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Хулігани в Києві напали на агітаційний намет і застосували газ при затриманні. ФОТО

Хулігани в Києві напали на агітаційний намет і застосували газ при затриманні Зловмисники в Києві на вулиці Спаській порізали ножем агітаційний намет однієї із політичних партій і намагалися втекти. Під час затримання правопорушники застосували газові балончики. За скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вчора близько 20:00 у Подільське управління поліції надійшло повідомлення про пошкодження агітаційного намету однієї з політичних партій невстановленими особами. Працівники карного розшуку, які відпрацьовували територію і перебували неподалік від місця скоєння злочину, почали переслідувати порушників, які розпорошили газ. Незважаючи на те, що поліцейські зазнали хімічних опіків очей, вони затримали одного фігуранта на місці, а його спільника - згодом за адресою проживання.

Хулігани в Києві напали на агітаційний намет і застосували газ при затриманні 01
Хулігани в Києві напали на агітаційний намет і застосували газ при затриманні 02

21-річного уродженця Миколаєва та 20-річного киянина затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі оголосили чоловікам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство, пов'язане з опором представникові влади) Кримінального кодексу України. Суд вже обрав їм запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція Павлограда затримала двох п'яних чоловіків, які пошкодили палатку однієї з партій і підпалили агітаційні газети. ФОТО

Автор: 

Київ (19457) місцеві вибори (1366) хуліганство (233)


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Топ коментарі
+39
Интересная эволюция: внезапно партия Шария стала "одной из политических сил", а патриоты - "хулиганами".
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21.10.2020 12:36
+15
Агитпалатку какой партии порезали? Это важно, дабы знать как реагировать.
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21.10.2020 12:36
+13
Петушариев порезали? Понять,простить,отпустить,наградить. И как можно скорее.
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21.10.2020 12:38
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Интересная эволюция: внезапно партия Шария стала "одной из политических сил", а патриоты - "хулиганами".
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21.10.2020 12:36 Відповісти
Навіть краще і не скажеш. Там СН на фронт відправилися з представниками Шарія. Вони більше не приховуються, що Шарій є гілкою СН і виконує функцію збурювача суспільства
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21.10.2020 13:20 Відповісти
Агитпалатку какой партии порезали? Это важно, дабы знать как реагировать.
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21.10.2020 12:36 Відповісти
Неважно . Выбирать некого .
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21.10.2020 12:38 Відповісти
Какая разница ...
P.S. а шарики это не партия
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21.10.2020 12:54 Відповісти
А для мене завжди є вибір і він незмінний - Україна, патріотичні сили. Хоча ті, хто люто ненавидить Україну, вголос нав'язують думку, що голосувати нема за кого, а самі тишком нишком голосують за партії п'ятої колони типу слуг фуйла, шарія, медведчука і інших рабіновичів.
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21.10.2020 16:53 Відповісти
Неважно какая силы палатка важно какая политсила у власти такое расплодила.
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21.10.2020 12:38 Відповісти
Рыгов расплодили вы.
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21.10.2020 13:02 Відповісти
Хулиганы в Киеве напали на агитационную палатку и применили газ при задержании - Цензор.НЕТ 3044
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21.10.2020 12:40 Відповісти
Нехорошей партии, но за это служащий Муниципальной варты и школьник, находящийся под следствием за еще 2 нападения, трагически попали в СИЗО на 2 месяца за ничто - всего 2 раза избили мужика, раздававшего газеты и ментов газом полили
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21.10.2020 13:00 Відповісти
Петушариев порезали? Понять,простить,отпустить,наградить. И как можно скорее.
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21.10.2020 12:38 Відповісти
Согласен, при условии что, от чувства безнаказанности после петушаров следующий будешь ты
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21.10.2020 12:43 Відповісти
Да мне начхать,что ты там мелешь.
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21.10.2020 12:53 Відповісти
Ты ради одного говна готов обелить любое другое говно, у рагулей других способов сделать что то в рамках закона и здравого смысла не бывает, ввиду отсутствия интелекта
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21.10.2020 16:04 Відповісти
Где такие как ты и где здравый смысл,поц? Вас-ватных ублюдков надо развешивать на деревьях как гирлянды. Беспредельщик о рамках закона вещает. Тьфу,падаль.
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21.10.2020 16:21 Відповісти
а если не отпустят - то ты согласен?
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21.10.2020 13:51 Відповісти
Не понятно, почему эти смелые борцы всегда убегают?
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21.10.2020 12:39 Відповісти
Робин Гуд тоже на месте ограбления не оставался
А они исправляют то что власть не хочет исправлять
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21.10.2020 12:56 Відповісти
Про робин гудов - хорошо...., смешно.
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21.10.2020 13:17 Відповісти
было бы еще смешнее если бы Робин попал тебе полутораметровой стрелой в глаз с расстояния в полкилометра (он такое практиковал)
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21.10.2020 13:52 Відповісти
А чё им ждать? Цветы и конфеты от благодарных граждан?
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21.10.2020 13:13 Відповісти
эффект от действа примерно такой же

https://twitter.com/nepozormene

https://twitter.com/nepozormene Не позор мене

Мухтара на прив'язі тримаю, бо скажений людей кусає

Хулиганы в Киеве напали на агитационную палатку и применили газ при задержании - Цензор.НЕТ 9901
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21.10.2020 12:41 Відповісти
Странная грызня за честную зарплату депутата . Коррупции нет ? Нет ? Не может быть !
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21.10.2020 12:43 Відповісти
Будете сміятись... Але зарплату отримують тільки депутати Верховної ради... Всі решту депутати на громадських)) засадах...
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21.10.2020 12:51 Відповісти
Тратять мілльйони гривень щоб людям хорошо жилося,ага)))
Я ще не пам'ятаю такої великої кількості реклами, як цього року, cpaна Слуга урода через кожен метр взагалі.
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21.10.2020 13:03 Відповісти
А політичну силу знов не встановили? Якщо опзж то коли спіймаєте бешкетників видайте нагороду.
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21.10.2020 12:45 Відповісти
Кажуть шо шаріястів... те саме!
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21.10.2020 13:02 Відповісти
Ті ж яйця тільки в профіль.
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21.10.2020 13:04 Відповісти
Не знаю, у кого какие ощущения, но я кожей чувствую, что предстоящие выборы покажут нам такие фальсификации, что "Шалости проФФессора" покажутся нам никчемной и не стоящей внимания забавой.
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21.10.2020 12:47 Відповісти
Хулиганы в Киеве напали на агитационную палатку и применили газ при задержании - Цензор.НЕТ 9148
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21.10.2020 12:50 Відповісти
"...у Подільське управління поліції надійшло повідомлення про пошкодження агітаційного намету однієї з політичних партій невстановленими особами".

А можна детальніше? Що то за така "одна з політичних сил"? Бо може так трапитись, що йдеться про адептів ведмедчука (чи пєтушарія, чи ще якоїсь холєри). Тоді невдобно вийде - Тощому Тоші доведеться вибачатися перед "невстановленими особами".
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21.10.2020 12:56 Відповісти
нахрін така новина, коли не пишуть на яку саме партію напали "********" )))). Це шо, державна таємниця?? )))
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21.10.2020 13:10 Відповісти
Какие нехорошие фулюганы. Осталось переловить тунеядцев, спекулянтов и расхитителей капиталистической собственности.
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21.10.2020 13:19 Відповісти
Только из комментов, размещенных здесь, можна предполагать чью палатку порезали, если действительно путинского агента, тогда менты дебилы, а задержанных тогда жаль, тем более они должны были понимать, что за палатку и распыленный газ путинская судебная система Украины покарает их со всей строгостью "закона".
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21.10.2020 13:23 Відповісти
Так петушарий - педофил! Если правоохранительные органы не работают, то вступает в дело - народный самосуд!
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21.10.2020 13:54 Відповісти
А почему ты выгораживаешь педофила? Ты что тоже педофил!
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21.10.2020 14:03 Відповісти
У врагов Украины не может быть здесь никакого имущества, тем более охраняемого на деньги налогоплательщиков
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21.10.2020 13:55 Відповісти
Шариевиц, я в любом случае способен отдохнуть, и без твоих советов. Шарий не первый, кого ваша путлеровская банда раскручивала. Степень активности упоминания зависела от количества вложенных Ордой денег в своих проститутов. А ваше чмо "спалилось" еще когда показывало в ине-те подбитый украинцами ордынский танк, которые Орда тогда ввела на Донбасс, и уверяло что это подбитый танк украинской "хунты", тщатильнее надо работать агентуре, хоть я понимаю после того как очередная проститутка окажется неэффективной, будут еще другие. Мордор пока еще гребет валюту от Меркель и Макрона, надо же ее куда-то вкладывать, и будут еще такие же комментарии, под таким же поводам, от таких "законников", как ты. Но я не знаю чью палатку порезали, если той политической силы, которая защищает суверенитет Украины и безопасность украинского народа, тогда менты действовали бы правильно.
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21.10.2020 14:00 Відповісти
Така хуцпистське сьогодення - захищати Україну, це незаконно. Законно - її знищувати.
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21.10.2020 17:08 Відповісти
Вообще-то, по справедливости, все палатки, штабы и другие центры влияния вражеских структур (жопы, петушария, московского патриархата, медведчуковских телеканалов и прочее) в стране должны быть вполне законно атакованы УКРАИНСКИМИ службами безопасности, полиции и другими ГОСУДАРСТВЕННЫМИ органами (вплоть до ВСУ) т.к. все эти организации принимали присягу на верность Украине...
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21.10.2020 13:50 Відповісти
Если чуваки порезали палатку партии педофила петушария или опеЗЕже то все правильно сделали! Колаборантам - не место на наших улицах!
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21.10.2020 13:52 Відповісти
 
 