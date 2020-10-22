Схованку з 16 гранатами, тротилом і майже тисячею патронів виявили на Рівненщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Рівненській області сховок з великою кількістю засобів ураження і вибухівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Військові засоби ураження співробітники спецслужби виявили у замаскованій в лісосмузі схованці поблизу селища Старе Село Рокитнівського району.

Правоохоронці вилучили зі схрону 4 ручні протитанкові гранати РПГ-22, два кілограми пластиду, 0,5 кг тротилу, саморобний вибуховий пристрій, 12 гранат Ф-1 із запалами, а також майже 1 тисячу набоїв різного калібру.

Виявлені зброя, вибухівка і боєприпаси направлені на експертизу.

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У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності. Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення вилучених бойових засобів ураження з району проведення операції Об'єднаних сил.











