Ексчиновників Держгеокадастру Запорізької області викрито на схемах із земельними ділянками, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила корупційну схему в сфері земельних відносин, організовану колишніми керівниками і дійовими особами ДУ Держгеокадастру в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, експосадовці організували протиправну схему для відведення у приватну власність комерсантів земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

За "допомогою" колишніх підлеглих організатори підшукували клієнтам вільні земельні ділянки. Потім через підконтрольну фірму-ліцензіата вони виготовляли необхідну технічну документацію. Ділки "гарантували" бізнесменам безперешкодний розгляд і погодження у Держгеокадастрі документації на право користування, отримання в оренду або зміну цільового призначення земельних ділянок.

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Оперативники спецслужби, зокрема, задокументували факт вимагання 600 тисяч гривень з місцевого комерсанта за виділення 28 гектарів землі сільськогосподарського призначення. Правоохоронці затримали одного із фігурантів у центрі Запоріжжя під час отримання частини коштів у розмірі 440 тисяч гривень.

У ході обшуків у помешканнях фігурантів вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, які будуть додані до матеріалів справи.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до оборудки, зокрема посадовців Держгеокадастру.







