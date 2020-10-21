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Новини Фото Хабарники
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Співробітника СБУ затримано на хабарі в $5 тис. За розшук вкраденого автомобіля в Харкові, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Затримано старшого оперуповноваженого Головного відділу захисту національної державності УСБУ в Харківській області під час одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, співробітник Служби безпеки України вимагав та отримав 5 тис доларів США неправомірної вигоди від мешканки Харкова за проведення оперативних дій, а саме розшук викраденого автомобіля, а також сприяння вилученню і поверненню їй транспортного засобу.

Після одержання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

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Співробітника СБУ затримано на хабарі в $5 тис. За розшук вкраденого автомобіля в Харкові, - Офіс Генпрокурора 01
Співробітника СБУ затримано на хабарі в $5 тис. За розшук вкраденого автомобіля в Харкові, - Офіс Генпрокурора 02
Співробітника СБУ затримано на хабарі в $5 тис. За розшук вкраденого автомобіля в Харкові, - Офіс Генпрокурора 03
Співробітника СБУ затримано на хабарі в $5 тис. За розшук вкраденого автомобіля в Харкові, - Офіс Генпрокурора 04

Автор: 

хабар (4702) СБУ (12809) Харків (5589) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+5
А шо СБУ занимается розыском угнанных авто ? Хотя удивляться собственно нечему ,они занимаются чем угодно только не тем чем должны заниматься ...
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21.10.2020 15:20
+4
що поробиш - загальний стан хвороби "недосуспільства" ( як в загалі)...
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21.10.2020 15:14
+4
тяжело СБУ
сам украл-сам расследовал
А деньги-это просто благодарность пострадавшей за тяжелый труд
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21.10.2020 15:22
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Красивая подстава для подставщиков.
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21.10.2020 15:13 Відповісти
Он требовал, а не ему предложили/договорились. Каким боком сбу к розыску украденного не понятно ?!
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21.10.2020 15:18 Відповісти
Вопрос не к вам, а вообще, риторический ))
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21.10.2020 15:22 Відповісти
Это - старая схема. Человек из органов в сговоре с ворами и обещает за вознаграждение "найти" автомобиль.
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21.10.2020 15:26 Відповісти
Так никто его не подставлял. Наверно, кто-то написал заяву и за ним следили. Или дамочка оказалась со связями
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21.10.2020 15:31 Відповісти
5000 долларов подкинули )))))))))
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22.10.2020 01:25 Відповісти
Там в том СБУ , Сидор на Сидоре сидит и Сидором погоняет. и да реформу начал гетьма-кондитер
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21.10.2020 17:02 Відповісти
Не удивительно,что В ментуре вообще ужас
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21.10.2020 17:21 Відповісти
що поробиш - загальний стан хвороби "недосуспільства" ( як в загалі)...
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21.10.2020 15:14 Відповісти
на святое!....
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21.10.2020 15:17 Відповісти
А что он должен был бесплатно искать её тачилу?
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21.10.2020 15:19 Відповісти
А что СБУ заняться нечем?
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21.10.2020 15:26 Відповісти
А шо СБУ занимается розыском угнанных авто ? Хотя удивляться собственно нечему ,они занимаются чем угодно только не тем чем должны заниматься ...
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21.10.2020 15:20 Відповісти
В Харькове сепарня типа "топазов" по улицам безнаказанно шляется, а "защитники нацгосударственности" занимаются угнанными авто. Вот такие у нас "органы" в вотчине Допы и Гепы
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21.10.2020 15:24 Відповісти
Шабашка не удалась... Придется возвращать авто.....
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21.10.2020 15:22 Відповісти
тяжело СБУ
сам украл-сам расследовал
А деньги-это просто благодарность пострадавшей за тяжелый труд
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21.10.2020 15:22 Відповісти
А кто-то в последнее время видел главного СБУшника лейтенанта Баканова?
Сотрудник СБУ задержан на взятке в $5 тыс. за розыск украденного автомобиля в Харькове, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4837
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21.10.2020 15:25 Відповісти
Неполная информация.Тогда предположу я.Машина стоит 2 тыс,просит за поиск 5 тыс,головой ударился?
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21.10.2020 15:55 Відповісти
На кукан этого бойца, на кукан.
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21.10.2020 17:00 Відповісти
 
 