В Обухові ліквідовано пожежу на підприємстві з утилізації хімречовин і медпрепаратів, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В м. Обухів (Київська область) сталася пожежа на території підприємства з утилізації хімічних речовин і медичних препаратів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Інформація про пожежу в м. Обухів на вул. Промислова надійшов в ДСНС о 13:45. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що загоряння виникло на території підприємства "Парком Екосервіс", яке спеціалізується на утилізації хімічних речовин і медичних препаратів. В металевому ангарі, де зберігалися прострочені медикаменти, авторезина і сміття, виникла пожежа на площі 150 кв.

Був оголошений другий ранг пожежі, до місця події було направлено 9 одиниць техніки.

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О 14:36 ​​пожежу локалізовано, в 15-32 - ліквідовано. Пожежники не допустили поширення вогню на прибудований склад площею 600 м кв. В результаті пожежі опіки отримали 4 працівники підприємства.





В гасінні брали участь 42 рятувальники особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС.

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