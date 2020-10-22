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Новини Фото Силовики
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Упродовж двох днів харківські поліцейські провели у наркодилерів 85 обшуків: вилучено наркотики, психотропи та прекусори на 5 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Харківщині протягом двох днів поліцейські провели у наркодилерів 85 обшуків. Під час заходів з незаконного обігу вилучено наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. Вартість вилученого за цінами "чорного ринку" перевищує п'ять мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України

Оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно з іншими підрозділами поліції Харківської області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, провели заходи, спрямовані на протидію незаконному обігу наркотиків у регіоні. Серед викритих правопорушень – виготовлення, зберігання та збут наркотиків. Також у деяких фігурантів поліцейські виявили зброю та набої до неї.

Зокрема, у межах заходів припинено незаконну діяльність організованої злочинної групи, яка збувала метадон у місті Харкові.

Упродовж двох днів харківські поліцейські провели у наркодилерів 85 обшуків: вилучено наркотики, психотропи та прекусори на 5 млн грн 01

Троє жінок збували наркотики шляхом закладок. Організатором угруповання виявилася 22-річна харків’янка. До складу групи входило ще дві жінки, віком 42 та 44 роки. Спільниць затримали на черговій спробі здійснити незаконну оборудку. Під час обшуків у фігуранток вилучено "чеки" з метадоном, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та гроші. Дилеркам уже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Упродовж двох днів харківські поліцейські провели у наркодилерів 85 обшуків: вилучено наркотики, психотропи та прекусори на 5 млн грн 02

Крім того, правоохоронці викрили діяльність трьох жителів Харкова, які за допомогою інтернет-мережі та каналів у месенджері розповсюджували наркотики та психотропи шляхом закладок. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання наркодилерів виявлено та вилучено марихуану, мефедрон, PVP, марки LSD, галюциногені гриби, метамфетамін, канабіс, а також зіп-пакети для фасування забороненого товару.

Задокументовано і злочинну діяльність понад п’ятидесяти осіб, жителів Харкова та району, які незаконно зберігали наркотичні засоби та психотропні речовини. У зловмисників вилучено марихуану амфетамін, рослини конопель, а у декиз фігурантів - ще й зборю та боєприпаси до неї.

Упродовж двох днів харківські поліцейські провели у наркодилерів 85 обшуків: вилучено наркотики, психотропи та прекусори на 5 млн грн 03

Загалом з незаконного обігу вилучено понад 120 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин, більш як 35 літрів прекурсорів, понад 1200 рослин конопель, зброю набої та боєприпаси.

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Упродовж двох днів харківські поліцейські провели у наркодилерів 85 обшуків: вилучено наркотики, психотропи та прекусори на 5 млн грн 04

За попередніми підрахунками, вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить понад п’ять мільйонів гривень.

Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження. За всіма виявленими фактам слідчі Харківщини розпочали кримінальні провадження, зокрема за статтями 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Упродовж двох днів харківські поліцейські провели у наркодилерів 85 обшуків: вилучено наркотики, психотропи та прекусори на 5 млн грн 05
Фото: сайт поліції

Наразі правоохоронці продовжують заходи для встановлення каналів надходження наркотиків на територію Харківщини, а також інших осіб, причетних до незаконних ободків з наркотиками.

Автор: 

наркотики (1447) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+7
Аваков почистил финансовую базу Кернеса перед выборами?
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22.10.2020 09:50
+2
Не плохо прибарахлились полицаи
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22.10.2020 09:47
+1
Крыша в Шарите отдыхает
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22.10.2020 09:51
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Не плохо прибарахлились полицаи
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22.10.2020 09:47 Відповісти
внукам хватит
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22.10.2020 09:51 Відповісти
ето постановачная сьемка - кто работал там тот знает
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22.10.2020 10:02 Відповісти
То вони поповнять запаси ОПи, зеленому нарколизі що по закладкам стрибати, йому на хату привизуть
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22.10.2020 15:00 Відповісти
Скоро зеуорды легализуют наркотрафик, как в его любимой нарассии
и будут рассказывать ,что для медицинских целей ! Иди докажи !
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22.10.2020 16:40 Відповісти
Аваков почистил финансовую базу Кернеса перед выборами?
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22.10.2020 09:50 Відповісти
Крыша в Шарите отдыхает
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22.10.2020 09:51 Відповісти
Какая-то часть прокурвов, чикистов и мусоров понесла убытки.
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22.10.2020 09:55 Відповісти
Понятно даже кто конкретно...
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22.10.2020 09:59 Відповісти
... а по факту Аваков просто закрыл свой бизнес.
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22.10.2020 09:58 Відповісти
И сидеть авакову в кресле до закрытия дела Шеремета т. е. вечно.
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22.10.2020 10:03 Відповісти
поповнили свої запаси
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22.10.2020 10:05 Відповісти
Нічого, потім почитавши судові рішення можна одразу зрозуміти хто проплатив.
Наприклад, одного садять на 6 р. за те що друга накурив кілька разів, а баригам дають умовний)
Ідеальний кодекс для суддів коли є "від ... до ..." вибирай сам)
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22.10.2020 10:21 Відповісти
Цыганва.
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22.10.2020 10:41 Відповісти
Запасаються на новогодние корпоративы! Рачительные хазяева страны...
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22.10.2020 10:42 Відповісти
85 обысков и только пять лямов..да там у каждого минимум на лям прохода всегда...
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22.10.2020 12:08 Відповісти
Гєпа і Допа асталісь бєз сладкаво!
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22.10.2020 13:21 Відповісти
У них як раз усе і гарно - аптечні мережи продають фарамацевтичні наркотики без поблем, а "кустарщіки" як раз і попали під акцію.
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22.10.2020 13:23 Відповісти
Ну гепа уже не боец , а вот брательник допы «с детства такой «
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22.10.2020 16:43 Відповісти
На Харьковщине в течение двух дней полицейские провели у наркодилеров 85 обысков. Во время мероприятий из незаконного оборота изъято наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" превышает пять миллионов гривен. Источник: https://censor.net/ru/p3226284

СМІХ. Це тільки верхівка айсбергу, те що продають кожен день в аптечних мережах Кернеса і Ко буде цифрою більше, а може більше і нулем. Прибирають всіх "лівих"
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22.10.2020 13:22 Відповісти
Допу, что ли?
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22.10.2020 21:51 Відповісти
теперь у полюции каникулы
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22.10.2020 21:50 Відповісти
И так бы - по всей стране.
И так бы - постоянно, а не только перед выборами.
И так бы - с обязательными посадками, конфискацией имущества.
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22.10.2020 22:56 Відповісти
Нарко мережі під "кришею" не чіпають і чіпати не будуть - бо дуже багато грошей приносять своїм акціонерам
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23.10.2020 00:43 Відповісти
читаю коменты-охреневаю.хоть что то делается-все равно гумус недоволен.
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23.10.2020 00:03 Відповісти
Поліція на CADILLAC Escalade. Оце реформа.
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23.10.2020 00:10 Відповісти
Віджали у вояк чи волонтерів, які його з штатів притягнули?
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23.10.2020 00:30 Відповісти
 
 