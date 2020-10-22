В аеропорту Львова прикордонники виявили забруднений радіацією прилад, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
В аеропорту Львова прикордонники виявили вимірювальний прилад, радіаційний фон якого значно перевищував норми безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Комплекс радіаційного контролю "Янтар" спрацював вчора в пункті пропуску "Львів-авіа".
За допомогою комплексу прикордонники виявили джерело радіаційного фону, який перевищував норму в десятки разів. З’ясувалося, що у вантажі міжнародного поштового відправлення рейсу, що прямував до Риги, був секстант - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута.
До прибуття спеціалістів ДП "Радон" пакунок з приладом розміщено на складі тимчасового зберігання з обмеженим доступом з метою подальшого вилучення та проведення експертизи.
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с Новой Земли скорее всего, где всякую ядерную уйню взрывали.
Ее делали с использованием солей радия. Соответственно таки приборы не "загрязнены радиацией" а есть сами источниками радиации по определению.
Краска эта полный ад, со временем она рассыхается и рассыпается по всему прибору и остается на руках у тех кто его трогал. Хорошо что ее давно запретили.
Цензор на фото два секстана, какой из них радиоактивный? На первом фото - старый, а на втором и третьем новый дизайн выпуска наверное 70х годов. Только очень сильно поеден шашелью ящик. Вряд-ли он радиоактивный.