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Новини Фото Хабарники
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Інспектори митного поста на Вінниччині "заробляли" до 80 тис. грн в місяць на хабарях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили постійну схему систематичного одержання неправомірної вигоди, організовану посадовими особами Подільської митниці.

За даними попереднього слідства, аферу організували двоє головних інспекторів поста "Могилів-Подільський" спільно з митним брокером, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ у Вінницькій області. Гроші зловмисники вимагали від компаній, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, і фізичних осіб. За винагороду зловмисники обіцяли клієнтам прискорити митне оформлення товарів і штучно мінімізувати відрахування до державного бюджету. За оперативними даними, нелегальний дохід від корупційної діяльності склав в середньому 80 тисяч гривень на місяць. Діяла схема пів року.

Затримали зловмисників у приміщенні митного посту після отримання хабара від чергового клієнта за безперешкодне ввезення автомобіля і товарів широкого вжитку.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновник митниці в Запорізькій області за хабар сприяв незаконному вивезенню зернової продукції в Євросоюз, - СБУ. ФОТОрепортаж

Триває слідство. Перевіряється причетність керівництва митного посту до корупційної діяльності.

Викриття зловмисників проводили співробітники УСБУ у Вінницькій області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованим у м. Хмельницький, за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Інспектори митного поста на Вінниччині заробляли до 80 тис. грн в місяць на хабарях, - СБУ 01
Інспектори митного поста на Вінниччині заробляли до 80 тис. грн в місяць на хабарях, - СБУ 02

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Інспектори митного поста на Вінниччині заробляли до 80 тис. грн в місяць на хабарях, - СБУ 03
Інспектори митного поста на Вінниччині заробляли до 80 тис. грн в місяць на хабарях, - СБУ 04
Інспектори митного поста на Вінниччині заробляли до 80 тис. грн в місяць на хабарях, - СБУ 05
Інспектори митного поста на Вінниччині заробляли до 80 тис. грн в місяць на хабарях, - СБУ 06

Інспектори митного поста на Вінниччині заробляли до 80 тис. грн в місяць на хабарях, - СБУ 07

Автор: 

Вінниця (621) Вінницька область (1013) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12809) силовики (2513) митниця (1872) Державна митна служба (640)


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Да ладно в месяц, скорее уже в день.
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21.10.2020 17:10 Відповісти
Молодцы молодеж!!!!! Работа идет!!!!!СБУ - пашет!!!!
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21.10.2020 17:17 Відповісти
Курочка по зернышку клюёт , вернее, клевала
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21.10.2020 17:18 Відповісти
На таможне курочка жрет в три горла, и все равно - мало.
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21.10.2020 17:57 Відповісти
не ділились ?
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21.10.2020 17:19 Відповісти
Инспекторы таможенного поста на Виннитчине "зарабатывали" до 80 тыс. грн в месяц на взятках

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Так вроде норм все... Неужели налог с "заработка" не заплатили?
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21.10.2020 17:23 Відповісти
Это шутка?
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21.10.2020 17:29 Відповісти
это после первой или второй перезагрузки
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21.10.2020 17:36 Відповісти
Полгода? А до этого не действовала схема??? Сколько волка не корми... любой государственный клерк, (Охранник, погранец, таможенник, судья, исполнитель и т.п.)у которого в руках есть «шлагбаум» делает из этого бизнес. Попадётся- порешают с ментами или через суд. Кто-то знает «сидящего» таможенника? Они все откладывают на чёрный день, на порешать...
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21.10.2020 20:09 Відповісти
 
 