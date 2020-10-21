УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6903 відвідувача онлайн
Новини Фото
2 092 4

Іноземні військові аташе побували на Донбасі і зустрілися з керівництвом української сторони СЦКК. ФОТО

У місті Соледар Донецької області відбулася зустріч керівництва української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін з представниками Київської асоціації військових аташе.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні наголошується:  "Українську сторону очолив керівник СЦКК генерал-майор Сергій Салкуцан, іноземну делегацію – полковник Йозеф Шури.

На початку зустрічі генерал-майор Сергій Салкуцан подякував військовим аташе за непохитну підтримку України та за їх візит в район проведення операції Об’єднаних сил.

Після цього начальник штабу української сторони СЦКК полковник Віктор Харжевський поінформував присутніх про головні завдання, покладені на СЦКК. Зокрема, він розповів про хід виконання поточних завдань із моніторингу режиму всеосяжного та повного припинення вогню, порядок взаємодії з ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями під час виконання завдань, а також про порядок аналізу зафіксованих СММ ОБСЄ та СЦКК порушень режиму припинення вогню після прийняття додаткових домовленостей від 27.07.2020 у межах Тристоронньої контактної групи.

Після завершення брифінгу учасники зустрічі обговорили низку важливих питань.

Військові аташе висловили свою подяку українській стороні СЦКК за те, що вони забезпечують разом з СММ ОБСЄ гарантії безпеки та режим припинення вогню по всій лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях".

Іноземні військові аташе побували на Донбасі і зустрілися з керівництвом української сторони СЦКК 01
Іноземні військові аташе побували на Донбасі і зустрілися з керівництвом української сторони СЦКК 02

Автор: 

Донбас (22355) СЦКК (642) аташе (7)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СЦКК - якась невдала назва, дуже асоціюється з Верховним головнокомандуючим, хоча може це так задумано.))
показати весь коментар
21.10.2020 17:20 Відповісти
Чому немає представники яких країн ?
показати весь коментар
21.10.2020 17:32 Відповісти
Бо з ворогом ручкались .
показати весь коментар
21.10.2020 17:46 Відповісти
Иностранные военные атташе - в строительных касках.
Данелия всё знал - штаны должны быть малиновыми, каски белыми. На заводе белая каска только у начальства (выше сменного мастера). Рабочий класс носит оранжевые или белые потёртые донашивает. Зимой в одних подшлёмника. Да где же там зимы.
показати весь коментар
21.10.2020 18:36 Відповісти
 
 