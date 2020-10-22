У багатоповерхівці "Інтеграл-Буда" сталася пожежа через ймовірно неякісні дроти, недбалість ЖЕКу і некоректну роботу протипожежної системи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

21 жовтня у 25-поверховому столичному житловому будинку ЖК "Малахіт" (вул. Богданівська, 7-Г в Солом'янському районі) виникла пожежа. Горіли електрощити на двох поверхах.

Повідомлення про пожежу Служба надзвичайних ситуацій отримала о 8:11 ранку. Під час гасіння пожежі пожежники евакуювали 5 осіб. Жертв і постраждалих вдалося уникнути, незважаючи на те, що охорона ЖК відключила протипожежну сигналізацію в момент загоряння, повідомляє Цензор.НЕТ.

На місці події пожежники виявили відсутність рукавів, гідрантів та вогнегасників в пожежних шафах будинку.

В пожежі обслуговуюча компанія "Інвестбудгаличина", яка входить до структури забудовника "Інтергал-Буд" ексрегіонала Володимира Зубика, звинуватила власників однієї з квартир, які нібито "перевантажили систему".

А відсутність рукавів, гідрантів та вогнегасників в шафах ЖЕК пояснив "запобіжними заходами від грабіжників".

Водночас, як розповіли Цензор.НЕТ мешканці будинку на Богданівській, 7-Г, де сталася пожежа, причина може бути в неякісних силових електрокабелях, некоректній роботі протипожежної системи та недбалості керівництва ЖЕКу "Інвестбудгаличина".

Будівельник, який розпочав роботи о 8:00 ранку в одній з квартир на 7 поверсі, розповідає, що спочатку відчув запах диму в квартирі. Він вийшов на коридор і побачив клубки диму та сильний вогонь, язики якого діставали до стелі.

Він одразу побіг на перший поверх до пункту охорони для виклику пожежників. Протипожежна сигналізація спрацювала не відразу, однак працівниця охорони вимкнула її, аргументуючи це тим, що звук заважає відпочивати "нормальним людям".

Мешканці будинку на Богданівській, 7-Г розповідають, що протипожежна сигналізація в їхньому будинку довгий час працює некоректно, вона часто вмикається без причин.

В результаті, замість того щоб відремонтувати її, керівник ЖЕКу від обслуговуючої компанії "Інвестбудгаличина", яка входить в структуру забудовника "Інтергал-Буд", наказав охоронцям відмикати її, оскільки сигнал завдає дискомфорту.

На цьому відео, знятому мешканцями, працівник охорони підтверджує факт вимкнення протипожежної сигналізації, яка спрацювала в результаті пожежі на 7 та 8 поверхах 25-поверхової секції. Також вона не спростувала факт того, що ЖЕК і раніше віддавав їй наказ вимикати сигналізації.

Вартість обслуговування системи протипожежної автоматики у цьому будинку коштує на місяць 1,51 грн/м квадратний. Таким чином, щомісяця з кожної квартири сплачується більше 100 грн за роботу протипожежної системи.

Протипожежна система некоректно спрацювала і в момент пожежі. В той момент, коли вона ще не була вимкнена працівником охорони, сигналізація спрацювала не на всіх поверхах.

"На 18 поверсі ми не чули сигналізацію. А коли вибігли з будинку, і коли пожежники вже спускалися вниз, то вона спрацювала так що і з вулиці було чутно", - розповідає один з власників квартир.

Сигналу тривоги не чули і мешканці інших поверхів. "В момент пожежі на 23 поверсі нічого не чули, були дома, хоча добре знаємо як вона має сповіщати, оскільки до цього багато разів спрацьовувала без причини", - розповідає мешканка Анастасія.

На 12-16 поверхах сигнал тривоги також не прозвучав. Мешканці інших поверхів почули лише два коротких сигнали. Це слова мешканця 6 поверху, над яким палала пожежа:

"Я прокинувся о 8:20 від того, що в двері постукали. Це були пожежники. Сигналізація до цього моменту кілька разів спрацьовувала і швидко вимикалася. Вийшов в коридор квартири і побачив клуби диму", - згадує він.

Мешканці цього будинку надали редакції докази того, що ЖЕК, який стягуючи велику плату за обслуговування протипожежної системи, не виконував свої обов'язки. На наступних фото ви побачите датчики диму, на них досі знаходяться захисні ковпачки, які мають захищати його в момент монтажу і повинні бути зняті відразу перед експлуатацією.

Захисні ковпачки не були зняті з датчиків і на 7-му поверсі, з якого почала пожежа. Це добре видно на відео, яке редакції надала одна з мешканок.

Пожежа в будинку ЖК Малахіт (Богданівська 7-Г) була такої сили, що сажа потрапила через щілини в закриті квартири мешканців.

Після локалізації пожежі, керівництво ЖЕку від "Інвестбудгаличини" (афілійована з забудовником "Інтергал-Буд" екс-регіонала В.Зубика) звинуватило мешканців квартир на 7-му поверсі. Нібито вони втрутились в центральний електрощит на поверсі і замінили електропроводку.

Однак без працівників ЖЕКу це зробити неможливо. Зрозумівши це, ЖЕК висунув нову гіпотезу: "Шановні мешканці ЖК "Малахіт", причиною возгорання в щітовій на 7му поверсі в 1й секції стало підвищене навантаження від одної з квартир (стилістику збережено)", - написали вони в телеграм каналі ЖК.

Працівники обслуговуючої компанії не назвали, яка саме квартира могла перевантажити систему і не надали інших доказів.

Водночас, як пояснили спеціалісти з релейного захисту, перевантаження в квартирі не змогло спричинити пожежу, оскільки і в квартирах і в коридорі стоять пристрої захисного відключення (УЗО), які вимикають подачу електроенергії у випадку різкої перенапруги або короткого замикання. При цьому в момент пожежі подача електроенергії не припинялася.

Причини пожежі наразі встановлюються експертами Служби надзвичайних ситуацій.

Причиною короткого замикання і пожежі на двох поверхах може бути аварія на тимчасовій підстанції, до якої приєднано будинок, розповідають мешканці.

Напередодні 20 жовтня ввечері у будинку спрацювала сигналізація і згодом сталося аварійне відключення електроенергії, було знеструмлені ліфти, насоси для подачі води, зник інтернет.

ЖЕК викликав "штатного електрика" для усунення поломки. Приблизно опівночі подачу електроенергії було відновлено. Мешканці розповідають, що причиною аварії була поломка головного автомату захисту і, щоб швидше відновити постачання, штатні електрики під'єднали будинок в обхід його. Наступне фото – тимчасова електропідстанція з відкрити дверима.

Цензор.Нет звернувся до забудовника "Інтергал-буд" прокоментувати ситуацію і пояснити причини пожежі. Також ми попросили розповісти, що компанія планує робити, щоб гарантувати безпеку мешканців цього та інших ЖК, збудованих компанією. Редакція готова опублікувати відповідь компанії.

Компанія "Інтергал-Буд" – один з найбільших забудовників Києва, яка збудувала: ЖК Яскравий, Нивки парк, Малахіт, Традиція, Деміївка, Озерний Гай Гатне та інші.

Компанія контролюється колишнім народним депутатом Володимиром Зубиком. Він був членом партії Відродження, а раніше БЮТу і Партії регіонів. З його ім'ям пов'язують компанію "Лівела", яка за часів прем'єрства Януковича отримала право на безмитний імпорт пального в Україну.