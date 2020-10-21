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Новини Фото Агресія Росії проти України Авіакатастрофа під Чугуєвом
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На Харківщині посмертно нагородили членів екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом. ФОТОрепортаж

Семеро членів екіпажу літака, що розбився під Чугуєвом військового літака Ан-26Ш посмертно нагороджені медаллю "За зразкову службу Україні". Сьогодні нагороди вручено членам сімей загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

На Харківщині посмертно нагородили членів екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом 01

Захід відбувся в приміщенні Чугуївського об'єднаного райвійськкомату.

На Харківщині посмертно нагородили членів екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом 02
На Харківщині посмертно нагородили членів екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом 03

Читайте також: Сім'ям курсантів, які загинули під час катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом, виплачено компенсації, - Генштаб ЗСУ

На Харківщині посмертно нагородили членів екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом 04

Державні нагороди сім'ям загиблих льотчиків вручив начальник штабу - перший заступник начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба полковник Андрій Бережний.

На Харківщині посмертно нагородили членів екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом 05
На Харківщині посмертно нагородили членів екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом 06
На Харківщині посмертно нагородили членів екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом 07

Після нагородження присутні вшанували пам'ять загиблих в аварії військовослужбовців хвилиною мовчання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Льотчики ЗСУ закликають політиків і блогерів не використовувати трагедію з Ан-26 під Чугуєвом як привід для маніпуляцій. ВIДЕО

На Харківщині посмертно нагородили членів екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом 08

На Харківщині посмертно нагородили членів екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом 09

"Представники командування університету, навчально-авіаційної бригади та органів місцевої влади поспілкувалися з сім'ями загиблих щодо надання їм допомоги у вирішенні низки питань, зокрема, про порядок виплати одноразової допомоги", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Сім'ям загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвом почали переказувати виплати, - Міноборони

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузуоприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1098) Харківщина (6054)


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Не розумію таких "нагороджень". В чому полягала "зразкова служба"? В безпомічній і безглуздій загибелі?
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21.10.2020 21:53 Відповісти
В наше время награждают не за то, что совершил подвиг, а за то, что умер.
Умер громко - орден
Умер потише - медаль
Умер тихо - ничего
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21.10.2020 23:48 Відповісти
В країні дураків так прийнято....
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22.10.2020 13:55 Відповісти
Угандонили себя и кучу людей.И за это награды?Дно.
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21.10.2020 21:58 Відповісти
ПАДЕНИЕ САМОЛЕТОВ В УКРАИНЕ. ВИНОВЕН ЗЕЛЕНСКИЙ.
Причина 1. ДИверсия той тер.страны, которая существует и выделяет деньги на такие провокации.Чтобы не было армии в украине. Это называется технология "захвата без единого патрона" - нае.ать и обмануть всех что армия в украине не нужна. И такими диверсиями начиная со львова 2001м до 2014го и теперь с 2020 снова.Нужно наоборот требовать больше и лучше готовить пилотов и армию.Зеленский своей бесхребетностью провоцирует на такие на него нажимания проблемами. Кровавый зеленский программирует украину на будущие войны, потому что не пытается наказать агрессора за нападение(еще и турцию этот кровавый ублюдок уже СЕГОДНЯ эта зеленая проститутка СОБЛАЗНЯЕТ на нападение, потому что не делает пво на вильхах200,горлицю, сокол-200, гром-2, оплот.. на полностью украинских составляющих - хотя бы по пару штук, экономит на РАЗРАБОТКУ самого главного деньги).
Причина 2. За последние 4 года на обновление моторов и модернизацию леталок было потрачено 1.6 млрд грн.
Только ковидных денег на дороги было направлено 35 млрд в 2020 году, всех 113 млрд на дороги в 2020.1км дороги стоит украине 6млн$,10% стоят машины, 10% зарплаты, 60% материалы - песок, смола и затвердитель(2+тонны песка и смолы стоит 4млн, это до 2000$ за кг песка со смолой с затвердителем).Где ниокры по разработкам золотого асфальта или затвердителя за тысячи долларов за кг.
-Где новые двигатели аи-28 и аи-9500 для ремоторизации. Жирный ублюдок ивченко с ивченко прогресс виновен в старости двигателей, так как зажирел и просит 100$ млн за разработку новой версии двигателя, хотя там работы на 100000 максимум.Зеленский виновен что не требует разработок новых экономичных и более надежных версий и удешевленных через массовое производство авиа-двигателей.
-Где датчики качества топлива, разработанные укранскими НИИ, чтобы пилот видел на каком дерьме он собирается лететь.
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21.10.2020 22:29 Відповісти
Странно, мать штурмана который ей якобы рассказывал что самолет не исправен, причем с ее слов не первый раз были эти полеты, получает награду... Да его наказывать посмертно стоит, если он знал о неисправностях, но при этом ничего не сделал ради прекращения этих полетов. По сути он является соучастником преступления. (если действительно были технические ошибки)
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22.10.2020 00:22 Відповісти
Вот что значит, когда армией управляют пиджаки в зеленом, а генералы жополизы им потакают во всех их прихотях...
Судя по всему, скоро военнослужащим, погибшим от неосторожного обращения с оружием тоже будут медали давать. А от отравления плохой тушенкой и паленой водкой вообще уже и на орден можно будет претендовать. Ну а просто погибнуть в бою - это уже звезда героя.
Люди, а кто же тогда Герой, если барыги обосрали все ордена, звания, знамена и понятия? Возвращаемся к временам, когда Героя давали ко дню рождения? Но не всем - другим давали Орден Октябирьской революции, кому-то талон на Жигули, а у нас будут давать бесплатный билет на концерт Квартала 95...
Апфуеть - дотрахались до нации зеленых инфузорий... Ну или 60%...
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22.10.2020 09:12 Відповісти
 
 