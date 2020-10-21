Інспектори митного поста на Вінниччині "заробляли" до 80 тис. грн в місяць на хабарях, - СБУ. ФОТОрепортаж
Співробітники Служби безпеки України викрили постійну схему систематичного одержання неправомірної вигоди, організовану посадовими особами Подільської митниці.
За даними попереднього слідства, аферу організували двоє головних інспекторів поста "Могилів-Подільський" спільно з митним брокером, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ у Вінницькій області. Гроші зловмисники вимагали від компаній, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, і фізичних осіб. За винагороду зловмисники обіцяли клієнтам прискорити митне оформлення товарів і штучно мінімізувати відрахування до державного бюджету. За оперативними даними, нелегальний дохід від корупційної діяльності склав в середньому 80 тисяч гривень на місяць. Діяла схема пів року.
Затримали зловмисників у приміщенні митного посту після отримання хабара від чергового клієнта за безперешкодне ввезення автомобіля і товарів широкого вжитку.
Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Триває слідство. Перевіряється причетність керівництва митного посту до корупційної діяльності.
Викриття зловмисників проводили співробітники УСБУ у Вінницькій області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованим у м. Хмельницький, за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.
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Так вроде норм все... Неужели налог с "заработка" не заплатили?