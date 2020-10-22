Упродовж двох днів харківські поліцейські провели у наркодилерів 85 обшуків: вилучено наркотики, психотропи та прекусори на 5 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Харківщині протягом двох днів поліцейські провели у наркодилерів 85 обшуків. Під час заходів з незаконного обігу вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" перевищує п'ять мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України

Оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно з іншими підрозділами поліції Харківської області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, провели заходи, спрямовані на протидію незаконному обігу наркотиків у регіоні. Серед викритих правопорушень – виготовлення, зберігання та збут наркотиків. Також у деяких фігурантів поліцейські виявили зброю та набої до неї.

Зокрема, у межах заходів припинено незаконну діяльність організованої злочинної групи, яка збувала метадон у місті Харкові.

Троє жінок збували наркотики шляхом закладок. Організатором угруповання виявилася 22-річна харків’янка. До складу групи входило ще дві жінки, віком 42 та 44 роки. Спільниць затримали на черговій спробі здійснити незаконну оборудку. Під час обшуків у фігуранток вилучено "чеки" з метадоном, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та гроші. Дилеркам уже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, правоохоронці викрили діяльність трьох жителів Харкова, які за допомогою інтернет-мережі та каналів у месенджері розповсюджували наркотики та психотропи шляхом закладок. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання наркодилерів виявлено та вилучено марихуану, мефедрон, PVP, марки LSD, галюциногені гриби, метамфетамін, канабіс, а також зіп-пакети для фасування забороненого товару.

Задокументовано і злочинну діяльність понад п’ятидесяти осіб, жителів Харкова та району, які незаконно зберігали наркотичні засоби та психотропні речовини. У зловмисників вилучено марихуану амфетамін, рослини конопель, а у декиз фігурантів - ще й зборю та боєприпаси до неї.

Загалом з незаконного обігу вилучено понад 120 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин, більш як 35 літрів прекурсорів, понад 1200 рослин конопель, зброю набої та боєприпаси.

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За попередніми підрахунками, вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить понад п’ять мільйонів гривень.

Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження. За всіма виявленими фактам слідчі Харківщини розпочали кримінальні провадження, зокрема за статтями 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт поліції

Наразі правоохоронці продовжують заходи для встановлення каналів надходження наркотиків на територію Харківщини, а також інших осіб, причетних до незаконних ободків з наркотиками.