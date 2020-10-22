Одесит зарізав знайомого і сховав його труп на балконі, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили одесита, який позбавив життя знайомого і сховав його на балконі своєї квартири

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

Під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці звернули увагу на запах, який просочився в під'їзд однієї з багатоповерхівок. Встановивши господаря будинку, вони з'ясували, що 44-річний чоловік скоїв умисне вбивство.

За словами затриманого, з потерпілим - 42-річним городянином - він познайомився на вулиці, запросив його в гості, а під час застілля завдав смертельних ножових поранень, оскільки той нібито з надмірною пихатістю розповідав про своє життя.

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Поліцейські вилучили з квартири фігуранта знаряддя злочину, закривавлений одяг та інші речові докази.

"Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі", - повідомив начальник Малиновського ОП Віктор Герасименко.



Фото: сайт Нацполіції