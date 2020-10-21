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У 92-й бригаді кучкуються прихильники Путіна і "колорадів", туди набирають усіх, не дивлячись у документи, - учасник АТО Ворошнов. ФОТО

Уродженець окупованих територій, який служить у 1 батальйоні, 2 роти, 92-ї бригади Дмитро Валерійович Айвенко - активний користувач "ВКонтакте" і прихильник Путіна і "колорадів".

Про це повідомив у Facebook учасник АТО Микола Ворошнов, інформує Цензор.НЕТ.

Він доклав до посту особовий склад батальйону і скріншоти з соціальних мереж Айвенко.

У 92-й бригаді кучкуються прихильники Путіна і колорадів, туди набирають усіх, не дивлячись у документи, - учасник АТО Ворошнов 01

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У 92-й бригаді кучкуються прихильники Путіна і колорадів, туди набирають усіх, не дивлячись у документи, - учасник АТО Ворошнов 02
У 92-й бригаді кучкуються прихильники Путіна і колорадів, туди набирають усіх, не дивлячись у документи, - учасник АТО Ворошнов 03

"Сєпари в ЗСУ. Зрадники в 92й бригаді. Або, коли на шевронах жовто-блакитний прапор з тризубом, а під пікселем футболка з путіним і двоголова курка на колорадській стрічці, у вигляді кулона на шию. Не просто зрадники штабісти, а на самому пєрєдку, зі зброєю в руках. П'ють і їдять разом з нашими хлопцями, які навіть не підозрюють що перед ними зрадник, який тільки й чекає неприкритої спини нашого Воїна, щоб всадити в нього кулю", - пише Ворошнов.

Він припускає, що такі зрадники можуть бути причетні до організації "несподіваних підривів" машин бійців, які повертаються після виконання завдань на передовій.

Звідки з'являються ці "закладки"? Пропустили, пропустили тисячі разів? Можливо. Але мало вірогідно. А можливо, ці міни закладають такі як Діма? Підспівуючи тихесенько "...славься Отечество..." ? По-тихому знищуючи наших хлопців, а ми чуємо "небойові" втрати? Висьмикують кільце і засовують гранату за бронік сплячому бійцю, а ми чуємо "необережне поводження зі зброєю", - пише Ворошнов.

За його інформацією, в 92-ій бригаді повно "випускників" з дипломами з окупованих територій.

"Є навіть такі, в яких батьки в бойовиках. В погоні за "повною штаткою" 92-га набирає усіх, навіть не дивлячись в їх документи. Я вже не кажу хоча б про якусь перевірку особистостей. На обурення небайдужих військових, відповідають доганами і " це не вашого ума дєло". Ба більше, такі колоборанти вже починають кучкуватись в підрозділи. Більше і більше підтягують "своїх" до лав ЗСУ. Колись 92 зайде на позиції і ці бійці зі зброєю в руках будуть "обороняти" Україну. І будуть нові "небойові" і "необережне поводження зі зброєю" серед наших патріотів", - упевнений Ворошнов.

Він також закликав "не плутати путінських вихваляльників зі справжніми патріотами з окупованих територій".

У 92-й бригаді кучкуються прихильники Путіна і колорадів, туди набирають усіх, не дивлячись у документи, - учасник АТО Ворошнов 04

Автор: 

Донбас (22355) колабораціонізм (1158) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Топ коментарі
+82
В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов - Цензор.НЕТ 5444
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21.10.2020 17:56
+52
В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов - Цензор.НЕТ 4461
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21.10.2020 18:07
+34
В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов - Цензор.НЕТ 818
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21.10.2020 17:56
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В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов - Цензор.НЕТ 818
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21.10.2020 17:56 Відповісти
В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов - Цензор.НЕТ 4461
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21.10.2020 18:07 Відповісти
вошьдь...
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21.10.2020 18:42 Відповісти
Я б використав словосполучення "прєдаодітєль лохов". Це ближче до істини. На вошдя воно не тягне.
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21.10.2020 19:16 Відповісти
молодая жена - новая квартира. всё по феншую.)
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21.10.2020 20:10 Відповісти
А почему Хомчак не в тюрьме после Иловайска, а вместо етого остался на службе и даже не лишился звания? То же самое про многих других сепаров и предателей так же как и судей спрокурорами.
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21.10.2020 20:56 Відповісти
В 92-й бригаде кучкуются сторонники Путина и "колорадов", туда набирают всех, не глядя в документы, - участник АТО Ворошнов - Цензор.НЕТ 5444
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21.10.2020 17:56 Відповісти
мутят новую "гражданскую войну" нам
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21.10.2020 18:00 Відповісти
то есть, это готовая мятежная часть ВСУ будет против Украины если готовится ватный мятеж
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21.10.2020 17:59 Відповісти
То ********** патріоти.
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21.10.2020 18:02 Відповісти
Восстановить РАКЕТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ в кпи сикорського, который уничтожил порошенко - это стратегичекая защита украины в будущем. На факультете восстановить летательные аппараты, электроника к ним, матрицы инфракрасные-видимого д-на, оптика, оптических электросенсоров и др технологии прицеливания и целеуказания и оптических сенсоров.
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21.10.2020 22:18 Відповісти
no comment.........😡😡😡
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21.10.2020 18:03 Відповісти
А на піаніні вони теж можуть збацать "слався атєчєства"???
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21.10.2020 18:07 Відповісти
Сядь на дієту Дієго, може переможеш.
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21.10.2020 18:09 Відповісти
Т.е.,ты это в защиту руснявого дерьма в 92-ой выступил?
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21.10.2020 18:11 Відповісти
не шатайте трибуну, бубочка и так после послания Раде сбежал сразу, чуть не стошнило болезного...
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21.10.2020 18:08 Відповісти
пістец...
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21.10.2020 18:10 Відповісти
Напевно такий набір йде не лише в 92 бригаді.
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21.10.2020 18:14 Відповісти
Це від командування та оточення залежить, свої погляди важко приховати, в іншій бригаді він вже був серед "небойових" втрат.
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21.10.2020 18:17 Відповісти
нічого важкого - мовчиш і своє робиш.
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21.10.2020 18:23 Відповісти
В том то и дело, что они даже не прячутся... Я не знаю, какая бригада стояла полгода назад под светлодаркой, но несколько человек от туда мне заливали про "гражданскую" войну...
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22.10.2020 00:32 Відповісти
Зеленскому нужно 5 лет или больше чем кличку чтобы оно что-то начало догонять. Но кличко лучше - у него бешеная мотивация - он лупит кувалдой в одну точку не переставая по киевским решалам, пока коррупционная гора не начинает сыпаться, чтобы начали рождаться результаты. А у зеленского нифига, кроме бешеной проституточности.2 года он уже просидел и ни самолета ни нового танка.ДА оно быстро и не импортозамещается, в авиамоторостроении проекты вообще делаются за 10 лет без форсирования, но делал хотя бы отчеты что сделано и для чего - шаг за шагом - и ложить как кацапы это будут обсирать - они для этого и есть чтобы обсирать. Но ноль, зеро, пустышка.
Где доблабанные новые ракеты, новые танки, новые самолеты, новые бтры, новые ударные бпла и их проекты с поэтапными чекпоинтами.Первая версия повторения хотя бы ссровского, вторая- улучшения ттх. Не надо сразу инопланетную суперверсию, а долбить кувалдой по назначенным местам.И не вестись на свинособацкие обсирания украинкой вооруженки - они обсирают чтобы уничтожить эту самую волю к построению своей армии и вооружения.
Где полная изоляция от кацапов= чтобы даже ворона не пролетела, а не какая-то диана михайлова не публиковала для отчета подчеркнутые фамилии украинских производителей для чекистов что где развалить в украине. Поймать суку и посадить на 20 лет по 111.Если кацапы будут ее менять - значит чк проект и финансировался чк.Есть такой згурец- тот симметрично отчеты по укроборонке клепает для германии под видом новостей впк.
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21.10.2020 22:19 Відповісти
Я знаю десятки випадків, коли наші машини підривалися там, де вже їздили тисячі разів. Хлопці, повертаючись з завдань "за 0", підривалися за лічені метри перед нашими позиціями, хоча йшли слід в слід як і виходили, і там точно не було заміновано...

Звідки з'являються ці "закладки"? Пропустили, пропустили тисячі разів? Можливо. Але мало вірогідно.

А можливо, ці міни закладають такі як Діма?

Підспівуючи тихесенько "...славься Отечество..." ? По-тихому знищуючи наших хлопців, а ми чуємо "небойові" втрати? Висьмикуюють кільце і засовують гранату за бронік сплячому бійцю, а ми чуємо "необережне поводження зі зброєю".
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21.10.2020 18:17 Відповісти
А СБУ что?
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21.10.2020 18:17 Відповісти
тож нічого
воно займається комедійним жанром.
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21.10.2020 18:23 Відповісти
СБУ занято отслеживанием порно-чатов в сети!
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21.10.2020 18:58 Відповісти
Танцуют под дудку сепара. баканова , а тот под флейту *****
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21.10.2020 19:06 Відповісти
СБУ трясе бізнес, бореться з корупцією - це багато цікавіше і головне прибутковіше, ніж ловити шпигунів
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21.10.2020 20:48 Відповісти
Кацапы разными способами пытаются обмануть, убедить и нае.ать хахлов что они никакое вооружение не способны построить и принизить это любыми способами.
Но при этом хотят хахлов назад в кацапский имперский под имитацией коммунизма ссср. Потому что сами не могут без хахлов ничего построить.
1. Везде пытаются высмеять украинцев что они не способны строить средства вооружения.
2. Везде воют чтобы деньги тратились на школы-скорые-больницы, а не сначала на оружие для защиты этих школ-больниц, армию и защиту украины.Если такое видите -это профессор из теринститута тут вас изучает и обманывает.
3. Везде засылаются диверсанты для уничтожения производственных цепочек.Таких как лебедев и уруский, который все пытается сделать реформы разделения укроборонпрома чтобы их возглавили чекисты и все развалили.Например, отрк Гром-2 строго контролируется чекистами, чтобы украина не заимела его - потому нужно процессы ставить в сми и общественно контролировать шаг за шагом, иначе украина не получит гром-2.
4. Постоянно устраивают катастрофы самолетов, стрельб по израильским самолетах и тд.Чтобы сломать волю к сопротивлению и убедить что в украине ничего не могут и все плохо.
Потому ъ ложите на лживых свинособак. Тихой сапой строить свое.Не взирая ни на какие завывания лживых свинособак. Потому что украина в сср ничего своего не строила, а была лишь в основном производителем запчастей к вооружениям, которые собирались преимущественно в парашке. Даже самолеты ан были на 60% из парашки.
В украине уже импортозамещено больше чем при ссср производилось - рсзо, бтры, вертолеты не строились в украине при ссср, а тем более с полным производственным циклом в украине. Так что не нужно вестись на кацапскую ложь.
Ломите всех кто пытается разными обманами вас убедить что вы ни на что не годны.Всех кто пытается высмеять украинкое вооружение, оно не должно быть сразу инопланетное, а сначала повторить советское и импортозаместить, а потом улучшить ттх - не все сразу - это кацапы любят высмеивать чтобы наеюать как только могут придумать. В парашке ничего лучше чем в ссср так и не смогли строить. Так что шлите лживых свинособатских рукожопов наъ.
НИКАКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ УКРООБОРОНПРОМА ПРИ мутном зеленском с его ермаком и жидо-арахером.
какого хера происходит разделение укроборонрома, если никто не кроме чекистов этот процесс не форсирует(чтобы посадить у руля кластеров чекистов? для тихого развала или диверсии как с торможением выхода гром-2)При пете кластеризация не шла, а тут уруский и чекисты форсируют.Зебилу поъ, он вообще делает из украины тупую проститутку, значит форсируют чекисты, которые хотят через обман и ****** под видом реформы уничтожить то что есть.
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21.10.2020 22:20 Відповісти
Ето война. Предатели бывают везде. Кто вам мешает при заварушке втихаря предателя прикопать в овраге? В Дебальцево с предателями так и поступали пока на высоком уровне не начали визжать и расформировывать добровольцев за ето.
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21.10.2020 18:17 Відповісти
похоже, что воровство, дезориентация и саботаж, сеяние паники и пораженческих настроений в войсках, слом воинского духа, сковывание военного сопротивления, разоружение и отход с позиций, это то, о чём великий стратех-слуга договорился в омане с патрушевым, за спиной у народа... и зря вы, зелёные улыбаетесь, вы тоже с подводной лодки никуда не денетесь, с таким "капитаном"
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21.10.2020 18:21 Відповісти
Ймовірно командування цієї бригади теж має рашистські погляди тому й збирає і прикриває таких. Нагадаю, що під час виборів президента України десь 600 (точніше не пам'ятаю) військовослужбовців на фронті проголосували за Бойка - це теж потенційні зрадники.
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21.10.2020 18:30 Відповісти
А ті хто за ЗЕ?
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21.10.2020 19:11 Відповісти
А ті,хто за Зе - недолугі мізками.
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21.10.2020 23:24 Відповісти
Чому ця людина, ветеран, який має бойовий досвід, не звернулася до тих, хто може з вирогідністю 99,99 відсотка перевірити цю інформацію, наприклад, іформнапалм. Заплямована (обісрана) ціла бригада! Що далі - 95-та,54-та,43-тя,1-ша танкова??? Така інформація не може бути просто так вкинутою в інфопростір, вона має бути ретельно перевіреною і максимально доказаною. Інакше це дуже схоже на ворожу спецоперацію з дезинформування та підриву довіри до збройних сил нашої держави.
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21.10.2020 20:58 Відповісти
більше 1000 за бойко та вілкула
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21.10.2020 22:12 Відповісти
Вміє Цензор зіпсувати настрій.Чи це не Цензор мені його зіпсував?
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21.10.2020 18:34 Відповісти
Просто вони працюють за гроші...
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21.10.2020 21:00 Відповісти
ПАРТИЯ КИТАЯ - СУПЕРМИРОВОЙ ВОР.
Компартия китая ВРЕТ КАК ДЫШЕТ. За ложь об инвестициям им нужно впаять санкции.
За суперворовство и ложь об инвестициях китаю и особенно коммунистической лживой суперворовской(с созданными для воровства целые отрасля в промышленных масштабах) и лживой партии китая полагается МИРОВЫЕ САНКЦИИ.
Китай и инвестиции ничего не имеет общего. Основа китая - ЭТО ВОРОВСТВО технологий и техник производства. Воровство в промышленных(В МИРОВЫХ) масштабах. Так что созданы целые отрасли по воровству - везде где китайцы воруют все производства и технологии до чего могут дотянутся.Целые предприятия которые сортуют ворованый материал и рассылают по отраслям экономики.
НО КОЕ ЧТО СУПЕРВОРОВСКОЙ КИТАЙ украсть не может. Это производство авиадвигателей, сколько копий с оригиналов бы не сделали, у них не получается.
Ситуация в моторсичью К КИТАЙСКОЙ ЛЖИ О ИНВЕСТИЦИЯМИ не имеет ничего общего. Это способ украсть то чего не могут скопировать. И китайцы готовы для этого выделять миллиарды.
Тоесть то что они пытались украсть под видом инвестиций ничего общего с инвестициями не имеет. Есть задача воровской компартии украсть то что они не могут повторить. И они за решение этой задачи готовы платить в воздух, лишь бы нае.пать и украсть.И то что они дали деньги на это - только подтверждает лживых кетайцев. И пусть там не мычат о каких-то инвестициях - не инвестициях, а воровстве под видом инвестиций.
Китайцы прокоррумпировали продажу стратегического предприятия МС- китай это криминал номер 1 в мире.
Потому кетайцы с зельцами идут лесом вместе.
Если китайские ********, воры и обманщики будут вякать о воровстве стратегпредприятия в украине закрывать китайский импорт по секторам, КАК ДЕЛАЮТ ВСЕ УМНЫЕ СТРАНЫ В МИРЕ. Сначала товары самые которые можно быстрее всего импортозаместить на 10% от всего, потом следующие на 20% и так постепенно отказываться довести до 80-90% китайского импорта. Для китая это удар под яйцам причем очень сильный.Для них ЭКСПОРТ ЭТО ВСЕ.Китайская индустрия это для компартии ВСЕ - это соль ихнего существования.
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21.10.2020 22:22 Відповісти
Ну все...Вже вся 92 бригада- зрадники, на чолі із командуванням... Коментатори, ви із глузду з"їхали?! У нас будь-де беруть всіх підряд, а ви, по одному коменту вже проводите "розслідування".
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21.10.2020 18:46 Відповісти
в армии половина руководства сепари та малороси.Особенно в тилу
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21.10.2020 22:14 Відповісти
пример голосования в армии за бубочку,,50процентов ,,устало от войни,,
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21.10.2020 22:15 Відповісти
всіх сук вичислити, і тихо вальнути
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21.10.2020 19:02 Відповісти
Схоже на провокацію.
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21.10.2020 19:15 Відповісти
Ті підриви на позиціях давно вже визивають підозру, тепер усе ясно. Спочатку командирів усіх поміняли, тепер ворогів набирають у підрозділи. Вороги попереду, і збоку. А позаду половина зрадників.
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21.10.2020 19:17 Відповісти
Это ещё раз доказывает, что зеленскому нужна не победа, а война.
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21.10.2020 19:20 Відповісти
----- Щойно зателефонував Париж --Батьку Махно .щоб терміново відправив свого ГЕ-бе - шника Льову Задова . задля очищення нашого воїнства від ЗЕ-- шкідників !!! А якщо серйозне: НЕ даремно ж свідомо пішов з життя /самоспале-нням Києві /ветеран --АТО-шник Микола Микитенко. сподіваючись . що до нас .врешті-- решт дійде перед якою катастрофою ми всі . сьогодні. стоїмо...А У НАС ВСЕ ХОРОШО .ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА...
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21.10.2020 19:31 Відповісти
беги, дима, беги!
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21.10.2020 19:46 Відповісти
НИИ спецсталь в запорожье выделить деньги для закупки нового оборудования для испытаний и исследований, а также печь и базовое оборудования для минимального производства спецсталей - чтобы могли сами на себя зарабатывать. Но также получали роялти от больших заводов.Украине нужен закон о роялти.
Также отдать техзадание для разрботки новых материалов для авиа, но и в первую очередь для новых модификаций бронесталей марок 71 и 91 для бтров и для танков соответственно.Чтобы они были не хуже финской, а даже и лучше. Лучше держала выстрелы и удары, хорошо и легко сваривалась, и тд. Чтобы не финансировать прогресс и моторсич, президенту с правительством нужно создать отдельно промышленность с институтом с францевичем авиа-металлургии и бронеметаллургии отдельно от прогресса и пусть они продают прогрессу нужные металлы и прогресс заказывает разработки определенных металлов за деньги.
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21.10.2020 22:21 Відповісти
Турбо говновброс на турбо вентилятор, (... пересрать всех со всеми - часть1)
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21.10.2020 19:46 Відповісти
типично кацапский комментарий
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21.10.2020 23:39 Відповісти
Уе...щная попытка подточить мозг перед выходом бригады в сектор. Тут и обсуждать нечего.
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22.10.2020 07:20 Відповісти
З моменту приходу Зе-командувача в армії почала відбуватися *****... Відповідальність повністю лежить на ЗЕ. Висновок: імпічмент або пристрелити покидька.
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21.10.2020 20:07 Відповісти
Шо за понти, та частина хіба при Зеленському була сформована? Чи при Зеленському там отримали чини?
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22.10.2020 09:24 Відповісти
За півтора року зе-кадрової "політики" на відповідальні пости ставляться зрадники і відверто прокацапське сміття.
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22.10.2020 10:50 Відповісти
Павучки в баночці.............
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21.10.2020 20:11 Відповісти
Одна з причин втрати Криму - в військах служили місцеві. А вати в тих місцях - важко навіть підрахувати
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21.10.2020 20:43 Відповісти
Вірогідно це? Так, може бути. А може й не бути. Взагалі то, такими речами має займатися служба безпеки. Не маючи повної інформації важко говорити так воно чи ні. Йде війна, в тому числі інформаційна і перед публікаціями таких звинувачень необхідно прикласти максимум зусиль аби десять раз перевірити хочаб по трьом різним джерелам таку інформацію. Потім вирішувати такиі справи через органи влади і тільки у випадку використання всіх можливостей публікувати.
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22.10.2020 09:17 Відповісти
А мене така новина вже і не дивує - якщо кремлівські агенти сидять на Банковій і в ВР, в вищих офіцерських колах ЗСУ і МВД, в Генпрокуратурі, то логічно, що вони будуть вживляти своїх прихильників і на нижчі ланки.
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22.10.2020 09:21 Відповісти
Только убивать...
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22.10.2020 17:30 Відповісти
 
 