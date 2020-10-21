Не сподобалися стіни в лікарні: у Києві чоловік жорстоко побив лікаря металевим стільцем. ФОТОрепортаж
У київській лікарні №17 чоловік напав на лікаря через те, що йому не сподобався стан стін в приміщенні медзакладу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Муніципальної Варти в Facebook.
"Лікарня №17. "Хворому" не сподобалися стіни приміщення, через що він тричі вдарив по голові лікаря металевим стільцем", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що зловмисник був відразу затриманий співробітниками Муніципальної охорони.
"Лікар госпіталізований. У нього струс, множинні рани голови, обличчя, перелом кісток лицьового скелета і передпліччя", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+45 NonCFist
показати весь коментар21.10.2020 15:06
+22 Николай Николаевич #334532
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+17 Харьков Сумской
показати весь коментар21.10.2020 15:06
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Нужно сначала выяснить за кого врач.
То у тебе твоя срака хрюкає, пляшку просить.
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Достаточно?
В результате врач получил по голове.
А насчет стен - наши доблестные сми и не такую ересь могут придумать
У него что - мозги есть, что ли? Если такому крышу сносит - он хватает, что под руку попадется - стул так стул, пистолет, так пистолет и пускает в ход.
А вьі достаточно плохо представляете значение єтого слова, чтоб делать вьіводьі.
Используя медицинские терминьі для оскорблений широкая народная масса часто и не догадьівается о наличии у нее самой соответствующего диагноза