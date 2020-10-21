"Стус прийде за тобою", - активісти пікетують концерт-хол у Миколаєві, де проводить зустріч із виборцями Медведчук. ФОТО

У Миколаєві активісти пікетують концерт-хол "Юність", де має проводити зустріч із виборцями лідер партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Вони тримають в руках плакати "Стус прийде за тобою", "ОПЗЖ = смерть", "Миколаїв = Україна".

Біля входу зібралися і депутати облради від "ОПЗЖ", серед яких помічені й ті, хто годину тому відмовився брати участь у сесії облради, начебто "через піар голови облради". Зокрема, це Максим Нєвєнчаний, Тетяна Демченко та деякі інші. Між ними та представниками Нацкорпусу і "Свободи" час від часу виникають словесні суперечки.

На місці чергують посилені наряди поліції, які намагається не допустити силових протистоянь. Наразі все обходиться без сутичок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі. ФОТО

Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".







