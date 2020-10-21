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Новини Фото ДТП
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Їхали в пологовий будинок: у Рівненській області в ДТП загинула вагітна жінка, ще двох осіб госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Унаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів на Рівненщині одна людина загинула, ще двоє були госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Рівненській області.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 19 жовтня приблизно о 8:20 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Корнин.

Як встановили слідчі, водій автомобіля Honda - 27-річний житель Рівного, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen під керуванням 37-річного жителя обласного центру.

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Унаслідок ДТП травмувалися водій та пасажирка Volkswagen: чоловіка у тяжкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення, його 32-річну дружину - у травматологію.

Їхали в пологовий будинок: у Рівненській області в ДТП загинула вагітна жінка, ще двох осіб госпіталізовано 01

25-річна пасажирка Honda, яка перебувала на останньому терміні вагітності, від травм загинула на місці. Її чоловіка із різними тілесними ушкодженнями госпіталізували у травматологічне відділення. Подружжя їхало у пологовий будинок.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У межах кримінального провадження поліцейські встановлюватимуть всі обставини смертельної ДТП.

Їхали в пологовий будинок: у Рівненській області в ДТП загинула вагітна жінка, ще двох осіб госпіталізовано 02
Їхали в пологовий будинок: у Рівненській області в ДТП загинула вагітна жінка, ще двох осіб госпіталізовано 03
Їхали в пологовий будинок: у Рівненській області в ДТП загинула вагітна жінка, ще двох осіб госпіталізовано 04
Фото: сайт поліції

Автор: 

ДТП (4467) вагітність (70) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+10
Считайте три человека в Хонде погибли. А нехер было гнать как угорелый, что б на встречку выехать, на машинах в роддом едут планово, иначе - скорая.
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21.10.2020 08:08
+8
Біда що тут ще скажеш.
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21.10.2020 08:07
+8
Боже, яке горе.. що ж тебе заставило так їхати з дружиною та не народженим дитям....
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21.10.2020 08:43
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Ошибка оканчивающаяся смертельным исходом - попытка уйти от лобового столкновения на обочину встречного движения.
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21.10.2020 08:02 Відповісти
Хотите сказать, что раз есть риск лобового столкновения, то нужно уже не сворачивать?! Ничего глупее я не слышал! Может еще и газку прибавить?!
Самое страшное столкновение, это не боковое, не по касательной и не вылет на обочину! Самое страшное - это лобовое столкновение!!! Вылет на обочину пусть даже с кувырканием - меньшее зло (если конечно все умные и пристегнуты).
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21.10.2020 09:36 Відповісти
Вы в такой ситуации были? А я был, обгоняя фуру едущую в лоб машину на встрече, включил правый поворот и максимально прижался к фуре, было очень страшно, большое спасибо встрече, принял максимально к обочине, так и разошлись, больше я так не рискую. Случилось это на первых 10 тыс.км пробега.
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21.10.2020 09:49 Відповісти
Просто, у вас была ситуация, где можно "протиснуться", вы рискнули и вам ПОВЕЗЛО - места хватило! А могло неповезти - вас бы черкануло и развернуло....половина вашей машины оказалась бы под фурой, по второй половине получили бы удар со своей полосы.....с вероятностью 90% в вашей машине погибли бы все и пристегнутые и непристегнутые (вас бы вырезали из той машины).
В таких ситуациях я был и места протиснуться обычно нет. Некоторые водители, видя, что их рискованно обгоняют и идет встречка, могут даже газку прибавить (а некоторые еще и левее взять), чтобы "наказать" вас за то, что вы их обогнали.....И таких персонажей каждый 2й!
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21.10.2020 10:00 Відповісти
А вы не пробовали поставить себя на место другой стороны? Куда ему деваться?
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22.10.2020 04:05 Відповісти
ваш пост - супер(но обгон явно неразумный), а супер - тому, кто на встречке пошел на обочину и не запаниковал.В первый год (или 10 тыс км) многие бьют машины -типа "я уже езжу круто".
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21.10.2020 10:01 Відповісти
опять евробляхери
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21.10.2020 10:06 Відповісти
Подушки не сработали на сером авто-явный евробляхер-корч уже бывший в ДТП. При нормальных авто с подушками и пристегнутыми отделались-бы только телесными повреждениями-салон у обеих авто целый
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22.10.2020 00:10 Відповісти
А когда тебе на встречу выскакивают, то у тебя нет вариантов... Либо в лоб, либо вправо... Главное, чтобы тот кто выскочил, тоже не попер на обочину...
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22.10.2020 04:01 Відповісти
вот тот второй вариант - если влево для него вильнет обгоняющий тебя - то есть такой термин для лобовых "встретились на обочине".Так что если успеть увидеть,что он петлянул в сторону обочины, то лучше остаться на дороге.
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22.10.2020 10:27 Відповісти
Вот тут как раз плохо, что нет общих правил в такой ситуации... Можно "встретится" и на обочине и на дороге...
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22.10.2020 12:13 Відповісти
PS Тут единого рецепта действий нет, иногда рискуя и действуя, даже вопреки статистике дающей больший процент выживания наоборот можно спасти себе жизнь. Так жизнь спасти может и непристегнутый ремень. И делать на этом основании выводы что нужно непристегиваться - глупо! Нужно понимать что больший шанс дает все же пристегнутый ремень. Каждый сам решает как ему действовать и идти в вабанк или нет
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21.10.2020 10:06 Відповісти
Мне просто повезло, без всяких к вам претензий.
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21.10.2020 10:13 Відповісти
Золоте правило : "Не впевнений - не обганяй!!!"
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21.10.2020 13:22 Відповісти
Единственно правильное решение... А несколько раз бывал именно этой "втсречкой"... А у меня и не было других вариантов, кроме как уходить вправо... Слева сразу две машины в два ряда
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22.10.2020 03:57 Відповісти
*А я несколько раз...
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22.10.2020 04:07 Відповісти
Если обгонять придерживаясь правил безопасного обгона, то уходить никуда не надо никогда от слова совсем. Встречный авто внезапно появляется только тогда когда правила безопасного обгона нарушены. Если нет знака, запрещающего обгон, это еще не значит что это можно делать.
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21.10.2020 12:36 Відповісти
Біда що тут ще скажеш.
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21.10.2020 08:07 Відповісти
Закон Дарвина.Не умеешь ездить по правилам то не должен вообще.
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21.10.2020 16:42 Відповісти
Считайте три человека в Хонде погибли. А нехер было гнать как угорелый, что б на встречку выехать, на машинах в роддом едут планово, иначе - скорая.
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21.10.2020 08:08 Відповісти
Реформы Супрун в действии, про скорые можете забыть.
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21.10.2020 12:22 Відповісти
Бабы с детьми гибнут не от реформы, а от того что от дерзких дебилов рожают.
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21.10.2020 12:32 Відповісти
Может у женщины роды начинались, сложно судить с какой целью он это сделал.
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21.10.2020 22:36 Відповісти
А что там судить? Как обычно, орала как бешеная давай быстрей...
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22.10.2020 04:11 Відповісти
Співчутья загиблим, нари винуватцю.
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21.10.2020 08:08 Відповісти
винуватець- муж погибшей.
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21.10.2020 08:18 Відповісти
І йому з цим усе життя жити.
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21.10.2020 08:24 Відповісти
если выживет....
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21.10.2020 09:34 Відповісти
с таким на душе я даже не знаю как жить, вполне возможно что он убъет и себя
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21.10.2020 09:49 Відповісти
не пристегнуте были вот и результат
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21.10.2020 08:39 Відповісти
Цілком ймовірно, що вагітна не могла пристегнутися
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21.10.2020 08:55 Відповісти
Есть ремни для беременных, но муж про такое скорее всего не знал, все что нужно знать об его заботе о жене.
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21.10.2020 12:26 Відповісти
могла
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21.10.2020 23:07 Відповісти
Боже, яке горе.. що ж тебе заставило так їхати з дружиною та не народженим дитям....
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21.10.2020 08:43 Відповісти
А що їх примушує не користувався ременями безпеки?
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21.10.2020 14:49 Відповісти
Царство небесное погибшей, выздоровления пострадавшим. А водителю, убившему свою жену и ребенка, премию Дарвина и реального срока за убийство.
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21.10.2020 10:08 Відповісти
За рулём не муж был, судя по статье.
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21.10.2020 10:14 Відповісти
Как не муж если сказано что супруги ехали в роддом.
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21.10.2020 10:38 Відповісти
Будьте внимательней, пожалуйста.
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21.10.2020 18:32 Відповісти
Цитата из статьи "Ее мужа с различными телесными..."
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21.10.2020 21:33 Відповісти
Я тоже первоначально так понял... Прочитал второй раз, и понял что в Хонде было только ДВОЕ, муж с беременной женой...
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22.10.2020 04:15 Відповісти
Вот вам и амеробиток, в который пожлобились поставить подушки...
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21.10.2020 10:19 Відповісти
Похоже это Хонда Одиссей уже была бита в морду в штвтвх и датчики подушек все срабатывали.
Машину сразу списали как total loss и с аукциона в Украину где прилепили кое-как прежний бампер и всё - не бит не крашен.
Салон у неё целый совершенно
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21.10.2020 13:25 Відповісти
У многих машин подушка безопасности не взрывается если человек не пристёгнут ремнём. Скорее всего они ехали без ремней.
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21.10.2020 22:23 Відповісти
А про ребёнка почему нет инфы? Его же можно было спасти....
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21.10.2020 11:01 Відповісти
Не тот уровень , вертолет не прислали, а кесарево на дороге перочинным ножом никто не будет делать и вообще сейчас все силы медицины брошены на борьбу с ковидом
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21.10.2020 12:08 Відповісти
Ви мали на увазі на "велике будівництво" доріг а по факту великий розпил бабла?
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21.10.2020 15:14 Відповісти
О чем ты? там от ребенка оказавшегося между непристегнутой мамой и торпедой осталась отбивная. Лобовой удар на ее стороне. Даже дверь сложилась. Там без шансов.
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21.10.2020 12:50 Відповісти
беда...
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21.10.2020 12:59 Відповісти
удар по фото не сильный. погибшие и тяжелые там потому что ремни никто не одел.

украина все таки пока не европа. вас там надо по поребриковски просто тупо *******. по другому не доходит. нет ремня - подача в рыло без объяснений.
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21.10.2020 12:16 Відповісти
А сильный удар это когда об столб пополам разрывает?
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21.10.2020 12:51 Відповісти
100% аби не тупили й використовували ремені наслідки не були б такі тяжкі.
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21.10.2020 14:47 Відповісти
Да, инженеры свою работу сделали, салон у обоих авто цел. Но зачем ремни, они неудобные, одежду пачкают, и мы ж не лохи в ДТП попадать
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21.10.2020 15:22 Відповісти
беда...
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21.10.2020 12:58 Відповісти
Нехтування елементарними правилами безпеки призводить до трагічних насладків.
По ушкодженням автівок видно що як би були використані ремені безпеки то насдідки могли бути не такі тяжкі. Але деякі люди не здатні робити висновки, вчитися й думають що з їми не станеться.... нажаль.
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21.10.2020 14:45 Відповісти
Ужасный случай.
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21.10.2020 23:48 Відповісти
 
 