Їхали в пологовий будинок: у Рівненській області в ДТП загинула вагітна жінка, ще двох осіб госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Унаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів на Рівненщині одна людина загинула, ще двоє були госпіталізовані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Рівненській області.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 19 жовтня приблизно о 8:20 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Корнин.
Як встановили слідчі, водій автомобіля Honda - 27-річний житель Рівного, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen під керуванням 37-річного жителя обласного центру.
Унаслідок ДТП травмувалися водій та пасажирка Volkswagen: чоловіка у тяжкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення, його 32-річну дружину - у травматологію.
25-річна пасажирка Honda, яка перебувала на останньому терміні вагітності, від травм загинула на місці. Її чоловіка із різними тілесними ушкодженнями госпіталізували у травматологічне відділення. Подружжя їхало у пологовий будинок.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження поліцейські встановлюватимуть всі обставини смертельної ДТП.
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Самое страшное столкновение, это не боковое, не по касательной и не вылет на обочину! Самое страшное - это лобовое столкновение!!! Вылет на обочину пусть даже с кувырканием - меньшее зло (если конечно все умные и пристегнуты).
В таких ситуациях я был и места протиснуться обычно нет. Некоторые водители, видя, что их рискованно обгоняют и идет встречка, могут даже газку прибавить (а некоторые еще и левее взять), чтобы "наказать" вас за то, что вы их обогнали.....И таких персонажей каждый 2й!
Машину сразу списали как total loss и с аукциона в Украину где прилепили кое-как прежний бампер и всё - не бит не крашен.
Салон у неё целый совершенно
украина все таки пока не европа. вас там надо по поребриковски просто тупо *******. по другому не доходит. нет ремня - подача в рыло без объяснений.
По ушкодженням автівок видно що як би були використані ремені безпеки то насдідки могли бути не такі тяжкі. Але деякі люди не здатні робити висновки, вчитися й думають що з їми не станеться.... нажаль.