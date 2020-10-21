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Новини Фото Убивство Шеремета
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Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід. ФОТОрепортаж

Під будівлею Шевченківського районного суду Києва на вулиці Дегтярівській зібралися активісти. Вони планують блокувати будівлю, якщо суд не змінить запобіжний захід обвинуваченому у справі про вбивство Павла Шеремета Андрієві Антоненку.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори акції нагадують, що Андрій Антоненко перебуває під вартою 315 днів.

Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід 01
Фото: Олег Богачук
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід 02
Фото: Олег Богачук
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід 03
Фото: Олег Богачук
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід 04
Фото: Олег Богачук


Відео: Олег Богачук

Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід 05
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід 06
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід 07
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід 08

Читайте також: Шевченківський суд продовжив розгляд по суті справи Шеремета без допуску журналістів. ФОТОрепортаж

Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід 09
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід 10
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід 11
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід 12

Читайте також: Шевченківський суд продовжив розгляд по суті справи Шеремета без допуску журналістів. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: захист Антоненка хоче допитати Зеленського й Авакова

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

У середу, 21 жовтня, Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Автор: 

Київ (19457) суд (11674) Богачук Олег (1457) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+14
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід - Цензор.НЕТ 2369
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21.10.2020 18:47
+12
пЭДИК 353... учитесь работать, а то всю жизнь за копейки будете срать на сайтах.
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21.10.2020 18:35
+7
Какать будеш у своєму мордорі кацапчик.
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21.10.2020 18:35
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Какие ещё активисты? Какие политические преследования? Реально провокация. Разогнать всех тунеядцев.
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21.10.2020 18:30 Відповісти
пЭДИК 353... учитесь работать, а то всю жизнь за копейки будете срать на сайтах.
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21.10.2020 18:35 Відповісти
Это же Лукашенко объявился, его стиль общения
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21.10.2020 19:49 Відповісти
Какать будеш у своєму мордорі кацапчик.
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21.10.2020 18:35 Відповісти
Кацапському лайну слова не давали!
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21.10.2020 18:35 Відповісти
вот как у тебя последняя извилина распрямилась, так в тот же день
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21.10.2020 19:54 Відповісти
Какие ещё суды? У нас что не судья или прокурор, то живут как олигархи и за каждое решение есть прайс в баксах. Кто больше занес, за тем и "правда"
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21.10.2020 18:31 Відповісти
Кацапському лайну слова не давали!
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21.10.2020 18:35 Відповісти
Від тебе дуже тхне ******.
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21.10.2020 18:37 Відповісти
Ати його нюхав?
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21.10.2020 18:39 Відповісти
А тобі не тхне?
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21.10.2020 18:44 Відповісти
Важко сказати. Дуже багато розвелось усяких бродячих професійних активістів. Є суд, є судова реформа Петра Олексійовича. Нехай суд виносить вирок. Доречі, там, здається, присяжні будуть, чи я помиляюсь?
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21.10.2020 18:50 Відповісти
Було б не погано якби ті судді з початку судили тих хто їх реформував як що вони вважають що в Україні є суд.
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21.10.2020 18:56 Відповісти
70% укрїнців чекають, коли реформовані суди візьмуться за Сивочолого реформатора.
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21.10.2020 19:20 Відповісти
это ты уже видел результат апроса зеленскава ?
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21.10.2020 20:05 Відповісти
У нормальній країні за відсутності грунтовних доказів таку справу б закрили на етапі досудового слідства... Можна бути за Петра Олексійовича чи за Володимира Олександровича, пофіг, але якщо людина не сліпа і має щось у голові, то визнає, що справа шита білими нитками.

Навіть мати убитого Шеремета зізналася, що не вірить у вину Антоненка і Кузьменко!
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21.10.2020 18:59 Відповісти
Якщо вину Антоненка не доведуть - відставка Авакова це дуже замало!
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21.10.2020 19:22 Відповісти
Тут питання в тому, чому Антоненка вже рік в СІЗО тримають, якщо вагомих доказів не знайшли? Європейський суд розкрошить ті "докази"...
Дві незалежні експертизи підтвердили, що на відео з камер - не Антоненко, ріст не той! Аваковські орли не визнають ці експертизи, зате їхня експертиза говорить - ріст на відео встановити неможливо...
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21.10.2020 21:00 Відповісти
Позорный опарыш 🎒 армяшка перекупленный , 💩каломоем ! Отрабатывает заказы убийц - коллаборантов портнова , ермака , по дискредитации и расправе над невинными патриотами ! Долой проклятых подрашистников !
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21.10.2020 20:03 Відповісти
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід - Цензор.НЕТ 8011
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21.10.2020 18:43 Відповісти
сначала судейский членовоз проверить на пожаробезопасность...
горіла шина ,палала...
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21.10.2020 18:46 Відповісти
Активісти планують блокувати суд, якщо Антоненку не змінять запобіжний захід - Цензор.НЕТ 2369
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21.10.2020 18:47 Відповісти
Давайте земародеры, отпускайте патриотов пока чаша терпения не переполнилась!
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21.10.2020 18:50 Відповісти
А что потом, Дарт Вейдер?
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21.10.2020 21:08 Відповісти
А не планують вставити в *оппу суддів затичку, щоб скопився в тих у пузі газ і їх рознесло в калові маси? А то давно вже пора цим бандитам у мантії насипати пургену.
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21.10.2020 18:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/461887https://censor.net/ru/user/477005,Артём Ярмолич, - два зеленый кацапских е..ба..ната.
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21.10.2020 19:01 Відповісти
Любой самоубийца-псих.Он сразу попадает в ад.Кроме мусульман ,конечно.Но те взрывают невинных
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21.10.2020 19:22 Відповісти
Страна тяжело больна, если ее суды имеют уличное управление.
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21.10.2020 19:27 Відповісти
Страна тяжело больна, если ее "суды" не имеют уличное управление = как в твоем москвабаде, козломордый
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21.10.2020 19:34 Відповісти
нам було би достатньо закону, якби суди і правоохоронці його виконували.
хто відповість, що невинні люди мордуються рік по камерах ?
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21.10.2020 19:38 Відповісти
Виновность или невиновность их докажет суд, они ждут суда, дайте суду состояться.
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21.10.2020 19:47 Відповісти
а якщо суду наказали їх засудити ?
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21.10.2020 20:17 Відповісти
Так можно к любому решению суда придраться с улицы и парализовать всю судебную систему, создав хаос в стране.
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21.10.2020 20:23 Відповісти
Факт , а не якщо ! Зеублюдок ещё до суда обьявил , что они ( невиновные )будут сидеть !
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21.10.2020 20:41 Відповісти
Я бы с удовольствием посмотрел бы .как эти псевдо гоняли Метвечука,Бойко,Рабиновича,Шария и Труханова.Но что-то у этих псевдо кишка тонка.Они способны убивать невиновных гонять розовых,голубых и транссексуалов.Корчинский ,наверно подался в Карабах?
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21.10.2020 19:30 Відповісти
Да вот, на слабых можно легко отрываться...
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21.10.2020 21:11 Відповісти
Зе-сопля -19 повысил полиции зарплату из фонда ковид-19 = чтобы та помогла в репрессиях против патриотов Украины. Репрессии - домашнее задание ***** в доказательство лояльности пацанчика и неизменности курса на сдачу страны
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21.10.2020 19:32 Відповісти
Проізвол портновщини в судах...дозволений зелею.
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21.10.2020 19:37 Відповісти
В правовом государстве давление на суд(блокирование суда) не допустимо.
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21.10.2020 20:12 Відповісти
Блокувати корумповані суди не ефективно. Варто почати застосовувати персональний тиск на кожного суддю. Коли до них дійде що зе-влада платить їм менше за фальсифікацію правосуддя ніж вони втрачають по майну та здоров'ю, думаю вони таки стануть чеснішими...
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21.10.2020 20:31 Відповісти
Горбатого - могила исправит ! Не зря же , с них раньше шкуру сдирали !
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21.10.2020 20:44 Відповісти
Всех "активистов" в каталажку! Когда это уже закончится? Решение любого вопроса в стране заключается в найме "активистов".
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22.10.2020 10:10 Відповісти
 
 