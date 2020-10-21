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Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА. ФОТОрепортаж

КМДА уклала договір на поставку антисептика на 19 млн грн. За даними ДФС, засіб дезінфекції виготовляли з порушеннями з невідомої сировини, а міськадміністрації продали за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Постачанням неякісних антисептиків займалися посадові особи одного з підприємств.

"Було встановлено, що в розпал епідемії COVID-19 вони перемогли в конкурсних торгах, що проводились Департаментом соціальної політики Київської міської державної адміністрації на загальну суму понад 19 мільйонів гривень. І, починаючи з травня 2020 року, здійснювали реалізацію неякісних, виготовлених із сировини невідомого походження, засобів дезінфекції для обробки рук та поверхонь (антисептиків), до того ж за значно завищеними цінами", - сказано в повідомленні.

На виробництві під Києвом вилучили майже 1,2 тисячі літрів "готової продукції" і 1,2 тонни технічного спирту невідомої якості та походження, з якого виготовлялись так звані "антисептики".

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Поліція почала справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК.

Вилучений антисептик направили на експертизу, щоб визначити, наскільки небезпечним він може бути для здоров'я.

Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА 01

Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА 02
Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА 03
Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА 04
Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА 05
Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА 06
Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА 07
Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА 08
Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА 09
Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА 10
Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА 11
Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА 12

Автор: 

КМДА (2369) Київ (19457) Нацполіція (15163) ДФС (4044) антисептик (27)


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Топ коментарі
+3
Блин ...,как всё сложно...,капут,технический спирт...,а его что,в рот пшикать или спиртометром качество проверить фень шуй не позволяет...,видно поляну денежную решили переделить горе-эксперты...
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21.10.2020 19:49
+3
Дельцы есть и КГГА, просто так эта фмрма не могла поставлять продукцию.
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21.10.2020 19:54
+3
В КГГА его применяли как джин-тоник, причём тут антисептик...
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21.10.2020 20:10
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21.10.2020 19:41 Відповісти
в стране эпидемия, смертность бьет рекорды, а у нас СБУ гоняет за антисептики и маски, если им на лапу не отстегнули!
ДА РАЗРЕШИТЕ ВЫ ВСЕМ ЛЮДЯМ ДЕЛАТЬ АНТИСЕПТИКИ И МАСКИ, А НЕ САЖАЙТЕ ТЕХ КТО С ВАМИ НЕ ПОДЕЛИЛСЯ, ПОДОНКИ!
ТЕСТ-СИСТЕМЫ МИМО СБУ НЕ ПРОВЕЗЕШЬ - ПОТОМУ И ТЕСТОВ В СТРАНЕ НЕТ!! ПУБЛИКУЕМАЯ СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ - ЛОЖЬ, Т.К. ТЕСТЫ ДЕЛАЮТ ЕДИНИЦАМ!!!
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21.10.2020 20:27 Відповісти
В это стране нихера не изменится пока на столбах вешать не начнём мразь
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21.10.2020 19:41 Відповісти
Кого конкретно? Чого ДФС арештувала товар і запаси, та заявила про небезпеку , якщо експертизи ще не було? Просто наїзд на виробника. Причини будуть відомі пізніше..
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21.10.2020 19:54 Відповісти
йому потрібно кого небуть повісити, або хоч посадити, в крайньому випадку конфіскувати та поділити. Людина така.
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22.10.2020 04:52 Відповісти
я в супермакетах и банках в Киеве пользуюсь санитайзерами, иногда там что-то дезинфицирующее и безвредное для рук, иногда вредное, а иногда просто УКСУС
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21.10.2020 19:43 Відповісти
Шановний! Ви мабуть великий спеціаліст в цій галузі? Уксус (оцет) - це оцтова кислота. Як і молочна кислота є органічними кислотами. Обидві мають антисептичні функції. Оцет , як правило продається у вигляді спиртового розчину оцтової кислоти, де кислоти - 7-9%. Решта - спирт.
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21.10.2020 19:58 Відповісти
не треба мені твій лікбез-копіпаст.. кажу що є
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21.10.2020 20:11 Відповісти
за скільки ти звичайний оцет з атисептичними функціями постачаєшь до супермаркетів і споживачів... за 150 грн. літрову пляшку?... саме така ціна на сантайзери в аптеках... що там по-твоєму оцтова кислота звичайна повинна бути за ціною 20 грн. літр?... поворуши мізками
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21.10.2020 20:17 Відповісти
Не менше 20 грн.
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21.10.2020 22:44 Відповісти
якщо ти антисептик купуєш по 150 грн/л, ти лошара. 70 грн/л в мережі Аврора. Адекватна ціна= 70% вартості чистого етилового спирту. На пром уа 350 грн 5 літрова баклажка. Закажи і сам розводь з водою, можна навіть водою з крана.
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22.10.2020 04:57 Відповісти
а щодо останнього ви помиляєтесь: Кислота Оцтова 9%, склад: вода питна, кислота оцтова синтетична харчова Е260. Без ГМО. Виробник ПВП "Каскад-2001" м. Запоріжжя (немає ніякої решти спирту). До побачення.
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21.10.2020 20:28 Відповісти
Є різниця: є органічна оцтова кислота, а є синтетична. Синтетику використовують без спирту. Але вживати її не раджу.
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21.10.2020 22:46 Відповісти
звісно, сам не хочу, слюший)
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22.10.2020 00:48 Відповісти
Не пиши глупости. Там вода и уксусная кислота. Всё. Спирта нет
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21.10.2020 20:31 Відповісти
Уря Зепатриотам...
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21.10.2020 19:43 Відповісти
Ну, это же не в рот лить, а руки мыть. Тут любой спирт годится.
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21.10.2020 19:44 Відповісти
ты не прав, любой спирт сушит кожу, вреден для рук
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21.10.2020 20:12 Відповісти
стекломоем тоже нельзя дезинфицировать кожу рук - вредно
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21.10.2020 20:18 Відповісти
за исключением конечно, например, когда тебе вавку нужно высушить на морде, ты можешь обмакивать ее левомицитиновым спиртом исключительно в косметических целях...
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21.10.2020 20:38 Відповісти
Там же добавляются смягчающие средства. Ну и из двух зол надо выбирать одно.
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21.10.2020 21:01 Відповісти
Объявят причастных только в случае если это бизнес Порошенко?
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21.10.2020 19:45 Відповісти
Цей може .
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21.10.2020 20:12 Відповісти
Блин ...,как всё сложно...,капут,технический спирт...,а его что,в рот пшикать или спиртометром качество проверить фень шуй не позволяет...,видно поляну денежную решили переделить горе-эксперты...
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21.10.2020 19:49 Відповісти
Спирти бувають різні. Добре, якщо етиловий, нехай навіть технічний.. Є ще метиловий, так той надто отруйний. На підприємствах існує система контролю безпеки та якості продукції. Основне правило - безпечність для споживачів. Ось для чого потрібна експертиза. А соь чому фіскали роблять висновок без експертизи, то невідомо.
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21.10.2020 20:05 Відповісти
Дельцы есть и КГГА, просто так эта фмрма не могла поставлять продукцию.
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21.10.2020 19:54 Відповісти
Звичайний тендер. Всі бажаючі подають заявки на участь та необхідний комплект документів. Незрозумло чого фіскали оголосили про завищення ціни, якщо переможець пропонує найнижчу. Щось тут фіскали мутять..
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21.10.2020 20:00 Відповісти
Стаття маэє невірний заголовок!

Під дахом КГГА було налагоджено виробництво фальшивого атисептику (а хто казав, що поганий?) Фактично сама КГГА в себе закуповувала по ДИВНИМ) цінам антисептик.
Дуже гарна схема, гроші льються рікою.
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21.10.2020 20:01 Відповісти
і откат 50% мінімум, щоб київський бюжет засвоювати
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21.10.2020 20:21 Відповісти
Після кожного стрьомного клієнта мию руки 70% спиртом і протераю весь інструмент . Раджу робити це всім . Знаю , шо в мене був 11 числа ковідний хворий , після нього я зробив всі рекомендації . Покишо сам не захворів .
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21.10.2020 20:08 Відповісти
Будьте здорові та веселі .
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21.10.2020 20:14 Відповісти
В КГГА его применяли как джин-тоник, причём тут антисептик...
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21.10.2020 20:10 Відповісти
Предвыборный высер...
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21.10.2020 20:12 Відповісти
через тендер или ж-пу ?
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21.10.2020 20:18 Відповісти
Где же они нашли так много ослиной мочи?
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21.10.2020 20:35 Відповісти
А некоторые дельцы в мировом масштабе создали "пандемию" !
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21.10.2020 21:28 Відповісти
Час від часу епідемії і пандемії трапляються. Так було скільки існує людство.
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21.10.2020 22:48 Відповісти
 
 