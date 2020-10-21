Хулігани в Києві напали на агітаційний намет і застосували газ при затриманні. ФОТО
Хулігани в Києві напали на агітаційний намет і застосували газ при затриманні Зловмисники в Києві на вулиці Спаській порізали ножем агітаційний намет однієї із політичних партій і намагалися втекти. Під час затримання правопорушники застосували газові балончики. За скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Так, вчора близько 20:00 у Подільське управління поліції надійшло повідомлення про пошкодження агітаційного намету однієї з політичних партій невстановленими особами. Працівники карного розшуку, які відпрацьовували територію і перебували неподалік від місця скоєння злочину, почали переслідувати порушників, які розпорошили газ. Незважаючи на те, що поліцейські зазнали хімічних опіків очей, вони затримали одного фігуранта на місці, а його спільника - згодом за адресою проживання.
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P.S. а шарики это не партия
А они исправляют то что власть не хочет исправлять
https://twitter.com/nepozormene
https://twitter.com/nepozormene Не позор мене
Мухтара на прив'язі тримаю, бо скажений людей кусає
Я ще не пам'ятаю такої великої кількості реклами, як цього року, cpaна Слуга урода через кожен метр взагалі.
А можна детальніше? Що то за така "одна з політичних сил"? Бо може так трапитись, що йдеться про адептів ведмедчука (чи пєтушарія, чи ще якоїсь холєри). Тоді невдобно вийде - Тощому Тоші доведеться вибачатися перед "невстановленими особами".