Їхали в пологовий будинок: у Рівненській області в ДТП загинула вагітна жінка, ще двох осіб госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів на Рівненщині одна людина загинула, ще двоє були госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Рівненській області.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 19 жовтня приблизно о 8:20 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Корнин.

Як встановили слідчі, водій автомобіля Honda - 27-річний житель Рівного, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen під керуванням 37-річного жителя обласного центру.

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Унаслідок ДТП травмувалися водій та пасажирка Volkswagen: чоловіка у тяжкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення, його 32-річну дружину - у травматологію.

25-річна пасажирка Honda, яка перебувала на останньому терміні вагітності, від травм загинула на місці. Її чоловіка із різними тілесними ушкодженнями госпіталізували у травматологічне відділення. Подружжя їхало у пологовий будинок.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження поліцейські встановлюватимуть всі обставини смертельної ДТП.







Фото: сайт поліції