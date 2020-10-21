Хулігани в Києві напали на агітаційний намет і застосували газ при затриманні. ФОТО

Хулігани в Києві напали на агітаційний намет і застосували газ при затриманні Зловмисники в Києві на вулиці Спаській порізали ножем агітаційний намет однієї із політичних партій і намагалися втекти. Під час затримання правопорушники застосували газові балончики. За скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вчора близько 20:00 у Подільське управління поліції надійшло повідомлення про пошкодження агітаційного намету однієї з політичних партій невстановленими особами. Працівники карного розшуку, які відпрацьовували територію і перебували неподалік від місця скоєння злочину, почали переслідувати порушників, які розпорошили газ. Незважаючи на те, що поліцейські зазнали хімічних опіків очей, вони затримали одного фігуранта на місці, а його спільника - згодом за адресою проживання.





21-річного уродженця Миколаєва та 20-річного киянина затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі оголосили чоловікам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство, пов'язане з опором представникові влади) Кримінального кодексу України. Суд вже обрав їм запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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