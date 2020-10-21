З 21 жовтня по 1 листопада МВС переходить на посилений варіант несення служби, - Яровий. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З 21 жовтня по 1 листопада Міністерство внутрішніх справ України працюватиме в посиленому режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив перший заступник глави МВС Сергій Яровий.

"З 21 жовтня по 1 листопада МВС переводиться на посилений варіант несення служби. В повному обсязі розгортається система управління: центральних та регіональних управлінь Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та ДПСУ. Необхідно налагодити обмін інформацією на рівні головних управлінь Нацполіції, центрального офісу Нацполіцї. Особлива увага на переміщення всіх груп", - заявив Яровий.

Перший заступник міністра додав, що до 23 жовтня авіація МВС повинна бути передислокована до місць базування та переведена в режим чергування. Також, за його словами, під охорону вже взяли 1 340 територіальних виборчих комісій із залученням 2 729 поліцейських.

"Вже завтра, 22 жовтня, беремо під охорону дільничі виборчі комісії. Крім того, поліція продовжує роботу по документуванню правопорушень на всіх етапах виборчого процесу", - сказав він.

У свою чергу глава Нацполіції Ігор Клименко підкреслив, що правоохоронці взяли під охорону 35 об'єктів, які здійснюють виборчу документацію.

"Поліція не надає оцінку будь-яким політичним подіям, лише попереджає можливі провокації. Крім того, надходить інформація, що можливі спроби зриву опитування, яке буде проводити одночасно з виборами. Тому, ми маємо врахувати всі загрози та не допустити насильства до громадян, які будуть проводити і брати участь в опитуванні", - сказав Ігор Клименко.

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Крім того, в Нацполіції звернули увагу на те, що поліцейські будуть контролювати масковий режим на дільницях.

У свою чергу, голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що ДСНС виконали всі заходи, визначені МВС і готові до забезпечення безпеки під час проведення місцевих виборів.

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"Фахівці служби вже провели перевірку на місцях голосування. За результатами перевірок виявлено 215 тисяч порушень, з яких 120 тисяч - усунуто. Притягнуто до адміністративної відповідальності близько 120 тисяч осіб, подали адміністративні позови до судів про повне або часткове закриття понад тисячу об’єктів", - сказав він.

Микола Чечоткін підкреслив, що в день виборів будуть посилено нести службу понад 42 000 рятувальників і більш як 3000 спеціальної техніки і 12 повітряних суден.

Фото: сайт МВС

Як відомо, 25 жовтня в Україні заплановані місцеві вибори.