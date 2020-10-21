Співробітника СБУ затримано на хабарі в $5 тис. За розшук вкраденого автомобіля в Харкові, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Затримано старшого оперуповноваженого Головного відділу захисту національної державності УСБУ в Харківській області під час одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, співробітник Служби безпеки України вимагав та отримав 5 тис доларів США неправомірної вигоди від мешканки Харкова за проведення оперативних дій, а саме розшук викраденого автомобіля, а також сприяння вилученню і поверненню їй транспортного засобу.

Після одержання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

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