Не сподобалися стіни в лікарні: у Києві чоловік жорстоко побив лікаря металевим стільцем. ФОТОрепортаж

У київській лікарні №17 чоловік напав на лікаря через те, що йому не сподобався стан стін в приміщенні медзакладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Муніципальної Варти в Facebook.

"Лікарня №17. "Хворому" не сподобалися стіни приміщення, через що він тричі вдарив по голові лікаря металевим стільцем", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник був відразу затриманий співробітниками Муніципальної охорони.

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"Лікар госпіталізований. У нього струс, множинні рани голови, обличчя, перелом кісток лицьового скелета і передпліччя", - йдеться в повідомленні.







Фото: Муніципальна Варта