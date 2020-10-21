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Поліція затримала п'яного пасажира автобуса Київ-Харків, який поранив ножем двох попутників. ФОТО

Столичні поліцейські затримали харків'янина, який напав із ножем на пасажирів автобуса.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння й агресивно поводився щодо інших громадян. Після зауважень почав бійку і поранив кількох людей ножем. За фактом хуліганських дій розпочато кримінальне провадження", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артем Баранов, у рейсовому автобусі, який прямував зі столиці до Харкова, нетверезий пасажир почав агресивно поводитися: "Він чіплявся до інших осіб, а чоловік, який сидів поруч із ним, хотів його заспокоїти. На це зловмисник дістав ніж і почав провокувати опонента на бійку. Під час штовханини фігурант завдав 34-річному потерпілому різану рану руки, а коли кинувся навтьоки, то поранив палець на руці ще й жінці. Всім постраждалим лікарі надали першу медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує".

Поліція затримала пяного пасажира автобуса Київ-Харків, який поранив ножем двох попутників 01
Поліція затримала пяного пасажира автобуса Київ-Харків, який поранив ножем двох попутників 02

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Наряд поліції охорони затримав хулігана неподалік місця скоєння злочину. Драгер показав 1,8 проміле в нього у крові. Також поліцейські виявили та вилучили ніж зі слідами, схожими на кров, який, імовірно, викинув фігурант.

Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також поліцейські звернулися до Голосіївського районного суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Автор: 

напад (1125) Нацполіція (15163) автобус (344)


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Топ коментарі
+8
Нічого собі "***********"! Потвора з ножем, це замах на життя!
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21.10.2020 11:12
+6
а почему такого вообще в автобус пустили
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21.10.2020 11:17
+4
судя по фото и потому что дело передали в суд Киева, это случилось не доезжая до Борисполя, за это время вряд ли получится так напиться. Так что его уже пускали таким. Жаль не указали перевозчика, который такое допускает...
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21.10.2020 11:44
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Нічого собі "***********"! Потвора з ножем, це замах на життя!
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21.10.2020 11:12 Відповісти
За 4ою частиною ********* там нормально можна загриміти, не менше ніж за спробу вбивства - залежить від судді.
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21.10.2020 11:45 Відповісти
********* дає "судді" можливість за "невеличку подяку"$$$$$ присудити умовно, спроба вбивства такої можливості не надає.
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21.10.2020 14:38 Відповісти
В КК України досить часто "частина" важливіша за саму статтю.
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21.10.2020 11:47 Відповісти
Ублюдок.......з ножем! Недоумку в житті нічим зайнятися (ні сімї, ніякого тормозу.......).!
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21.10.2020 11:13 Відповісти
Відзначав, певно, спіч преЗЕдента у ВР
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21.10.2020 11:13 Відповісти
а почему такого вообще в автобус пустили
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21.10.2020 11:17 Відповісти
Він міг і , будучи , в автобусі хрякнуть оковитої !
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21.10.2020 11:28 Відповісти
Распитие алкоголя в общественных местах запрещено, тем более в рейсовом автобусе. Его должны были сразу высадить
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21.10.2020 11:34 Відповісти
судя по фото и потому что дело передали в суд Киева, это случилось не доезжая до Борисполя, за это время вряд ли получится так напиться. Так что его уже пускали таким. Жаль не указали перевозчика, который такое допускает...
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21.10.2020 11:44 Відповісти
Вибачте,яке в біса ***********????Погроза вбивстом,умисне нанесення тілесних ушкоджень!!!А алкогольне сп"ніння тільки цьому виродку в мінус.***********....насиру їх матері((((
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21.10.2020 11:37 Відповісти
«Если б знал я, с кем еду, с кем водку пью, -
Он бы хрен доехал до Вологды!» © В.Высоцкий.
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21.10.2020 12:12 Відповісти
вот как выглядит кистень...
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21.10.2020 12:51 Відповісти
Кистень выглядит совсем иначе.Поліція затримала п'яного пасажира автобуса Київ-Харків, який поранив ножем двох попутників - Цензор.НЕТ 6455
А это гасило, разновидность кистеня.
Поліція затримала п'яного пасажира автобуса Київ-Харків, який поранив ножем двох попутників - Цензор.НЕТ 5644
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21.10.2020 13:42 Відповісти
Не все так однозначно. Возможно пассажиры автобуса слушали шансон и разговаривали на русском
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21.10.2020 13:36 Відповісти
 
 