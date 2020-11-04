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Новини Фото Місцеві вибори-2020
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Тервиборчком Харкова обробив 100% протоколів з виборів мера: Кернес набрав 60,34% голосів. ІНФОГРАФІКА

З результатом 60,34% голосів на виборах Харківського міського голови перемагає нинішній мер Геннадій Кернес.

Про це Суспільному увечері 3 листопада повідомили в Харківській міській територіальній виборчій комісії за результатами опрацювання 100% протоколів, інформує Цензор.НЕТ.

На другому місці - Олександр Фельдман з ОПЗЖ (14,32%). "Слугу народу" Олексія Кучера, який отримав третій результат (7,24%), ледь не наздогнав член "Європейської Солідарності" Олег Абрамичев (6,6%). Найменше голосів серед 14 кандидатів набрав "ударівець" Георгій Лаговський (0,11%).

Тервиборчком Харкова обробив 100% протоколів з виборів мера: Кернес набрав 60,34% голосів 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса. ФОТО

Оголосити результати офіційно планують 4 листопада.

У голосуванні на виборах Харківського міського голови взяли участь 323 218 осіб. 6180 бюлетенів визнано недійсними.

Водночас, 3 листопада деякі ЗМІ повідомили про смерть Геннадія Кернеса, на що директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко відповів у Facebook: "Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його щодня, він йде на поправку. Щойно говорив з Родіоном і Оксаною Гайсинськими - проблема з легенями, на момент відльоту з Харкова у Геннадія Кернеса було уражено 70 відсотків легень. Зараз їх доліковують, і як тільки лікарів буде задовольняти результат - відразу виліт до Харкова. Хвиля чуток про смерть, запущена зі зливних інтернет-бачків, пов'язана виключно з тим, що 6-го листопада Кернеса вже офіційно буде оголошено переможцем виборів, а цього дуже не хочеться його опонентам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кернес планує звернення до харків'ян, будуть фото і ролик, - заступник мера Харкова Тєрєхов

Тервиборчком Харкова обробив 100% протоколів з виборів мера: Кернес набрав 60,34% голосів 02

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.

16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Геннадій Кернес перемагає у виборах мера Харкова втретє. Він очолює місто з 2010 року.

Автор: 

Кернес Геннадій (506) місцеві вибори (1366) мер (506) ТВК (28) Харків (5591)


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Топ коментарі
+31
Харькавчаны настолько суровые, что набьют дохлого Гепу сеном, положат под стекло и еще 50 лет за него будут голосовать
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04.11.2020 00:28
+28
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 5409
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04.11.2020 00:25
+22
Так Гепа вроде уже в казане с смолой сидит и варится. А его опять дауны выбрали
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04.11.2020 00:22
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Так он вроде умер (была сегодня новость) или нет?
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04.11.2020 00:19 Відповісти
Вже спростували.
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04.11.2020 00:22 Відповісти
Не дождётесь
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04.11.2020 00:23 Відповісти
Гепа победил!
Теперь может со спокойной душой........
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04.11.2020 00:33 Відповісти
Дождемся...
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04.11.2020 00:34 Відповісти
Умер, не умер - этот вопрос остается открытым. Но, ходят упорные слухи, что он окончательно недееспособен и поэтому доступ к нему закрыт. Интересно, выбравши полутруп, харьковчане когда начнут что-нибудь подозревать?
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 8086
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04.11.2020 00:40 Відповісти
вряд ли
вот в Киеве Леня из космоса правил несколько лет, а Попов с ним только по телефону связывался.
и ничего, Лаврская колокольня не упала !
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04.11.2020 00:49 Відповісти
Так с ним хоть по телефону можно было связаться. А тут, похоже, что только спиритический сеанс поможет)))
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04.11.2020 01:00 Відповісти
может соображать?
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04.11.2020 02:45 Відповісти
он живее всех живых
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04.11.2020 01:00 Відповісти
Брат Членина🤯?
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04.11.2020 03:11 Відповісти
Что можно сказать харьковчанам --- черпайте двумя руками
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04.11.2020 03:03 Відповісти
Так Гепа вроде уже в казане с смолой сидит и варится. А его опять дауны выбрали
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04.11.2020 00:22 Відповісти
"А его опять дауны выбрали" Боюсь спросить - Вы в Харькове бывали?
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04.11.2020 00:25 Відповісти
Это всё мантры ватные, типа, нет Путина - нет России...
Вот так гепины пиарщики придумали, мол, нет Кернеса - нет Харькова.
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04.11.2020 00:35 Відповісти
Я живу в Харькове. И таки да, все дауны за гепу, факт.
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04.11.2020 00:35 Відповісти
вы можете это объяснить? со стороны смотрится диковато
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04.11.2020 00:43 Відповісти
Шо там объяснять?!
~процентов75-вата и стекловата.
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04.11.2020 02:49 Відповісти
Справедливости ради надо сказать, что харьковская вата в этом смысле не одинока. Есть прецеденты и в других уголках Европы. В Румынии выбрали мера ,который умер от covid -19. "Мертвый мер" победил на выборах . Поздравлять его с победой пришли на кладбище .
https://hromadske.ua/ru/posts/v-rumynii-izbrali-merom-pokojnika-muzhchina-umer-ot-covid-19-za-10-dnej-do-golosovaniya В Румынии избрали мэром покойника. Мужчина умер от COVID-19 за 10 дней до голосования

"Мэром румынского городка Девеселу третий раз выбрали Иона Алимана, кандидата от социал-демократов. Но оказалось, что мужчина умер от осложнения COVID-19 еще за 10 дней до голосования."
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04.11.2020 01:14 Відповісти
Справедливости ради стоит сказать,что жители румынского города выбрали мэром покойника вполне осознанно,чтобы посмертно отметить заслуги человека,много лет успешно руководившего городом.
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04.11.2020 05:53 Відповісти
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 9471
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04.11.2020 00:23 Відповісти
Ватный скот неисправим. Это враги Украины которые осознано специально голосуют против неё.
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04.11.2020 00:23 Відповісти
При Завгарові майже вся ватна трольня писала з Харкова.
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04.11.2020 00:26 Відповісти
а,щас не?
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04.11.2020 02:51 Відповісти
Ленин Гепа и теперь живее всех живых.(С)
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04.11.2020 00:24 Відповісти
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 5409
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04.11.2020 00:25 Відповісти
Харькавчаны настолько суровые, что набьют дохлого Гепу сеном, положат под стекло и еще 50 лет за него будут голосовать
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04.11.2020 00:28 Відповісти
И правильно сделают! Ибо Вам из Кукуево лучше видно, но только в обратную сторону )))
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04.11.2020 00:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/168778 был харьковчанин,
Он Гепу чучела любил
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04.11.2020 00:53 Відповісти
"был харьковчанин" - откуда инфа?
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04.11.2020 01:18 Відповісти
Семён Семёныч, в самодеятельности участвуете?
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04.11.2020 01:07 Відповісти
Стопудов!
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04.11.2020 01:13 Відповісти
Так же как и Вы!))
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04.11.2020 01:14 Відповісти
То привид на візочку вже іздох чи нє? Бо харківська бавовна аж 60% за цього щюра віддала. От же кончені сцк.
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04.11.2020 00:31 Відповісти
А Кернеса-то нет...
Ситуация такая же, как с Черненко при совке.
Тот в больнице лежал, а политбюро правило...
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04.11.2020 00:33 Відповісти
Как мне кажется, при дееспособном Гепе он тоже не "правил" единолично. Вокруг него команда неменяющихся годами лиц. Поэтому, если он даже склеит ласты, то машина и дальше будет бесперебойно молотить и зарабатывать тыньге в собственные карманы. А его отсутствие будут пояснять долгой реабилитацией. До года прокатит.
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04.11.2020 08:23 Відповісти
Если здохнет этот крот то будет ОПЗЖ...и по сути дальше ХНР это вопрос времени, особенно учитывая что при власти ЗЕсепары кремлёвские холуи.
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04.11.2020 00:36 Відповісти
Вопрос Харьковским знатокам от ЦВК - Гепа мер, но кто лежит в черном ящике !? Минута пошла.
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04.11.2020 00:36 Відповісти
Член ВВП.
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04.11.2020 00:44 Відповісти
Ожидаем мэрзких спиритических сеансов?
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04.11.2020 00:48 Відповісти
Скорее их эскалации.
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04.11.2020 00:54 Відповісти
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 4880
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04.11.2020 01:03 Відповісти
😀😀😀
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04.11.2020 01:30 Відповісти
Та мабуть, бибизянке уже не суждено встать.
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04.11.2020 02:53 Відповісти
прохання продемонструвати переможця!
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04.11.2020 01:05 Відповісти
Ватное безумие.А потом будут верещать-"Украина винавата". Всё по кругу.
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04.11.2020 01:08 Відповісти
Без Шредингера не обошлось.
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04.11.2020 01:11 Відповісти
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 329
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04.11.2020 01:28 Відповісти
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 9969
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04.11.2020 01:29 Відповісти
Коллорадненько.....
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04.11.2020 01:16 Відповісти
Не верю! Не может быть столько идиотов. Скорее, фальсификация выборов...
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04.11.2020 02:00 Відповісти
да и понту его тянуть, если не сегодня - завтра сыгранеть в ящик.
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04.11.2020 02:55 Відповісти
Може. У нас головою ОТГ вибрали молодого наркомана. Уже тричі хлопця в наркології відкачували. Аби не батько- реально крутий бізнесмен- магазини в Харкові, Сумах, Львові- його вже давно б за вирощування коноплі посадили.
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04.11.2020 06:26 Відповісти
Страшное дело. Большинство выбирают пророссийский полутруп, а на втором месте другой пророссийский мерзавец. Шел седьмой год войны.
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04.11.2020 03:27 Відповісти
Мер Харкова, але лікувався чомусь в Німеччині )))
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04.11.2020 04:29 Відповісти
Деньги стыренные у Харькова в недвижимость Берлина вкладывал
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04.11.2020 05:10 Відповісти
********** - ************, но похоже на эксперимент, нужен ли большому городу мэр вообще? А результаты выборов мэра и местных депутатов - лишний раз показать сколько в Украине - не только в Харькове скрытых сторонников "русского мира", прорезающихся, слава богу, только на выборах.
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04.11.2020 05:41 Відповісти
Похоже,что харьковчане голосовали, не приходя в сознание. Не все, правда.
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04.11.2020 06:36 Відповісти
Примерно одна пятая от всего количество избирателей Харькова. То есть любят его тут не так чтобы сильно. Просто все как всегда: враги мобилизуются, а тем, кому все равно, просто не ходят на выборы((( и таких большинство
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04.11.2020 07:06 Відповісти
Умершему Гепе удалось найти двойника........Им оказался Добкин....
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04.11.2020 07:07 Відповісти
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04.11.2020 08:26 Відповісти
Люди, за полудохоую крысу проголосовало чуть больше 190 тысяч харьковчан из 902515 имеющих право голоса. Радует, что это не так уж много.
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04.11.2020 07:09 Відповісти
Да и, честно говоря, там и выбор не ахти.
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04.11.2020 09:10 Відповісти
Невже курва там ніхто не знає не бачить що це мерзотний прокацапський щур ???Якщо так й буде далі то Украіна ще сто років не рушить з місця , буде топтатись у 90 х роках, та тертися біля расеі
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04.11.2020 07:20 Відповісти
Ну что поделаешь, если харьковчане любят зеленые парки с фонтанами, удобные лавочки и сумасшедшую новогоднюю иллюминацию с баснословной по цене новогодней елкой! Просто никто не задумывается о реальных затратах на всю эту лепоту и серьезной марже, регулярно поступающей на счета конструкторов этой самой лепоты. Сделали и сделали!
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04.11.2020 08:33 Відповісти
Набрал 60% и сдох....
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04.11.2020 08:46 Відповісти
НУ, Харек это наверное единственный город, где мэра можно спрогнозированы еще до голосования.)) Наследником будет Допа есиче. По другому никак.
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04.11.2020 09:12 Відповісти
Лично убедился когда был в Харькове, что большинство (не все) харьковчан, это биомусор. Между нами цивилизационная пропасть. Представьте насколько они недоразвитые, если в третий раз выбирают эту обрезанную полудохлую ватную крысу.
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04.11.2020 09:16 Відповісти
Если он все, должны быть перевыборы
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04.11.2020 09:22 Відповісти
по всей Украине пандемия коронавируса,

а в Харькове свирепствует эпидемия коронакернеса
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04.11.2020 09:41 Відповісти
Как по мне,все что юго-восточнее Крапивницкого можно считать полностью ватным населением и подлежит тотальной этнической чистке и депортации в кацапию навеки вечные.И заселением потом из Западных областей нормальными людьми
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04.11.2020 10:08 Відповісти
Яким же потрібно бути ідіотом,щоб голосувати за людину.яка наплювала на всіх харківчан--довала до катастрофи місто по боротьбі з пандемією і взагалі з медициною в місці,а сама втікла лікуватись за кордон,яких ця істота завжди обливає брудом. Саромно за моїх друзів в Харкові.
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04.11.2020 10:14 Відповісти
Да, надо поспешить с объявлением, а то окажется что тупорылые харьковчане голосовали за труп.
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04.11.2020 11:20 Відповісти
 
 