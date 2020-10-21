Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА. ФОТОрепортаж
КМДА уклала договір на поставку антисептика на 19 млн грн. За даними ДФС, засіб дезінфекції виготовляли з порушеннями з невідомої сировини, а міськадміністрації продали за завищеними цінами.
Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
Постачанням неякісних антисептиків займалися посадові особи одного з підприємств.
"Було встановлено, що в розпал епідемії COVID-19 вони перемогли в конкурсних торгах, що проводились Департаментом соціальної політики Київської міської державної адміністрації на загальну суму понад 19 мільйонів гривень. І, починаючи з травня 2020 року, здійснювали реалізацію неякісних, виготовлених із сировини невідомого походження, засобів дезінфекції для обробки рук та поверхонь (антисептиків), до того ж за значно завищеними цінами", - сказано в повідомленні.
На виробництві під Києвом вилучили майже 1,2 тисячі літрів "готової продукції" і 1,2 тонни технічного спирту невідомої якості та походження, з якого виготовлялись так звані "антисептики".
Поліція почала справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК.
Вилучений антисептик направили на експертизу, щоб визначити, наскільки небезпечним він може бути для здоров'я.
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ДА РАЗРЕШИТЕ ВЫ ВСЕМ ЛЮДЯМ ДЕЛАТЬ АНТИСЕПТИКИ И МАСКИ, А НЕ САЖАЙТЕ ТЕХ КТО С ВАМИ НЕ ПОДЕЛИЛСЯ, ПОДОНКИ!
ТЕСТ-СИСТЕМЫ МИМО СБУ НЕ ПРОВЕЗЕШЬ - ПОТОМУ И ТЕСТОВ В СТРАНЕ НЕТ!! ПУБЛИКУЕМАЯ СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ - ЛОЖЬ, Т.К. ТЕСТЫ ДЕЛАЮТ ЕДИНИЦАМ!!!
Під дахом КГГА було налагоджено виробництво фальшивого атисептику (а хто казав, що поганий?) Фактично сама КГГА в себе закуповувала по ДИВНИМ) цінам антисептик.
Дуже гарна схема, гроші льються рікою.