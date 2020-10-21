На Харківщині посмертно нагородили членів екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом. ФОТОрепортаж
Семеро членів екіпажу літака, що розбився під Чугуєвом військового літака Ан-26Ш посмертно нагороджені медаллю "За зразкову службу Україні". Сьогодні нагороди вручено членам сімей загиблих військовослужбовців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Захід відбувся в приміщенні Чугуївського об'єднаного райвійськкомату.
Державні нагороди сім'ям загиблих льотчиків вручив начальник штабу - перший заступник начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба полковник Андрій Бережний.
Після нагородження присутні вшанували пам'ять загиблих в аварії військовослужбовців хвилиною мовчання.
"Представники командування університету, навчально-авіаційної бригади та органів місцевої влади поспілкувалися з сім'ями загиблих щодо надання їм допомоги у вирішенні низки питань, зокрема, про порядок виплати одноразової допомоги", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузуоприлюднили список загиблих.
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Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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Умер громко - орден
Умер потише - медаль
Умер тихо - ничего
Причина 1. ДИверсия той тер.страны, которая существует и выделяет деньги на такие провокации.Чтобы не было армии в украине. Это называется технология "захвата без единого патрона" - нае.ать и обмануть всех что армия в украине не нужна. И такими диверсиями начиная со львова 2001м до 2014го и теперь с 2020 снова.Нужно наоборот требовать больше и лучше готовить пилотов и армию.Зеленский своей бесхребетностью провоцирует на такие на него нажимания проблемами. Кровавый зеленский программирует украину на будущие войны, потому что не пытается наказать агрессора за нападение(еще и турцию этот кровавый ублюдок уже СЕГОДНЯ эта зеленая проститутка СОБЛАЗНЯЕТ на нападение, потому что не делает пво на вильхах200,горлицю, сокол-200, гром-2, оплот.. на полностью украинских составляющих - хотя бы по пару штук, экономит на РАЗРАБОТКУ самого главного деньги).
Причина 2. За последние 4 года на обновление моторов и модернизацию леталок было потрачено 1.6 млрд грн.
Только ковидных денег на дороги было направлено 35 млрд в 2020 году, всех 113 млрд на дороги в 2020.1км дороги стоит украине 6млн$,10% стоят машины, 10% зарплаты, 60% материалы - песок, смола и затвердитель(2+тонны песка и смолы стоит 4млн, это до 2000$ за кг песка со смолой с затвердителем).Где ниокры по разработкам золотого асфальта или затвердителя за тысячи долларов за кг.
-Где новые двигатели аи-28 и аи-9500 для ремоторизации. Жирный ублюдок ивченко с ивченко прогресс виновен в старости двигателей, так как зажирел и просит 100$ млн за разработку новой версии двигателя, хотя там работы на 100000 максимум.Зеленский виновен что не требует разработок новых экономичных и более надежных версий и удешевленных через массовое производство авиа-двигателей.
-Где датчики качества топлива, разработанные укранскими НИИ, чтобы пилот видел на каком дерьме он собирается лететь.
Судя по всему, скоро военнослужащим, погибшим от неосторожного обращения с оружием тоже будут медали давать. А от отравления плохой тушенкой и паленой водкой вообще уже и на орден можно будет претендовать. Ну а просто погибнуть в бою - это уже звезда героя.
Люди, а кто же тогда Герой, если барыги обосрали все ордена, звания, знамена и понятия? Возвращаемся к временам, когда Героя давали ко дню рождения? Но не всем - другим давали Орден Октябирьской революции, кому-то талон на Жигули, а у нас будут давать бесплатный билет на концерт Квартала 95...
Апфуеть - дотрахались до нации зеленых инфузорий... Ну или 60%...