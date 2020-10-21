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Канал незаконної міграції іноземців в Україну блокований на Житомирщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Канал незаконної міграції іноземців в Україну блокований на Житомирщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та блокували протиправну діяльність групи осіб, які налагодили канал незаконної міграції іноземців та їхню протиправну легалізацію на території нашої держави з використанням підроблених документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисники створили низку фіктивних суб’єктів господарювання на території Житомирської області, які не здійснювали жодної господарської діяльності. Вони використовували виключно як прикриття для незаконного в’їзду та легалізації в Україні вихідців з однієї з країн Близького Сходу. Загальна вартість надання незаконних "послуг" організаторів коливалася від 3 до 20 тисяч доларів США залежно від комплекту підроблених документів.

21 жовтня контррозвідка СБУ затримала у Житомирі одного з учасників злочинної групи під час отримання грошової винагороди за організацію незаконного переправлення в Україну одного з клієнтів. За результатами проведення обшуків, правоохоронці вилучили велику кількість доказів протиправної діяльності.

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У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Канал незаконної міграції іноземців в Україну блокований на Житомирщині, - контррозвідка СБУ 01
Канал незаконної міграції іноземців в Україну блокований на Житомирщині, - контррозвідка СБУ 02
Канал незаконної міграції іноземців в Україну блокований на Житомирщині, - контррозвідка СБУ 03

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12809) міграція (371) Житомирська область (1261)


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Ну я понимаю незаконная эмиграция через Закарпатскую область, через Одесскую. А через Житомирскую как? Эмигранты там с неба падают, что ли?
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21.10.2020 17:37 Відповісти
канал блокировали , а черных на улицах все больше и больше
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21.10.2020 18:38 Відповісти
Некоторые не.. ой, афроамериканцы из Нигерии открыли в Киеве парикмахерские, салоны красоты. Не знаю, как там со стрижками, а вот за пакетиками волшебного зелья клиенты заходят.
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03.11.2020 16:36 Відповісти
а миграция наротного депутата мертвечука в Крым была какой ?
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21.10.2020 18:43 Відповісти
Выходит, гражданство Украины это не так уж и плохо？
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03.11.2020 16:34 Відповісти
 
 