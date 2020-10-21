Інспектори митного поста на Вінниччині "заробляли" до 80 тис. грн в місяць на хабарях, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили постійну схему систематичного одержання неправомірної вигоди, організовану посадовими особами Подільської митниці.

За даними попереднього слідства, аферу організували двоє головних інспекторів поста "Могилів-Подільський" спільно з митним брокером, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління СБУ у Вінницькій області. Гроші зловмисники вимагали від компаній, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, і фізичних осіб. За винагороду зловмисники обіцяли клієнтам прискорити митне оформлення товарів і штучно мінімізувати відрахування до державного бюджету. За оперативними даними, нелегальний дохід від корупційної діяльності склав в середньому 80 тисяч гривень на місяць. Діяла схема пів року.

Затримали зловмисників у приміщенні митного посту після отримання хабара від чергового клієнта за безперешкодне ввезення автомобіля і товарів широкого вжитку.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

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Триває слідство. Перевіряється причетність керівництва митного посту до корупційної діяльності.

Викриття зловмисників проводили співробітники УСБУ у Вінницькій області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованим у м. Хмельницький, за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.





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