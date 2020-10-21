Поліція затримала п'яного пасажира автобуса Київ-Харків, який поранив ножем двох попутників. ФОТО

Столичні поліцейські затримали харків'янина, який напав із ножем на пасажирів автобуса.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння й агресивно поводився щодо інших громадян. Після зауважень почав бійку і поранив кількох людей ножем. За фактом хуліганських дій розпочато кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артем Баранов, у рейсовому автобусі, який прямував зі столиці до Харкова, нетверезий пасажир почав агресивно поводитися: "Він чіплявся до інших осіб, а чоловік, який сидів поруч із ним, хотів його заспокоїти. На це зловмисник дістав ніж і почав провокувати опонента на бійку. Під час штовханини фігурант завдав 34-річному потерпілому різану рану руки, а коли кинувся навтьоки, то поранив палець на руці ще й жінці. Всім постраждалим лікарі надали першу медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує".





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Наряд поліції охорони затримав хулігана неподалік місця скоєння злочину. Драгер показав 1,8 проміле в нього у крові. Також поліцейські виявили та вилучили ніж зі слідами, схожими на кров, який, імовірно, викинув фігурант.

Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також поліцейські звернулися до Голосіївського районного суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.