У 92-й бригаді кучкуються прихильники Путіна і "колорадів", туди набирають усіх, не дивлячись у документи, - учасник АТО Ворошнов. ФОТО

Уродженець окупованих територій, який служить у 1 батальйоні, 2 роти, 92-ї бригади Дмитро Валерійович Айвенко - активний користувач "ВКонтакте" і прихильник Путіна і "колорадів".

Про це повідомив у Facebook учасник АТО Микола Ворошнов, інформує Цензор.НЕТ.

Він доклав до посту особовий склад батальйону і скріншоти з соціальних мереж Айвенко.

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"Сєпари в ЗСУ. Зрадники в 92й бригаді. Або, коли на шевронах жовто-блакитний прапор з тризубом, а під пікселем футболка з путіним і двоголова курка на колорадській стрічці, у вигляді кулона на шию. Не просто зрадники штабісти, а на самому пєрєдку, зі зброєю в руках. П'ють і їдять разом з нашими хлопцями, які навіть не підозрюють що перед ними зрадник, який тільки й чекає неприкритої спини нашого Воїна, щоб всадити в нього кулю", - пише Ворошнов.

Він припускає, що такі зрадники можуть бути причетні до організації "несподіваних підривів" машин бійців, які повертаються після виконання завдань на передовій.

Звідки з'являються ці "закладки"? Пропустили, пропустили тисячі разів? Можливо. Але мало вірогідно. А можливо, ці міни закладають такі як Діма? Підспівуючи тихесенько "...славься Отечество..." ? По-тихому знищуючи наших хлопців, а ми чуємо "небойові" втрати? Висьмикують кільце і засовують гранату за бронік сплячому бійцю, а ми чуємо "необережне поводження зі зброєю", - пише Ворошнов.

За його інформацією, в 92-ій бригаді повно "випускників" з дипломами з окупованих територій.

"Є навіть такі, в яких батьки в бойовиках. В погоні за "повною штаткою" 92-га набирає усіх, навіть не дивлячись в їх документи. Я вже не кажу хоча б про якусь перевірку особистостей. На обурення небайдужих військових, відповідають доганами і " це не вашого ума дєло". Ба більше, такі колоборанти вже починають кучкуватись в підрозділи. Більше і більше підтягують "своїх" до лав ЗСУ. Колись 92 зайде на позиції і ці бійці зі зброєю в руках будуть "обороняти" Україну. І будуть нові "небойові" і "необережне поводження зі зброєю" серед наших патріотів", - упевнений Ворошнов.

Він також закликав "не плутати путінських вихваляльників зі справжніми патріотами з окупованих територій".