Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід. ФОТОрепортаж

Під будівлею Шевченківського районного суду Києва на вулиці Дегтярівській зібралися активісти. Вони планують блокувати будівлю, якщо суд не змінить запобіжний захід обвинуваченому у справі про вбивство Павла Шеремета Андрієві Антоненку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори акції нагадують, що Андрій Антоненко перебуває під вартою 315 днів.

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук



Відео: Олег Богачук









Читайте також: Шевченківський суд продовжив розгляд по суті справи Шеремета без допуску журналістів. ФОТОрепортаж









Читайте також: Шевченківський суд продовжив розгляд по суті справи Шеремета без допуску журналістів. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

У середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.