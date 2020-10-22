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Ексчиновників Держгеокадастру Запорізької області викрито на схемах із земельними ділянками, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила корупційну схему в сфері земельних відносин, організовану колишніми керівниками і дійовими особами ДУ Держгеокадастру в Запорізькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, експосадовці організували протиправну схему для відведення у приватну власність комерсантів земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

За "допомогою" колишніх підлеглих організатори підшукували клієнтам вільні земельні ділянки. Потім через підконтрольну фірму-ліцензіата вони виготовляли необхідну технічну документацію. Ділки "гарантували" бізнесменам безперешкодний розгляд і погодження у Держгеокадастрі документації на право користування, отримання в оренду або зміну цільового призначення земельних ділянок.

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Оперативники спецслужби, зокрема, задокументували факт вимагання 600 тисяч гривень з місцевого комерсанта за виділення 28 гектарів землі сільськогосподарського призначення. Правоохоронці затримали одного із фігурантів у центрі Запоріжжя під час отримання частини коштів у розмірі 440 тисяч гривень.

У ході обшуків у помешканнях фігурантів вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, які будуть додані до матеріалів справи.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до оборудки, зокрема посадовців Держгеокадастру.

Ексчиновників Держгеокадастру Запорізької області викрито на схемах із земельними ділянками, - СБУ 01
Ексчиновників Держгеокадастру Запорізької області викрито на схемах із земельними ділянками, - СБУ 02
Ексчиновників Держгеокадастру Запорізької області викрито на схемах із земельними ділянками, - СБУ 03
Ексчиновників Держгеокадастру Запорізької області викрито на схемах із земельними ділянками, - СБУ 04

Автор: 

земля (1677) СБУ (12809) махінації (416) Запорізька область (3598) Держгеокадастр (301)


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другое дело если бы вы отрапортовали что им дали пожизненное .А так ..их на днях отмажут . Если не раньше.. .
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22.10.2020 11:20 Відповісти
И все в банковских упаковках...
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22.10.2020 11:27 Відповісти
как неожиданно
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22.10.2020 11:35 Відповісти
Ну не проблемма для государства все это прекратить!!!!! Если только воры и не есть государство!!!!! Увольтесь все- и зовите Американцев!!!!
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22.10.2020 11:54 Відповісти
на нижнем скрине ци рукы ничого не кралы
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22.10.2020 12:00 Відповісти
Недавно розмовляв з товаришем-фермером. Так у нього відрізали через електронну систему два гектари. І не дивлячись на паперові документи він нічого не може через суди вирішити. Викупив у приватних осіб їх приватні володіння з загальною площею землі в 1 гектар, так сільрада провела рішення про вилучення у нього і цієї землі. Ось тобі і вся "земельна рехворма". Більше тяганини по судах ніж малого фермерства і ніякого реального захисту приватної власності, на всіх рівнях.
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22.10.2020 12:10 Відповісти
А зараз, ті хто тріпається про закордонного інвестора розкажіть їм, як буде захищатися їх бізнес, коли власні громадяни не мають гарантій захисту свого.
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22.10.2020 12:13 Відповісти
 
 