П'яний водій влаштував лобову ДТП під Харковом: загинули батько і дочка. ФОТОрепортаж

Поліція почала кримінальне провадження за фактом зіткнення автомобілів ЗАЗ і Toyota в районі розвилки автодоріг Київ-Харків-Довжанський та Харків-Білгород, унаслідок якого загинули 2 людини.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо встановлено, що іномарка рухалася з боку міста Дергачі в напрямку вулиці Салтівське шосе. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем ЗАЗ. Унаслідок ДТП загинули 41-річний водій і його 15-річна дочка.

"Слідчим відкрито кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.









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Водій і пасажир автомобіля Toyota в результаті аварії не постраждали. За попередніми даними, обидва молодики (19 років і 21 рік) перебували в стані алкогольного сп'яніння. Нині вони проходять медичний огляд.

У відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що за кермом позашляховика перебував 19-річний харків'янин, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП України.