УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8101 відвідувач онлайн
Новини Фото
2 222 7

Схованку з 16 гранатами, тротилом і майже тисячею патронів виявили на Рівненщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Рівненській області сховок з великою кількістю засобів ураження і вибухівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Військові засоби ураження співробітники спецслужби виявили у замаскованій в лісосмузі схованці поблизу селища Старе Село Рокитнівського району.

Правоохоронці вилучили зі схрону 4 ручні протитанкові гранати РПГ-22, два кілограми пластиду, 0,5 кг тротилу, саморобний вибуховий пристрій, 12 гранат Ф-1 із запалами, а також майже 1 тисячу набоїв різного калібру.

Виявлені зброя, вибухівка і боєприпаси направлені на експертизу.

Дивіться також: СБУ ліквідувала злочинну групу, яка займалася продажем зброї і вибухівки. ВIДЕО

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності. Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення вилучених бойових засобів ураження з району проведення операції Об'єднаних сил.

Схованку з 16 гранатами, тротилом і майже тисячею патронів виявили на Рівненщині, - СБУ 01
Схованку з 16 гранатами, тротилом і майже тисячею патронів виявили на Рівненщині, - СБУ 02
Схованку з 16 гранатами, тротилом і майже тисячею патронів виявили на Рівненщині, - СБУ 03
Схованку з 16 гранатами, тротилом і майже тисячею патронів виявили на Рівненщині, - СБУ 04
Схованку з 16 гранатами, тротилом і майже тисячею патронів виявили на Рівненщині, - СБУ 05
Схованку з 16 гранатами, тротилом і майже тисячею патронів виявили на Рівненщині, - СБУ 06

Автор: 

боєприпаси (2269) вибухівка (470) зброя (7460) СБУ (12809) Рівненська область (1175)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как вы себе это представляете? Сдавать гильзы после боя?
показати весь коментар
22.10.2020 13:33 Відповісти
Новітня УПА?
показати весь коментар
22.10.2020 13:27 Відповісти
Щойно хтів написати -відродженя УПА!!Справи дідів не забуті !!!)))
показати весь коментар
22.10.2020 13:31 Відповісти
Яка там УПА. Ці, що в Рокитнівському районі, за бурштин готові маму продати та влаштувати екологічну катастрофу.
показати весь коментар
22.10.2020 13:39 Відповісти
Знов Бандери голос чути в лісі, кулемет гніздечко звив у стрісі https://www.youtube.com/watch?v=sUNimTkF2ws&list=RDsUNimTkF2ws&start_radio=1
показати весь коментар
22.10.2020 15:02 Відповісти
номера хоть перебивайте
показати весь коментар
22.10.2020 13:41 Відповісти
 
 