Шевченківський суд продовжив розгляд по суті справи Шеремета без допуску журналістів. ФОТОрепортаж

У середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

На засідання впустили лише операторів і фотографів, без кореспондентів, посилаючись на карантин і новий рекорд захворювань на COVID-19 в Україні.

На засіданні очікують розгляд зміни запобіжного заходу обвинуваченому Андрію Антоненку, який перебуває під вартою.

Також планується завершення вступного слова сторін захисту, розповів кореспонденту Радіо Свобода захисник Віталій Коломієць.

Під судом традиційно зібралися активісти, які вимагають визнати невинуватість Антоненка і випустити його на свободу.

















Фото - Олег Богачук

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.