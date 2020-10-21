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"Стус прийде за тобою", - активісти пікетують концерт-хол у Миколаєві, де проводить зустріч із виборцями Медведчук. ФОТО

У Миколаєві активісти пікетують концерт-хол "Юність", де має проводити зустріч із виборцями лідер партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Вони тримають в руках плакати "Стус прийде за тобою", "ОПЗЖ = смерть", "Миколаїв = Україна".

Біля входу зібралися і депутати облради від "ОПЗЖ", серед яких помічені й ті, хто годину тому відмовився брати участь у сесії облради, начебто "через піар голови облради". Зокрема, це Максим Нєвєнчаний, Тетяна Демченко та деякі інші. Між ними та представниками Нацкорпусу і "Свободи" час від часу виникають словесні суперечки.

На місці чергують посилені наряди поліції, які намагається не допустити силових протистоянь. Наразі все обходиться без сутичок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Банери на підтримку книги "Справа Василя Стуса" вивісили на центральному мосту в Дніпрі. ФОТО

Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

Стус прийде за тобою, - активісти пікетують концерт-хол у Миколаєві, де проводить зустріч із виборцями Медведчук 01
Стус прийде за тобою, - активісти пікетують концерт-хол у Миколаєві, де проводить зустріч із виборцями Медведчук 02
Стус прийде за тобою, - активісти пікетують концерт-хол у Миколаєві, де проводить зустріч із виборцями Медведчук 03
Стус прийде за тобою, - активісти пікетують концерт-хол у Миколаєві, де проводить зустріч із виборцями Медведчук 04

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Миколаїв (1803) Стус Василь (73) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+19
Стуса уж нет сколько десятилетий, а его до сей поры боятся в московии, и продолжают судить ....
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21.10.2020 14:14
+18
Как там Медведчук, чтит память своего папочки гитлеровского полицая? Надо ему об этом напомнить и спросить? И всем украинцам напомнить, как этот прислужник нацистов отправлял украинцев на рабский труд в Рейх.
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21.10.2020 14:13
+16
в шайтанате Сушка упала под хабаровском надо выпить грамм 100 коньяка
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21.10.2020 14:15
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А хвороба про Covid-19 у Медведчука, то фейк?
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21.10.2020 14:10 Відповісти
Кому быть повешенным, тому расстрела можно не боятся.
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21.10.2020 14:12 Відповісти
Его не повесят, его в фекальном отстойнике утопят.
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21.10.2020 14:14 Відповісти
Не надо пачкать говно разными медведчуками. Говно отторгнет такое, как медведчук.
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21.10.2020 14:19 Відповісти
но для начала нужно зеленкой его рожу от прыщей намазать
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21.10.2020 14:51 Відповісти
Він особисто від кума прийняв спутника.
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21.10.2020 14:40 Відповісти
Та в курсі, і що той супутник виявився препаратом для худоби від ящуру.
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21.10.2020 14:42 Відповісти
кацап вонючий может кто башку разобьет
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21.10.2020 14:12 Відповісти
У нас та в Одесі можуть. Мало відчайдушних хлопів, але є і коли попадуть їм в поле зору колаборанти - начувайтесь падли.
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21.10.2020 14:39 Відповісти
помню шуфричу тут нос набили.. хотя где его не били
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21.10.2020 15:03 Відповісти
Ну, у нал алежке шторублей (Олег Царьов) наваляли за будь здоров.
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21.10.2020 18:54 Відповісти
Все,кто встречается с мертвечуком-"законтаченные".
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21.10.2020 14:12 Відповісти
Как там Медведчук, чтит память своего папочки гитлеровского полицая? Надо ему об этом напомнить и спросить? И всем украинцам напомнить, как этот прислужник нацистов отправлял украинцев на рабский труд в Рейх.
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21.10.2020 14:13 Відповісти
То добре... є ще патріоти в Украіні.. (!) ...не всіх пересадили
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21.10.2020 14:14 Відповісти
Стуса уж нет сколько десятилетий, а его до сей поры боятся в московии, и продолжают судить ....
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21.10.2020 14:14 Відповісти
в шайтанате Сушка упала под хабаровском надо выпить грамм 100 коньяка
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21.10.2020 14:15 Відповісти
О-ооо... Да? Хорошо же! Водила тоже перестал быть?
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21.10.2020 14:28 Відповісти
нет, водилы живые
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21.10.2020 14:37 Відповісти
Это печально.
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21.10.2020 14:41 Відповісти
Дай Бо не остання))
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21.10.2020 14:46 Відповісти
Хочу поздравить жителей Николаева.
Уникальный случай и проишествие в истории города Николаев! Подонок проводит встречу с дебилами.
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21.10.2020 14:17 Відповісти
Судя по фоткам молодежь рубит бабло, при том не факт от они вообще из Николаева.
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21.10.2020 14:18 Відповісти
рузьге, чого приперся?
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21.10.2020 14:22 Відповісти
Падла по работе здесь.
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21.10.2020 14:29 Відповісти
боюсь спросить, а что если тебе показать пустую бутылку, то какие сексуальные фантазии воспрянут в твоем недоразвитом калцапском мозгу ?
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21.10.2020 14:35 Відповісти
Да я уже писал ,вы как белорусы с цветами ,на Медведчука это не действует ,только керосин помогает от Медведчуков 😡😡😡 Отпаивать надо
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21.10.2020 14:19 Відповісти
Приезжай )) тут не початый край работы
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21.10.2020 15:21 Відповісти
Вот, вам - кравчуччина и кучмизм в действии.
КПСС не была запрещена, агенты КГБ не были люстрированы.
В странах Балтии Медведчук должен быть получить 10 лет за пособничество репрессиям КПСС и КГБ.
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21.10.2020 14:20 Відповісти
"Стус прийде за тобою", - активісти пікетують концерт-хол у Миколаєві, де проводить зустріч із виборцями Медведчук - Цензор.НЕТ 4925
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21.10.2020 15:52 Відповісти
для ведмедчука потрібно ввести окрему статтю: антиукраїнська агітація. ото була б карма
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21.10.2020 14:21 Відповісти
Мертвечуки "рулят" в Україні!!!
Падли обсілися охороною до них так просто і не доберешся!!
Свободі і НК респект!, ото хоч вони покажуть на парашних пальцем!!!
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21.10.2020 14:43 Відповісти
Ех, треба було дочекатися, щоб він приїхав і всі розсілися
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21.10.2020 14:47 Відповісти
А де ж поділися нац. дружини всякі там.. Коломойський мабуть зарплату затримує.
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21.10.2020 14:52 Відповісти
В никалаеве рулит опа. Весь горсовет обсели, с криминалом бизнесы у них.
На выборах не за кого голосовать (((
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21.10.2020 14:57 Відповісти
https://www.depo.ua/ukr/politics/u-mikolaevi-napali-na-pensionera-iz-plakatom-proti-medvedchuka-v-rukakh-202010211232625 У Миколаєві напали на пенсіонера із плакатом проти Медведчука в руках
У Миколаєві стався інцидент біля концертного залу "Юність" - жінка напала на літнього чоловіка, який стояв з плакатом.

Пенсіонер влаштував монопікет із плакатом, на якому згадувалося ім'я Віктора Медведука. Невідома підійшла до нього і спробувала вирвати у нього плакат, обзиваючи його "комуністом". Коли це помітили інші активісти і стали привертати увагу поліції - жінка втекла.
До активіста підійшла поліція, однак правоохоронців активісти звинуватили в тому, що вони захищають тільки депутатів, а не простих людей і пенсіонерів.
Сам пенсіонер зізнався, що в нього після нападу сталася психологічна травма.
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21.10.2020 15:21 Відповісти
У Миколаєві через протести скасували зустріч нардепів «Опозиційної платформи - За життя» Віктора Медведчука та Вадима Рабиновича з виборцями. Про це https://mycity.mk.ua/news/521846 повідомляє місцеве видання «Моє місто».
Зустріч Медведчука була запланована на 13:00 20 жовтня у концерт-холі «Юність». На ній Медведчук планував представити кандидата у мери Миколаєва від «ОПзЖ» Владислава Чайку.
Представники «Нацкорпусу» заблокували вхід до холу та не впускали нікого всередину. Вони тримали в руках плакати з написами «Стус прийде за тобою», «Чемодан - вокзал - Росія» та «ОПзЖ = смерть». Під будівлею чергували близько 50 представників поліції та Нацгвардії.Перед початком заходу там почали збиратися представники ОПзЖ, між ними та «Нацкорпусом» виникали суперечки, але сутичок не було.
У підсумку зустріч скасували. За https://mycity.mk.ua/news/521946 даними видання, Медведчук та Рабинович з Миколаєва поїхали в Одесу.
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21.10.2020 17:00 Відповісти
Вот и выплыла правда о этом медведчуке который вещает что то о благе для Украины,а на самом деле это враг нашей страны вместе со своим опзж.
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21.10.2020 17:46 Відповісти
Вот и выплыла правда о этом медведчуке который вещает что то о благе для Украины,а на самом деле это враг нашей страны вместе со своим опзж.
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21.10.2020 17:48 Відповісти
 
 