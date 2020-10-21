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Новини Фото П'яні за кермом
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П'яний водій влаштував лобову ДТП під Харковом: загинули батько і дочка. ФОТОрепортаж

Поліція почала кримінальне провадження за фактом зіткнення автомобілів ЗАЗ і Toyota в районі розвилки автодоріг Київ-Харків-Довжанський та Харків-Білгород, унаслідок якого загинули 2 людини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що іномарка рухалася з боку міста Дергачі в напрямку вулиці Салтівське шосе. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. Унаслідок ДТП загинули 41-річний водій і його 15-річна дочка.

"Слідчим відкрито кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Пяний водій влаштував лобову ДТП під Харковом: загинули батько і дочка 01
Пяний водій влаштував лобову ДТП під Харковом: загинули батько і дочка 02
Пяний водій влаштував лобову ДТП під Харковом: загинули батько і дочка 03
Пяний водій влаштував лобову ДТП під Харковом: загинули батько і дочка 04

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Водій і пасажир автомобіля Toyota в результаті аварії не постраждали. За попередніми даними, обидва молодики (19 років і 21 рік) перебували в стані алкогольного сп'яніння. Нині вони проходять медичний огляд.

У відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що за кермом позашляховика перебував 19-річний харків'янин, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП України.

Автор: 

ДТП (4467) смерть (6746) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+26
Какой-то прокурор купит себе новый лексус когда отмажет этого ублюдка
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21.10.2020 13:52
+15
и не снимать с годик
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21.10.2020 13:57
+10
пока не начнут таких мажорных уродов жечь на месте вместе с машинами.... них.. не поменяется
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21.10.2020 14:10
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Какой-то прокурор купит себе новый лексус когда отмажет этого ублюдка
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21.10.2020 13:52 Відповісти
лже мантиец купит- у него больше возможности...- но наживутся многие- факт...
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21.10.2020 15:11 Відповісти
и не снимать с годик
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21.10.2020 13:57 Відповісти
Папулька отмазки? Интересно.
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21.10.2020 13:59 Відповісти
Будущий хозяин жызни только начал свой путь к успеху...
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21.10.2020 14:08 Відповісти
пока не начнут таких мажорных уродов жечь на месте вместе с машинами.... них.. не поменяется
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21.10.2020 14:10 Відповісти
Не почнуть. Нікому.
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21.10.2020 14:14 Відповісти
тогда ситуация не изменится
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21.10.2020 14:16 Відповісти
Самое интересное что наш наркоман клоун покрывает этих преступников
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21.10.2020 14:12 Відповісти
Жах.... і знову п,янь та срань..
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21.10.2020 14:15 Відповісти
у всіх містах і селах бандюки на машинах з 4-ма однаковими цифрами на номерах і з дванадцятьма подушками безпеки щоденно вбивають людей. І жити, як кажуть можновладці все краще і краще.
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21.10.2020 14:26 Відповісти
Сколько ещё это будет происходить, всем по барабану.
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21.10.2020 14:50 Відповісти
В старину действовал принцип талиона. Талио́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. tālĭo, от talis - такой же) - категория юриспруденции и морали, также известная как равное (симметричное) возмездие. Принцип назначения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 уголовного наказания за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступление , согласно которому мера наказания должна точно, буквально соответствовать вреду, причинённому вследствие совершения преступления («око за око, зуб за зуб»). Молодой человек просто о нем не знает.
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21.10.2020 15:02 Відповісти
..а хоть бы и знал- кому этот принцип применять..??- он его убил....................(((
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22.10.2020 00:28 Відповісти
Вс'я п'янь їздить на дорогих авто.. знають що можуть відкупитися. Ще двоє загиблих на совісті дурного бидла.
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21.10.2020 15:11 Відповісти
Це тепер і на совісті президента ,який відмінив закон про кримінальну відповідальність за водіня автомобілем в нетверезому стані,цей закон вступав в силу з 1-го липня 2020 року і проіснував два дні ,пожалів мажорів та всяку п'яну мерзоту,а тепер із за них стільки смертельних аварій.
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21.10.2020 15:36 Відповісти
Очередные мажорные ублюдки.
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21.10.2020 16:06 Відповісти
а зеленое чмо не подписало закон об уголовке за синьку за рулем....
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21.10.2020 17:58 Відповісти
в этом случае и так уголовная ответственность.а учитывая возраст водителя и на какой машине он ехал то тут любые законы не подействуют.
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21.10.2020 18:21 Відповісти
А соевый за ПЯТЬ лет почему не принял такой закон ?
В Германии давече ТРЕЗВЫЕ гонщики убили в покатушках человека - по ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ лет тюрьмы - это цивилизованная Европа ....
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21.10.2020 18:25 Відповісти
а вам все третий год порох мнится, ну так вы его поменяли, чего же "хорошее" зеленое чмо не подписало закон? что мозги набекрень? зелепузики пердаки порвали и тут им порох виноват-не смеши клована придурок!
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23.10.2020 08:47 Відповісти
Прошу прощения - их приговорили к ПОЖИЗНЕННОМУ

"Берлинских стритрейсеров приговорили к пожизненному сроку
Стритрейсеры устроили гонки в Берлине и рядом с универмагом KaDeWe протаранили джип - погиб человек. Суд приговорил их к пожизненному заключению."
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21.10.2020 18:28 Відповісти
Но это же Европа - в Той же Греции привез нелегала - по 12 лет тюрьмы сразу за каждого без разговоров , в Вене (столица Австрии) после карантина разрешенная скорость для авто = 20 км/ч , и попробуй превысь , в Англии не то что убийство - простое покушение автоматически ПОЖИЗНЕННОЕ .
А у нас бандитов грузинских в центре ловят за разбой , и оказывается их судьи много раз уже отпускали за такие же преступления...
Европе такая страна с дикими законами нафиг не нужна ....
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21.10.2020 18:35 Відповісти
П'яний водій влаштував лобову ДТП під Харковом: загинули батько і дочка - Цензор.НЕТ 4185П'яний водій влаштував лобову ДТП під Харковом: загинули батько і дочка - Цензор.НЕТ 4702

Стали известны личности водителя и пассажирки Lanos, которые погибли в ДТП утром 21 октября в Харькове, когда в авто влетел внедорожник Toyota, за рулем автомобиля Lanos был 41-летний подполковник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и его 15-летняя дочь.
В Toyotе были два нетрезвые уродца. Один из них - сын бывшего полицейского начальника, который сразу же приехал на место и начал отмазывать сына.
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21.10.2020 19:13 Відповісти
единственный подполковник честный на ланосе ездил и того укурок убил...
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23.10.2020 08:49 Відповісти
я тоже так подумал (честно!)
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23.10.2020 09:29 Відповісти
"4-10 лет буцигарни и лишение права управлять авто на 3 года"- за убийство 2 людей.Закон дурацкий. Надо судить как за умышленное убийство одного или нескольких человек и пожизненно лишать прав вождения.
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21.10.2020 20:15 Відповісти
"4-10 лет буцигарни и лишение права управлять авто на 3 года"- за убийство 2 людей.Закон дурацкий. Надо судить как за умышленное убийство одного или нескольких человек и пожизненно лишать прав вождения.
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21.10.2020 20:19 Відповісти
 
 