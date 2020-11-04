Тервиборчком Харкова обробив 100% протоколів з виборів мера: Кернес набрав 60,34% голосів. ІНФОГРАФІКА

З результатом 60,34% голосів на виборах Харківського міського голови перемагає нинішній мер Геннадій Кернес.

Про це Суспільному увечері 3 листопада повідомили в Харківській міській територіальній виборчій комісії за результатами опрацювання 100% протоколів, інформує Цензор.НЕТ.

На другому місці - Олександр Фельдман з ОПЗЖ (14,32%). "Слугу народу" Олексія Кучера, який отримав третій результат (7,24%), ледь не наздогнав член "Європейської Солідарності" Олег Абрамичев (6,6%). Найменше голосів серед 14 кандидатів набрав "ударівець" Георгій Лаговський (0,11%).

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Оголосити результати офіційно планують 4 листопада.

У голосуванні на виборах Харківського міського голови взяли участь 323 218 осіб. 6180 бюлетенів визнано недійсними.

Водночас, 3 листопада деякі ЗМІ повідомили про смерть Геннадія Кернеса, на що директор Департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко відповів у Facebook: "Кернес живий, вмирати не збирається. Рідні відвідують його щодня, він йде на поправку. Щойно говорив з Родіоном і Оксаною Гайсинськими - проблема з легенями, на момент відльоту з Харкова у Геннадія Кернеса було уражено 70 відсотків легень. Зараз їх доліковують, і як тільки лікарів буде задовольняти результат - відразу виліт до Харкова. Хвиля чуток про смерть, запущена зі зливних інтернет-бачків, пов'язана виключно з тим, що 6-го листопада Кернеса вже офіційно буде оголошено переможцем виборів, а цього дуже не хочеться його опонентам".

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Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.

16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Геннадій Кернес перемагає у виборах мера Харкова втретє. Він очолює місто з 2010 року.