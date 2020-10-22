В аеропорту Львова прикордонники виявили забруднений радіацією прилад, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

В аеропорту Львова прикордонники виявили вимірювальний прилад, радіаційний фон якого значно перевищував норми безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Комплекс радіаційного контролю "Янтар" спрацював вчора в пункті пропуску "Львів-авіа".

За допомогою комплексу прикордонники виявили джерело радіаційного фону, який перевищував норму в десятки разів. З’ясувалося, що у вантажі міжнародного поштового відправлення рейсу, що прямував до Риги, був секстант - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута.

До прибуття спеціалістів ДП "Радон" пакунок з приладом розміщено на складі тимчасового зберігання з обмеженим доступом з метою подальшого вилучення та проведення експертизи.

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