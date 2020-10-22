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В аеропорту Львова прикордонники виявили забруднений радіацією прилад, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

В аеропорту Львова прикордонники виявили вимірювальний прилад, радіаційний фон якого значно перевищував норми безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Комплекс радіаційного контролю "Янтар" спрацював вчора в пункті пропуску "Львів-авіа".

За допомогою комплексу прикордонники виявили джерело радіаційного фону, який перевищував норму в десятки разів. З’ясувалося, що у вантажі міжнародного поштового відправлення рейсу, що прямував до Риги, був секстант - морський оптичний прилад для вимірювання величини кута.

До прибуття спеціалістів ДП "Радон" пакунок з приладом розміщено на складі тимчасового зберігання з обмеженим доступом з метою подальшого вилучення та проведення експертизи.

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В аеропорту Львова прикордонники виявили забруднений радіацією прилад, - Держприкордонслужба 01
В аеропорту Львова прикордонники виявили забруднений радіацією прилад, - Держприкордонслужба 02
В аеропорту Львова прикордонники виявили забруднений радіацією прилад, - Держприкордонслужба 03

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) кордон (4765) Львів (3069) радіація (186)


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моряку какому то, штурману особенно подарок. с АПЛ наверное, если светится..или может на шкале что то с фосфора..????
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22.10.2020 12:31 Відповісти
фосфор причем? Он не радиоактивный.
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22.10.2020 12:55 Відповісти
"наследство" совкового северного флота,
с Новой Земли скорее всего, где всякую ядерную уйню взрывали.
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22.10.2020 12:45 Відповісти
Навигационные приборы что в Совке что на Западе раньше делали со светящимися в темноте метками на шкале, также светящаяся краска была на стрелках.
Ее делали с использованием солей радия. Соответственно таки приборы не "загрязнены радиацией" а есть сами источниками радиации по определению.
Краска эта полный ад, со временем она рассыхается и рассыпается по всему прибору и остается на руках у тех кто его трогал. Хорошо что ее давно запретили.
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22.10.2020 12:59 Відповісти
Ця радіоактивна фарба має колір брудного піску і не світиться як фосфор. Якщо стрілки та шкала мають біле покриття або ж світятся в темноті салатовим, особливо як посвітити туди ліхтарем з мобільного, то прилад (годинник, тумблер, компас) не радіоактивний. Радіоактивні шкали та стрілки старих військових приладів, вічки на тумблерах 60-х років відповідного (грязнопіщаного, жовто-кремового кольору), які чомусь не світять в темноті.
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22.10.2020 20:09 Відповісти
Секстан а не секстанТ.
Цензор на фото два секстана, какой из них радиоактивный? На первом фото - старый, а на втором и третьем новый дизайн выпуска наверное 70х годов. Только очень сильно поеден шашелью ящик. Вряд-ли он радиоактивный.
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22.10.2020 19:32 Відповісти
 
 