Фонду президента", який він потратив на просрані вибори? До речі, порошнек явно мав перевірену інфу про те, що вувузєло - наркоман. Шо ж ти, гетьмане сиволапий, про це не розповів на всю Україну? Засцяв, да? Свій своєму око не виклює?
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21.10.2020 09:11 Відповісти
А если аудит не проводили, и из всех типа "58 дел" нет ни одного о коррупции, а одна казуистическая лажа, то следует простой логический вывод --- вы, батенька, обычный тупой пистун. С чем вас и поздравляю.
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21.10.2020 09:52 Відповісти
Не нас,а вас! Нам только добавлял.
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21.10.2020 03:03 Відповісти
А ви що, Юльку хотіли? Знову Тисячу хочите? Мало вам однієї?
Без найвищих у світі тарифів нам економіку не підняти. Олігархи піднімають нашу економіку. Тому нам Ахметову треба дякувати, що він купив у Лондоні королевський палац за мільярд. Він - молодець, а ми у нього Криворіжсталь забираємо... Нехай ще таріфи піднімає, ми потерпимо
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21.10.2020 06:50 Відповісти
Та йди вже ліки прийми.
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21.10.2020 07:18 Відповісти
ванька, ты опять перекрасился? понимаю, выборы, баблокос. тебя еще не турнули из белого братства за двоежопие? на выборах пару тысченок заработаешь, поправишь здоровье
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21.10.2020 07:22 Відповісти
Жульку хочешь только ты и еще пару слабоумных олигофренов. Судя по ее рейтингу. И да,отродясь не видел ее мифическую тысячу. А получившие ее пенсы ,как откровенную взятку переб выборами,уже наверное давно просрали ее в Вальгалле.
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21.10.2020 08:43 Відповісти
Ванья, Криворіжсталь належить індусу, якщо ти не в темі.
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21.10.2020 09:13 Відповісти
Перша фотка особлива. Показує його суть.
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21.10.2020 00:25 Відповісти
Таки да. Маленькое, подленькое, завистливое и мстительное ЧМО с комплексом недонаполеона.
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21.10.2020 00:29 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8682
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21.10.2020 22:56 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 652
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21.10.2020 00:21 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2742
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21.10.2020 00:16 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8042
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21.10.2020 00:16 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7038
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21.10.2020 00:17 Відповісти
Бажано з молоком, щоб часу на відосікі не було...
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21.10.2020 18:31 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7652
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21.10.2020 00:20 Відповісти
Конченный п…, предатель , подонок 🤬 🤢🤡🐲🐒************
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21.10.2020 09:06 Відповісти
Странно... Картинка с парашного сайта...
В параше две беды - дураки и дороги.
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9041
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21.10.2020 00:21 Відповісти
Виходить, що і в нас дурнів вистачає.
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21.10.2020 00:26 Відповісти
На pikabu теж це фото.
Мабуть, щось пішло не так...
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21.10.2020 00:30 Відповісти
ЗЕбіло. це реалії 2020 - тільки за наші гроші!
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21.10.2020 03:38 Відповісти
Наконец-то мы увидели, что означает кацапское пожелание "Скатертью дорога!".
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21.10.2020 07:10 Відповісти
Все конечно очень смешно - если бы не было так страшно за Украину !!!...
"я подарю вам всем подарок, его пока не открывай - пока я не захлопну двери и не уеду из страны." - Зелупин
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21.10.2020 00:26 Відповісти
Затверджено форму урни для проведення опитування Президента
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9515
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21.10.2020 00:32 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3997
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21.10.2020 00:33 Відповісти
Картинки из durdoma.
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21.10.2020 00:36 Відповісти
Это точно. Но что поделаешь, раз мудрый нарид этот дурдом во власть выбрал, картинки-то только отражают суть происходящего в стране.
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21.10.2020 00:45 Відповісти
https://durdom.in.ua/ Если тебя это возбуждает, зайди и возбудись.
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21.10.2020 01:04 Відповісти
Бідолашне, найскоршого тобі одужання
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21.10.2020 07:21 Відповісти
Жаби - бімби!!!
Над штабом по боротьбі з ковідОм сміялась в голос. Хоча мені теж страшно, як і геніальним фотожаберам.
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21.10.2020 03:41 Відповісти
ах, как остроумно, свежо.
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21.10.2020 04:27 Відповісти
Над ким смієтесь? Над собою смієтесь! Це ви вже півтора року спостерігаєте це непорозуміння на Першому місті і досі не спромоглись вийти на вулицю з вимогами дострокових. Навіть в мережах вимагати духу не вистачає. Сміються вони...
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21.10.2020 06:54 Відповісти
ваня ты идиот или у тебя биполярочка? это ты же и такие как ты привел это недоразумение к власти. это ты рассказывал "если чо - сметем". ну иди, сметай.
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21.10.2020 07:24 Відповісти
Дуже прошу тебе і всіх платних мародерських тролів російського шпигуна Порошенка(яких на сайті 90%) мені не відповідати. Я з людьми спілкуюсь.
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21.10.2020 07:28 Відповісти
с какими "людьми" ты "спілкуешься"? ты написал пост под новостью! у тебя люди только в твоей тупой башке. ты можешь назвать того кто хочет с тобой "спілкуватись"? ты мем цензора.
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21.10.2020 08:29 Відповісти
Зі мною не спілкуються, але я - мем. Це означає, що мене читають!!!!!!
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21.10.2020 08:40 Відповісти
Гордишься ,что стал мемом тупости , ангажированности и неадекватности? Мои поздравления поклоннику ваны.
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21.10.2020 08:48 Відповісти
Это значит, что ты укольчик пропустил, и не один 😄
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21.10.2020 08:50 Відповісти
Тоесть бананами друг в друга кидаете?
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21.10.2020 13:15 Відповісти
Над твоїм вибором сміємось , а не над собою . . Це ти винуватий що зечмо біля корита , ти за нього голосував -агітував , говорив - хуже нє будєт , а тепер вимагаєш дострокових . Ну от і скажи тепер , ти не хворий ? Як можна бути таким телепнем суліма ?? .
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21.10.2020 08:13 Відповісти
Ще раз повторюю. Якщо зараз будуть дострокові вибори і у другий тур вийдуть два російських шпигуни Пєці і Зєля, то проголосую знову за Зєлю. А на наступний день буду вимагати йому відставку і дострокові. Бо Зєля слабкіший за Пєцю.
А вам, Максим Перепелиця, дам одну гривню. Ви ж продажний троль? А гривня на дорозі не валяється
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21.10.2020 08:19 Відповісти
то проголосую знову за Зєлю)) ..... Ну от , навіть і лікар психіатр не потрібен . Все і так зрозуміло .Голосуй суліма ,, голосуй . Цікаво до чого ти так доголосуєшся . .
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21.10.2020 08:29 Відповісти
Більше однієї гривні не дам, Максиме, не випрошуй. Можу запропонувати роботу в огороді.
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21.10.2020 08:39 Відповісти
Ванька, возвращайся в палату, не зли санитаров
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21.10.2020 08:53 Відповісти
Ты уникум ванюша. Больше насрать юле не смог бы никто и ни за какие деньги,даже если бы очень захотел это сделать. Именно из за твоей ,,деятельности,, читающие твои посты люди убеждаются,что жулька,как и ее немногочисленные поклонники,думают не о будущем Украины,ни о развитии Украины,ни о перспективах Украины,но только о троне для престарелой пятой точки неуемной до власти бабушки,на которой клейма уже ставить негде. Постоянная ложь,переобувание в воздухе,перевирание фактов и обвинение отружающих в своих ошибках и провалах и не дает твоей бахине добраться до столь желанного ей трона. Ты яркий пример каким точно не должно быть украинское общество. Что можно пожелать лично тебе? Пиши больше,пиши чаще. А народ сам разберется,кто прав кто виноват.
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21.10.2020 09:02 Відповісти
Якщо навіть російский куратор тролів Цензора Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 600 https://censor.net/ru/user/437998 підключивсь до спілкування, то це означає, що пан Іван Суліма добре залив кацапам сала за шкіру.
___________
Що можу сказати пану "анатолію"? Дякую за визнання
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21.10.2020 09:20 Відповісти
Вот вот. Именно об этом,я,ванюша и говорю-даже в кураторы троллей меня назначил. К черту факты,когда можно обсирать всех,клеймить и поливать выгодными тебе эпитетами и придуманными должностями порекручивая и придумывая бездоказательно обвинения. Пиши -пиши,пусть народ читает,сравнивает и оценивает. Твою глупость по отношению лично себя прощаю,ты давно на форуме заслужил снизхождение,учитывая твои природные пределы умственного развития.
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21.10.2020 09:36 Відповісти
Вибач, кацапе, твою белькотню не розумію
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21.10.2020 19:26 Відповісти
В огородє? 🤕🤕🤕 Потерпевшего малороса лохторат, однозначно...
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21.10.2020 13:19 Відповісти
Та ні. Винуватий порошнек, який своєю пожадливістю, брехливістю й зрадництвом привів до влади вувузєлу.
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21.10.2020 09:15 Відповісти
Не бреши ,, Петро тут ні до чого ,, він для країни робив все правильно , наскільки міг . Малороса Зе до влади привів ти і суліма , і подібні вам барани , які наслухались кацапскої брехні про Порошенка , розтиражованої нашими олігарічними ЗМІ ,та продажними журнашлюхами . .
Якщо з країною щось станеться лихе , наприклад - реванш візмуть справжні риги і вона повернеться в кацапське стойло , я ,таких як ти з сулімою - абинепорошенківців , буду вважати за ворога ( нарівні з кацапами і сепарами ) , якого треба фізично знищувати . .

Пишу це - від душі , а не просто ради красивих слів ..
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21.10.2020 10:36 Відповісти
Если бы хотя бы одна кандидатура была для замены, но наша ылита дотрахалась до зеленых жаб! Поэтому в нашем ставку и жаба - царь!
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21.10.2020 08:46 Відповісти
А що, головлікаря ви вже в себе переобрали?
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21.10.2020 07:26 Відповісти
Сегодня командует зеленая молодежная палата...
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21.10.2020 08:48 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7783
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21.10.2020 07:52 Відповісти
ахахаха
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22.10.2020 10:52 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8950
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21.10.2020 07:53 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9915
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21.10.2020 07:55 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9246
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21.10.2020 07:59 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5323
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21.10.2020 08:04 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3185
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21.10.2020 08:18 Відповісти
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21.10.2020 08:22 Відповісти
Браво Марине Порошенко. Тонко и со вкусом
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21.10.2020 10:01 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5109

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21.10.2020 09:03 Відповісти
Поки не почнуть фотожабити Порошенка, нічого дотепного на ресурсі не з'явиться. ІМХО
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21.10.2020 16:09 Відповісти
Короткий зміст щорічного послання до Ради, форма урни для президентського опитування, щеплення "русского мира". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5797
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21.10.2020 19:13 Відповісти
 
 