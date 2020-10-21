Іноземні військові аташе побували на Донбасі і зустрілися з керівництвом української сторони СЦКК. ФОТО

У місті Соледар Донецької області відбулася зустріч керівництва української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін з представниками Київської асоціації військових аташе.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні наголошується: "Українську сторону очолив керівник СЦКК генерал-майор Сергій Салкуцан, іноземну делегацію – полковник Йозеф Шури.

На початку зустрічі генерал-майор Сергій Салкуцан подякував військовим аташе за непохитну підтримку України та за їх візит в район проведення операції Об’єднаних сил.

Після цього начальник штабу української сторони СЦКК полковник Віктор Харжевський поінформував присутніх про головні завдання, покладені на СЦКК. Зокрема, він розповів про хід виконання поточних завдань із моніторингу режиму всеосяжного та повного припинення вогню, порядок взаємодії з ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями під час виконання завдань, а також про порядок аналізу зафіксованих СММ ОБСЄ та СЦКК порушень режиму припинення вогню після прийняття додаткових домовленостей від 27.07.2020 у межах Тристоронньої контактної групи.

Після завершення брифінгу учасники зустрічі обговорили низку важливих питань.

Військові аташе висловили свою подяку українській стороні СЦКК за те, що вони забезпечують разом з СММ ОБСЄ гарантії безпеки та режим припинення вогню по всій лінії розмежування в Луганській та Донецькій областях".



