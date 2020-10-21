На Харківщині посмертно нагородили членів екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом. ФОТОрепортаж

Семеро членів екіпажу літака, що розбився під Чугуєвом військового літака Ан-26Ш посмертно нагороджені медаллю "За зразкову службу Україні". Сьогодні нагороди вручено членам сімей загиблих військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Захід відбувся в приміщенні Чугуївського об'єднаного райвійськкомату.





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Державні нагороди сім'ям загиблих льотчиків вручив начальник штабу - перший заступник начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Кожедуба полковник Андрій Бережний.







Після нагородження присутні вшанували пам'ять загиблих в аварії військовослужбовців хвилиною мовчання.

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"Представники командування університету, навчально-авіаційної бригади та органів місцевої влади поспілкувалися з сім'ями загиблих щодо надання їм допомоги у вирішенні низки питань, зокрема, про порядок виплати одноразової допомоги", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузуоприлюднили список загиблих.

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Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.