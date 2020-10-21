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За допомогою хабаря в $40 тис. нотаріусу шахраї намагалися перереєструвати право власності на будівлю в центрі Одеси, - Нацполіція. ФОТО

За допомогою підроблених документів та грошової винагороди державному реєстраторові зловмисники намагалися перереєструвати на іншу особу право власності на будівлю в центрі Одеси площею понад дві тисячі квадратних метрів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Одеської області

У повідомленні зазначається: "Після передачі нотаріусу фіктивних документів та 40 тисяч доларів США обидва правопорушники були затримані детективами слідчого управління ГУНП, за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення".

"Наразі з фігурантами проводяться невідкладні слідчі заходи. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 2 ст. 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначив начальник слідчого управління ГУНП в Одеській області Олександр Саламаха.

За допомогою хабаря в $40 тис. нотаріусу шахраї намагалися перереєструвати право власності на будівлю в центрі Одеси, - Нацполіція 01
За допомогою хабаря в $40 тис. нотаріусу шахраї намагалися перереєструвати право власності на будівлю в центрі Одеси, - Нацполіція 02
За допомогою хабаря в $40 тис. нотаріусу шахраї намагалися перереєструвати право власності на будівлю в центрі Одеси, - Нацполіція 03

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шахрайство (1079) Одеса (5451) Нацполіція (15163)


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На задние в центре Одессы?
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21.10.2020 11:09 Відповісти
Це очепатка чи Фройд?)))
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21.10.2020 11:10 Відповісти
Этот новость уже был. Прямо вчера. У Цензора склероз?
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21.10.2020 11:14 Відповісти
Право на заднее через взятку)
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21.10.2020 11:15 Відповісти
Анал табу !
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21.10.2020 11:19 Відповісти
За 40 тис. $ табу знімається
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21.10.2020 11:21 Відповісти
не,ну тут табу не на анал,а на право собственности на него .на монополизм,так сказать
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21.10.2020 11:25 Відповісти
 
 