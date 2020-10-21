Ділки виготовляли в Києві підроблений антисептик, його закуповувала КМДА. ФОТОрепортаж

КМДА уклала договір на поставку антисептика на 19 млн грн. За даними ДФС, засіб дезінфекції виготовляли з порушеннями з невідомої сировини, а міськадміністрації продали за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Постачанням неякісних антисептиків займалися посадові особи одного з підприємств.

"Було встановлено, що в розпал епідемії COVID-19 вони перемогли в конкурсних торгах, що проводились Департаментом соціальної політики Київської міської державної адміністрації на загальну суму понад 19 мільйонів гривень. І, починаючи з травня 2020 року, здійснювали реалізацію неякісних, виготовлених із сировини невідомого походження, засобів дезінфекції для обробки рук та поверхонь (антисептиків), до того ж за значно завищеними цінами", - сказано в повідомленні.

На виробництві під Києвом вилучили майже 1,2 тисячі літрів "готової продукції" і 1,2 тонни технічного спирту невідомої якості та походження, з якого виготовлялись так звані "антисептики".

Читайте також: Підпільний цех з виробництва антисептика накрили у Львівській області. ФОТО

Поліція почала справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК.

Вилучений антисептик направили на експертизу, щоб визначити, наскільки небезпечним він може бути для здоров'я.





















