Схованку з 16 гранатами, тротилом і майже тисячею патронів виявили на Рівненщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України викрила в Рівненській області сховок з великою кількістю засобів ураження і вибухівки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Військові засоби ураження співробітники спецслужби виявили у замаскованій в лісосмузі схованці поблизу селища Старе Село Рокитнівського району.
Правоохоронці вилучили зі схрону 4 ручні протитанкові гранати РПГ-22, два кілограми пластиду, 0,5 кг тротилу, саморобний вибуховий пристрій, 12 гранат Ф-1 із запалами, а також майже 1 тисячу набоїв різного калібру.
Виявлені зброя, вибухівка і боєприпаси направлені на експертизу.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності. Перевіряється інформація щодо нелегального переправлення вилучених бойових засобів ураження з району проведення операції Об'єднаних сил.
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