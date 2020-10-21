П'яний водій влаштував лобову ДТП під Харковом: загинули батько і дочка. ФОТОрепортаж
Поліція почала кримінальне провадження за фактом зіткнення автомобілів ЗАЗ і Toyota в районі розвилки автодоріг Київ-Харків-Довжанський та Харків-Білгород, унаслідок якого загинули 2 людини.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Попередньо встановлено, що іномарка рухалася з боку міста Дергачі в напрямку вулиці Салтівське шосе. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. Унаслідок ДТП загинули 41-річний водій і його 15-річна дочка.
"Слідчим відкрито кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
Водій і пасажир автомобіля Toyota в результаті аварії не постраждали. За попередніми даними, обидва молодики (19 років і 21 рік) перебували в стані алкогольного сп'яніння. Нині вони проходять медичний огляд.
У відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що за кермом позашляховика перебував 19-річний харків'янин, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Германии давече ТРЕЗВЫЕ гонщики убили в покатушках человека - по ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет тюрьмы - это цивилизованная Европа ....
"Берлинских стритрейсеров приговорили к пожизненному сроку
Стритрейсеры устроили гонки в Берлине и рядом с универмагом KaDeWe протаранили джип - погиб человек. Суд приговорил их к пожизненному заключению."
А у нас бандитов грузинских в центре ловят за разбой , и оказывается их судьи много раз уже отпускали за такие же преступления...
Европе такая страна с дикими законами нафиг не нужна ....
Стали известны личности водителя и пассажирки Lanos, которые погибли в ДТП утром 21 октября в Харькове, когда в авто влетел внедорожник Toyota, за рулем автомобиля Lanos был 41-летний подполковник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и его 15-летняя дочь.
В Toyotе были два нетрезвые уродца. Один из них - сын бывшего полицейского начальника, который сразу же приехал на место и начал отмазывать сына.