За допомогою хабаря в $40 тис. нотаріусу шахраї намагалися перереєструвати право власності на будівлю в центрі Одеси, - Нацполіція. ФОТО

За допомогою підроблених документів та грошової винагороди державному реєстраторові зловмисники намагалися перереєструвати на іншу особу право власності на будівлю в центрі Одеси площею понад дві тисячі квадратних метрів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Одеської області

У повідомленні зазначається: "Після передачі нотаріусу фіктивних документів та 40 тисяч доларів США обидва правопорушники були затримані детективами слідчого управління ГУНП, за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення".

"Наразі з фігурантами проводяться невідкладні слідчі заходи. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 2 ст. 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначив начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Олександр Саламаха.





