"Стус прийде за тобою", - активісти пікетують концерт-хол у Миколаєві, де проводить зустріч із виборцями Медведчук. ФОТО
У Миколаєві активісти пікетують концерт-хол "Юність", де має проводити зустріч із виборцями лідер партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Вони тримають в руках плакати "Стус прийде за тобою", "ОПЗЖ = смерть", "Миколаїв = Україна".
Біля входу зібралися і депутати облради від "ОПЗЖ", серед яких помічені й ті, хто годину тому відмовився брати участь у сесії облради, начебто "через піар голови облради". Зокрема, це Максим Нєвєнчаний, Тетяна Демченко та деякі інші. Між ними та представниками Нацкорпусу і "Свободи" час від часу виникають словесні суперечки.
На місці чергують посилені наряди поліції, які намагається не допустити силових протистоянь. Наразі все обходиться без сутичок.
Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.
19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.
Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".
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Уникальный случай и проишествие в истории города Николаев! Подонок проводит встречу с дебилами.
КПСС не была запрещена, агенты КГБ не были люстрированы.
В странах Балтии Медведчук должен быть получить 10 лет за пособничество репрессиям КПСС и КГБ.
Падли обсілися охороною до них так просто і не доберешся!!
Свободі і НК респект!, ото хоч вони покажуть на парашних пальцем!!!
На выборах не за кого голосовать (((
У Миколаєві стався інцидент біля концертного залу "Юність" - жінка напала на літнього чоловіка, який стояв з плакатом.
Пенсіонер влаштував монопікет із плакатом, на якому згадувалося ім'я Віктора Медведука. Невідома підійшла до нього і спробувала вирвати у нього плакат, обзиваючи його "комуністом". Коли це помітили інші активісти і стали привертати увагу поліції - жінка втекла.
До активіста підійшла поліція, однак правоохоронців активісти звинуватили в тому, що вони захищають тільки депутатів, а не простих людей і пенсіонерів.
Сам пенсіонер зізнався, що в нього після нападу сталася психологічна травма.
Зустріч Медведчука була запланована на 13:00 20 жовтня у концерт-холі «Юність». На ній Медведчук планував представити кандидата у мери Миколаєва від «ОПзЖ» Владислава Чайку.
Представники «Нацкорпусу» заблокували вхід до холу та не впускали нікого всередину. Вони тримали в руках плакати з написами «Стус прийде за тобою», «Чемодан - вокзал - Росія» та «ОПзЖ = смерть». Під будівлею чергували близько 50 представників поліції та Нацгвардії.Перед початком заходу там почали збиратися представники ОПзЖ, між ними та «Нацкорпусом» виникали суперечки, але сутичок не було.
У підсумку зустріч скасували. За https://mycity.mk.ua/news/521946 даними видання, Медведчук та Рабинович з Миколаєва поїхали в Одесу.